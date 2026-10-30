فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

لوكلير يدافع عن ألبون بعد انتقادات ألونسو اللاذعة

رفض شارل لوكلير التشكيك في مستوى القيادة على امتداد سائقي الفورمولا 1، ردًا على التصريحات الأخيرة لفرناندو ألونسو.

منشور: 30-10-2026

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شارل لوكلير، فيراري وألكسندر ألبون، ويليامز

الصورة من قبل: أندي هون

رفض سائق فيراري في الفورمولا 1 شارل لوكلير ادعاء فرناندو ألونسو بأن مستوى القيادة في مؤخرة شبكة الانطلاق متدنٍ، مؤكدًا أن المستوى "مرتفع للغاية" في جميع أنحاء البطولة.

وكان ألونسو قد انتقد الثلث الأخير من شبكة الانطلاق عقب معركته مع سائق ويليامز أليكس ألبون خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، كما تمسك بتصريحاته أثناء حديثه إلى وسائل الإعلام في مكسيكو سيتي.

وقال ألونسو بعد اصطدامه بألبون في اللفة الافتتاحية على حلبة الأمريكيتين: "أعتقد أن مستوى السائقين في الثلث الأخير من شبكة الانطلاق متدنٍ للغاية، كما شاهدنا اليوم مع أليكس".

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وأضاف: "لذلك أرى أننا بحاجة إلى تحسين السيارة والانطلاق من مركز أعلى قليلًا".

وعندما سُئل لوكلير عن مستوى السائقين على شبكة الانطلاق خلال المؤتمر الصحفي للسائقين في المكسيك، رفض تصريحات السائق الإسباني.

وقال لوكلير: "أعتقد أن المستوى مرتفع للغاية، بل مرتفع جدًا جدًا. وكما ذكرت سابقًا، فقد نشأ معظم سائقي شبكة الانطلاق معًا في عالم الكارتينغ".

وأضاف: "كان أليكس دائمًا في المقدمة، بل كان أحد السائقين الذين كنت أتطلع إليهم. فقد كان يشارك دائمًا في فئة أو فئتين أعلى من فئتي، لكنه كان سائقًا استثنائيًا".

وأضاف لوكلير، الذي يحتل حاليًا المركز الخامس في ترتيب بطولة السائقين، أن الفارق بين مقدمة الترتيب ومؤخرته يعود إلى السيارات التي يقودها السائقون.

وقال سائق موناكو: "أنا متأكد من أن مستوى السائقين اليوم مرتفع للغاية، سواء في مؤخرة الترتيب أو وسطه أو مقدمته. والشيء الوحيد الذي يختلف هو السيارة التي نقودها، لكن مستوى القيادة مرتفع جدًا".

أما ألبون، الذي شارك لوكلير المؤتمر الصحفي، فقد رفض بدوره تقييم ألونسو.

وقال سائق ويليامز: "أكنّ احترامًا كبيرًا لفرناندو، فقد كنت أتطلع إليه كثيرًا عندما كنت طفلًا، ومن الواضح أن سماع مثل هذه التصريحات ليس أمرًا لطيفًا من نواحٍ عديدة".

وأضاف: "أنت تتسابق أمام سائق كنت تعتبره قدوة لك، لكنني في الوقت نفسه لا أتفق معه. الأمر بهذه البساطة".

واختتم بالقول: "أعتقد أن مستوى السائقين قوي في جميع مراكز شبكة الانطلاق. فقبل 10 أو 15 عامًا، لم يكن النصف الأخير من الشبكة بالمستوى الذي نشهده اليوم. لم يعد لدينا سائقون يشترون مقاعدهم في الفورمولا 1".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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