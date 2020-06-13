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لوكلير يرغب "بالتأكيد" بالمشاركة في سباق لومان الحقيقيّ

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لوكلير يرغب "بالتأكيد" بالمشاركة في سباق لومان الحقيقيّ
13-06-2020

قال شارل لوكلير سائق فيراري في الفورمولا واحد أنّه حريصٌ على خوض تجربة سباق لومان 24 ساعة "الأسطوري" بعد تجربته الأولى في النسخة الافتراضيّة نهاية هذا الأسبوع.

يتشارك لوكلير سيارة فيراري #52 مع أنطونيو جيوفينازي سائق ألفا روميو في الفورمولا واحد وحامل لقب الرياضات الإلكترونيّة في الفورمولا واحد دافيد تونيزا وإنزو بونيتو الفائز بسباق الأبطال الإلكترونيّ في 2018.

ومع الاقتراب من نهاية الساعة السادسة من السباق، تتواجد سيارة #52 في المركز السادس ضمن فئة "جي تي إي" ووصلت الآن إلى المركز الثاني على يد بونيتو.

وتحدّث لوكلير إلى جيس ماكفايدن مديرة الاستراتيجية الرقميّة لشبكة موتوسبورت بعد أن أكمل فترته الأولى.

وعندما سُئل إن كان ينوي المشاركة في السباق الحقيقيّ لسباق لومان بعد أن شارك في التحدّي الحقيقيّ، أجاب لوكلير: "بالتأكيد، هذا شيء رغبت في خوضه حتّى قبل تجربة النسخة الافتراضيّة".

وأضاف: "إنّه سباقٌ أسطوري في عالم رياضة المحرّكات وبالتأكيد أودّ المشاركة فيه يومًا ما".

وضمن الفيديو، تحدّث لوكلير عن المراحل الأولى من الحدث من منظوره وشرح خططه لبقيّة السباق – بما في ذلك خططه للنوم، والتغذية قبيل فتراته التالية خلف مقود السيارة.

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