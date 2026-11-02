فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

لوكلير يرد على دعوة هاميلتون لعقد محادثات داخل فيراري بعد جائزة المكسيك الكبرى

يرى أصيل موناكو أن المسؤولية عمّا حدث تقع عليه وعلى زميله في الفريق بالتساوي.

منشور: 02-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: جيمس ساتون

قال شارل لوكلير إن قيادة لويس هاميلتون كانت "على الحد الأقصى إلى حد كبير"، وذلك في معرض دفاعه عن المناورة التي نفذها في بداية جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1.

وهاجم لوكلير هاميلتون، الذي انطلق من قطب الانطلاق الأول، عند المنعطف الرابع في اللفة الافتتاحية، وخرج من المواجهة متقدمًا عليه.

وقال لوكلير: "أعني أنها كانت بالتأكيد فرصة سانحة. في المنعطف الأول، كانت هناك مساحة على الجهة الخارجية، وكانت لديّ سرعة كبيرة عند المرور من الخارج، لكن المساحة كانت ضيقة جدًا في المنعطف الثاني، وهو أمر متوقع عندما تكون المنافسة على الفوز بالطبع".

وأضاف: "وبعد ذلك، عند المنعطفين الرابع والخامس، حاول كل من لويس وأنا الكبح في وقت متأخر جدًا. ولم يتمكن أي منا من اجتياز المنعطف. وبالطبع، تجاوزت حدود الحلبة، ثم ظهرت سيارة ماكس بيننا بعد المنعطف الخامس، ما جعل الموقف أكثر إرباكًا".

وفرض الحكام لاحقًا على لوكلير عقوبة زمنية بإضافة خمس ثوانٍ إلى توقيته، بسبب مغادرة الحلبة واكتساب أفضلية، لكن هاميلتون خسر مركزه أيضًا لصالح فيرستابن، الذي استغل الفرصة للتقدم إلى المركز الثاني. وعندما نفذ لوكلير العقوبة خلال توقفه في منطقة الصيانة، خرج فيرستابن إلى صدارة السباق، قبل أن يحقق الفوز في نهاية المطاف.

وقال هاميلتون بعد السباق إن الحادثة كلفت فيراري الفوز، مضيفًا أنه "يتعين علينا بالتأكيد إجراء محادثات جادة خلف الكواليس".

وعندما سُئل لوكلير عمّا إذا كان الثنائي بحاجة الآن إلى وضع قواعد إضافية بينهما، قال إن محادثة ستُجرى بالتأكيد، لكنه أشار إلى أن إحباط هاميلتون ربما لم يكن موجهًا إليه بالضرورة.

وقال: "سنتحدث بشأن الأمر بالطبع. لا أعرف ما إذا كان غاضبًا جدًا مما فعلته، لأنني شعرت بأن ما قام به هو أيضًا كان على الحد الأقصى إلى حد كبير".

وأضاف: "أعتقد أنه ربما كان أكثر غضبًا من الوضع برمته، ومن الطريقة التي عولجت بها الأمور عند المنعطفين الرابع والخامس، والعقوبة وما إلى ذلك. وهذا أمر سنتحدث بشأنه بالتأكيد".

كما قلّل لوكلير من أهمية الحادثة، معترفًا بأن كليهما ارتكب خطأً خلال صراعهما على مركز متقدم على الحلبة.

وأضاف: "نحن نتنافس على الفوز، ولذلك فمن الطبيعي ألا يترك لي أو أترك له سوى هامش ضئيل جدًا. وفي النهاية، ارتكب كلانا خطأً عند دخول المنعطف الرابع. لم يحدث أي احتكاك بيننا أو أي شيء من هذا القبيل. انحرف كلانا عن المسار، ما أتاح الفرصة أمام ماكس للتجاوز، ولذلك لا أعتقد أن الأمر يستحق كل هذا التركيز".

وأردف: "بالطبع، كانت المنافسة متقاربة عند المنعطفات الأول والثاني والثالث، لكنني كنت أتوقع أن نتنافس على الصدارة. وعند المنعطفين الرابع والخامس، ارتكبنا كلانا خطأً، وأنا دفعت ثمن ذلك بعقوبة. ويمكنك أن تجادل بشأن ما إذا كانت العقوبة كافية أم لا، بينما دفع لويس ثمن ذلك عند المنعطف الخامس لصالح ماكس".

وكان الحكام قد خلصوا إلى أن السيارتين دخلتا المنعطف بسرعة مفرطة، لكنهم أوضحوا أن لوكلير لم يكن يملك حق المطالبة بالمنعطف، وأنه أكمل عملية التجاوز خارج حدود الحلبة.

وكان هاميلتون قد طالب خلال السباق بأن يعيد لوكلير المركز إليه، لكن أصيل موناكو لم يتلقَّ توجيهات واضحة من فريق فيراري بشأن كيفية التعامل مع الموقف.

وقال: "عندما تحدثت مع الفريق، لم أتلقَّ توجيهات واضحة حقًا، وأعتقد أن الموقف كان مربكًا بما يكفي لكي أحتفظ بمركزي. كنت أتوقع فرض نوع من العقوبة، ثم نفذنا العقوبة بالفعل".

وأردف: "تحدثنا لفترة وجيزة مع الفريق لمحاولة فهم الموقف. سألتهم: 'ماذا ينبغي أن أفعل الآن؟'. وهذا أمر صعب دائمًا، فمن الواضح أنك تتوقع في مثل هذا الموقف أن عليك القيام بشيء ما، لكن هل أعيد المركز الثاني؟ أم الثالث؟ أم الرابع؟ حسنًا، ربما لم يكن المركز الرابع منطقيًا، لكن الخيار كان بين الثاني والثالث".

وأكمل: "وفي النهاية، واصلت السباق. وبالتأكيد، سيكون هذا الموضوع حاضرًا في اجتماع الإحاطة المقبل".

وأضاف لوكلير أنه يتفهم التساؤلات بشأن مدى تناسب العقوبة مع المخالفة، لكنه أشار إلى أن اللوائح لم تترك مجالًا كبيرًا لاتخاذ قرار مختلف.

وقال: "هناك أيضًا قواعد مكتوبة، وهذا أحد الجوانب الصعبة في المسألة، إذ إن هذا الموقف، إذا تعاملت معه وفقًا للقواعد، لا يختلف كثيرًا عن مواقف أخرى. ومع ذلك، أتفق معك بالفعل. ففي بعض الحالات، قد يحقق أحد السائقين أفضلية أكبر من الآخر".

وأضاف: "لذلك أعتقد أننا نحتاج في نهاية المطاف إلى حلبات لا تسمح لنا باستغلال هذه الحدود والمناطق الرمادية، لأن الأمر ينتهي عندها إلى موقف صعب بعض الشيء. وأنا متأكد من أن كثيرين سينظرون إلى ما حدث بصورة سلبية للغاية، وهو أمر أتفهمه، لكن هذه هي طبيعة الوضع".

وعندما سُئل عمّا إذا كان السائقون قد تلقوا تحذيرات بشأن فرض عقوبات أشد على مناورات مماثلة، عقب اختصار جورج راسل للمسار عند المنعطفات المتعرجة في موناكو العام الماضي، أوضح لوكلير أن ذلك التحذير كان خاصًا بتلك الحلبة.

وقال: "في موناكو نعم، بالتأكيد في موناكو. لكنني لا أعتقد أن الأمر كان توجيهًا عامًا ينطبق على جميع الحلبات. ومع ذلك، أنا لا أختلف معك تمامًا، فهذه القواعد قد تترك بعض المناطق الرمادية على حلبات معينة، كما حدث اليوم".

وأكمل: "كنا ندرك ذلك. وقد تحدثنا بشأنه يوم الخميس خلال اجتماع السائقين. وأعتقد أن الحل النهائي يتمثل في امتلاك حلبة لا تسمح بحدوث مثل هذه الأمور".

ويرى لوكلير أن تعديل تصميم الحلبات هو الحل الحقيقي الوحيد، بعدما ناقش هذه المسألة مع زملائه السائقين قبل السباق.

وقال: "بصراحة، كنا نتحدث عن هذا الأمر طوال يوم الخميس خلال اجتماع السائقين، محاولين فهم أفضل طريقة لاتخاذ القرار في مثل هذه الحالات. وأعتقد أن الجميع خلصوا إلى أننا بحاجة أولًا، على الأرجح، إلى تغيير الحلبات والتأكد من عدم وجود مناطق أو حلبات تسمح لك بالمخاطرة بهذا القدر عند الدخول من الجهة الداخلية للمنعطف".

واختتم بالقول: "فلو كان هناك جدار عند مخرج المنعطف الرابع، لما خاطر لويس أو أنا بتأخير نقطة الكبح إلى هذا الحد. لذلك أعتقد أن هناك بعض الأمور التي يمكننا تحسينها على مستوى تصميم الحلبات لجعل المسألة أكثر بساطة، لأنها مع الوضع الحالي معقدة للغاية".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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