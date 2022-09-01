لوكلير يرغب بإعادة دراسة قوانين الفورمولا واحد حول القطع المنفصلة من خوذ السائقين

كان لوكلير ضمن معركة محتدمة مع غريمه على اللقب فيرشتابن خلال اللفة الأولى من سباق بلجيكا عندما علقت تلك القطعة بقناة تهوية المكابح على سيارته، ما أدّى إلى ارتفاع حرارتها وأجبره أن يتوقف مبكرًا لإزالتها، وهو ما أضرّ باستراتيجيته في السباق.

وبعد أن واجه عددًا من تلك القطع المنفصلة في اللفة الافتتاحية، بينما حاول السائقون إزالة السوائل التي خلفتها سيارة لويس هاميلتون بعد حادثته مع ألونسو، فإن لوكلير يرى بأنه يجب النظر في ذلك الوضع لتفادي تعرض الآخرين للمشاكل.

حيث أشار إلى أنه يجب على السائقين الإبقاء على تلك القطع المنفصلة داخل السيارة، وهو ما كان يُطلب منهم قبل عدة أعوام خلال المحاولات السابقة من البطولة للتخلص من مشكلة علوقها في أجزاء السيارة.

فقال: "أعتقد أنه سيكون من الجيد مع المضي قُدمًا لو وجدنا حلًا للإبقاء على تلك القطع المنفصلة داخل السيارة".

وأضاف: "في ذلك الوضع تحديدًا، أعتقد بأن أحدهم كان يفقد الزيت أو شيء من هذا القبيل. لم أكن أرى شيئًا من حاجب الحماية على الخوذة، وكذلك كل السائقين أمامي".

وتابع: "لذلك ما يحدث مع أول فرصة هو أننا اضطررنا لإزالة القطعة الشفافة على المقطع المستقيم، لذلك وجدت نفسي أمام العديد من هذه القطع تطير في كل مكان، وفي هذه الحالة لا يمكنك فعل شيء كسائق".

وأكمل: "لست غاضبًا على الإطلاق من ماكس، فليس ذلك خطأ السائقين الآخرين بكل تأكيد، لكن ربما ينبغي علينا البحث في إيجاد سبيل لللإبقاء على تلك القطع في مكان ما داخل السيارة".

جديرٌ بالذكر أن قوانين فيا تحظر إلقاء القطع الشفافة المنفصلة على المسار، وقد ضغطت فيا في 2016 من أجل تطبيق ذلك القانون بصرامة، لكن وبعد مجابهة من السائقين، قال تشارلي وايتينغ مدير السباقات حينها أن هنالك خطر أكبر في محاولة السائقين تخزين تلك القطع داخل السيارة من مجرد إلقائها خارجها، لذلك تم التخلي عن تلك الخطة.