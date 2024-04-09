لوكلير يُركّز على مشاكل تحضير الإطارات "السلبيّة" قبل سباق الصين

انتهت سلسلة انطلاقات سائق فيراري السبعة في الانطلاق من الصفّ الأوّل في أستراليا عندما تأهّل خامسًا، وذلك قبل أن يكسب مركزًا نتيجة عقوبة سيرجيو بيريز.

وعانى أصيل موناكو مجدّدًا في سوزوكا عندما اكتفى بالمركز الثامن بعد أن اضطرّ لاستخدام مجموعة إطارات ثانية لضمان العبور من القسم الأوّل.

وتمكّن لوكلير من التقدّم في الترتيب في السباقين ليحلّ ثانيًا ورابعًا على التوالي، لكنّه أصرّ على حاجته للانطلاق من مراكز متقدّمة.

وقال لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لو نظرت إلى اليوم فقط فسأكون سعيدًا للغاية، لا أعتقد بأنّه كان بوسعنا فعل المزيد".

وأضاف: "كانت الوتيرة جيّدة، وإدارة الإطارات كذلك، والتواصل مع الفريق كان جيّدًا جدًا".

وأردف: "لكن على الصعيد الشخصي، فإنّك دائمًا ما تنظر إلى الجوانب السلبيّة على مدار عطلة نهاية الأسبوع بأكملها. لم تكن وتيرة السباق المشكلة في أستراليا وهنا. بل وتيرة التصفيات، وهو أمرٌ لم أعتد عليه طوال مسيرتي، لأنّ الوضع عادة ما يكون جيّدًا أيّام السبت".

وأكمل: "لكنّنا عانينا لوضع الإطارات في مجال عملها المثالي خلال آخر سباقين. سيكون ذلك موقع تركيزي الأساسي بالتوجّه إلى شانغهاي، أعني محاولة دوزنة الإطارات ووضعها في مجال عملها المثالي بشكلٍ ثابت. وعندما أفعل ذلك فأنا متأكّدٌ من أنّ وتيرة التصفيات ستعود".

من جانبه قلّل فريدريك فاسور مدير الفريق من مخاوف لوكلير، مُشيرًا إلى أنّ تصفياته في سوزوكا تأثّرت بما حدث في القسم الأوّل.

وقال: "لا يجب أن تستنتج الأمور بناءً على النتيجة فقط، أعتقد بأنّنا نسينا ما حدث في اللفّة الأولى مع شارل في القسم الأوّل. لم تكن لفّة رائعة واحتجنا لاستخدام مجموعة إطارات ثانية. لذا وصل إلى القسم الثالث بمجموعة واحدة وتكون متأخّرًا هكذا وتقول في نفسك: لو ارتكبت خطأ فسأكون في المركز العاشر. لم نتّبع المقاربة المناسبة في التصفيات".

وأكمل: "لكنّني مقتنعٌ بأنّ شارل متنافس، وهو جيّدٌ جدًا على مدار اللفّة الواحدة في التصفيات، سيعود الوضع لما كان عليه قريبًا".