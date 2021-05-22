تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / بوتاس: كنت أمتلك فرصة تحقيق قطب الانطلاق الأول في موناكو التالي / فيرشتابن: العلم الأحمر أفسد فرصتنا بالانطلاق أولًا بعد عودتنا من التأخر في التجارب
فورمولا 1 / جائزة موناكو الكبرى أخبار

لوكلير يخشى تضرر علبة التروس عقب "المفاجأة الكبيرة" بانطلاقه أولًا في موناكو

أبدى شارل لوكلير خشيته من أن يتسبب ضرر على علبة التروس في سيارته فيراري إثر حادثة اصطدامه بالحواجز في نهاية تصفيات جائزة موناكو الكبرى في تعرّضه لعقوبة تكلّفه قطب الانطلاق الأول لسباق موطنه.

لوكلير يخشى تضرر علبة التروس عقب "المفاجأة الكبيرة" بانطلاقه أولًا في موناكو

فاجأ لوكلير الجميع بتسجيله قطب الانطلاق الأوّل لصالح فيراري اليوم السبت بشكل غير اعتيادي، وذلك بعدما تسببت حادثة اصطدامه بالحواجز في نهاية القسم الثالث من التصفيات في رفع العلم الأحمر وعدم استئناف الحصة.

إذ لم يتمكن أحد من السائقين إثر ذلك من تحسين زمنه المبدئي في القسم الثالث، ليكون زمن لوكلير البالغ دقيقة و10.346 ثانية كافيًا ليحجز المركز الأوّل على شبكة الانطلاق أمام ماكس فيرشتابن وفالتيري بوتاس.

اقرأ أيضاً:

"من المؤسف أن تنتهي الحصة باصطدامي بالحواجز، فليس ذلك هو نفس الشعور مع هذه النتيجة" قال لوكلير.

وأضاف: "لكنني في ذات الوقت سعيد جدًا بلفتي السريعة الأولى. المنعطف الأوّل كان مخادعًا للغاية، لم أقطعه على نحو جيّد، لكنني قدمت الأفضل في المقطعين الثاني والثالث، لذلك أنا سعيد جدًا جدًا بتواجدي على قطب الانطلاق الأوّل".

مع ذلك، فإنّ تأثير الارتطام على القسم الخلفي للسيارة أثار المخاوف بأن لوكلير قد يكون عرضة للعقوبة في حال تضررت علبة التروس وكانت بحاجة للتغيير.

وعند سؤاله إذا ما كان قلقًا حيال علبة التروس، قال لوكلير: "نعم، ولكن دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث".

هذا وفي حال تلقى لوكلير عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق في حال غيّر علبة التروس، فسيُصعّد ذلك فيرشتابن سائق ريد بُل إلى مركز الانطلاق الأول، وسيتراجع لوكلير إلى المركز السادس.

جديرٌ بالذكر أنّ تلك هي المرة الأولى التي يسجّل فيها لوكلير قطب الانطلاق الأوّل منذ جائزة المكسيك الكبرى موسم 2019، حيث تعتبر نتيجة اليوم إنجازًا كبيرًا لفيراري بعد معاناة العام الماضي.

في المقابل، وجد لوكلير صعوبة بالغة في إدارة حالته الذهنية بعد صدارته للقسم الثاني من التصفيات اليوم، حيث أدرك حينها بأنّ فيراري قد تكون بالفعل ضمن موقع قوي لهذه الجولة.

اقرأ أيضاً:

فقال: "غمرتني مشاعر كثيرة داخل السيارة، لكنني أخبرت نفسي، أننا الآن في القسم الأخير ويجب القيام بكل الأمور على نحوٍ مثالي. تمكنت من ذلك، وأنا سعيد جدًا بهذا. لكن النقاط مكانها في الغد".

واختتم: "لكن عليّ القول بأنها مفاجأة كبيرة أن نتواجد على قطب الانطلاق الأوّل والمركز الرابع في سباق الغد".

المشاركات
التعليقات
بوتاس: كنت أمتلك فرصة تحقيق قطب الانطلاق الأول في موناكو

المقال السابق

بوتاس: كنت أمتلك فرصة تحقيق قطب الانطلاق الأول في موناكو

المقال التالي

فيرشتابن: العلم الأحمر أفسد فرصتنا بالانطلاق أولًا بعد عودتنا من التأخر في التجارب

فيرشتابن: العلم الأحمر أفسد فرصتنا بالانطلاق أولًا بعد عودتنا من التأخر في التجارب
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة موناكو الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري "لن تغامر" بعلبة تروس لوكلير بالرغم من قطب الانطلاق الأوّل

2
فورمولا 1

لوكلير ينطلق أوّلاً في موناكو رغم تعرّضه لحادثٍ في الثواني الأخيرة

3
فورمولا 1

هاميلتون: الفوز بعيد المنال بعد "كارثة" تصفيات موناكو

4
فورمولا 1

ساينز "المحبط" يصرّ على أنّه كان ليتغلب على لوكلير في التصفيات لولا توقّف الحصة

58دقيقة
5
فورمولا 2

فورمولا 2: بورشيه يصبح أصغر فائز في البطولة من بوابة سباق موناكو الثالث

12دقيقة
أحدث الأخبار
ساينز "المحبط" يصرّ على أنّه كان ليتغلب على لوكلير في التصفيات لولا توقّف الحصة
فورمولا 1

ساينز "المحبط" يصرّ على أنّه كان ليتغلب على لوكلير في التصفيات لولا توقّف الحصة

58د
فيراري "لن تغامر" بعلبة تروس لوكلير بالرغم من قطب الانطلاق الأوّل
فورمولا 1

فيراري "لن تغامر" بعلبة تروس لوكلير بالرغم من قطب الانطلاق الأوّل

هاميلتون: الفوز بعيد المنال بعد "كارثة" تصفيات موناكو
فورمولا 1

هاميلتون: الفوز بعيد المنال بعد "كارثة" تصفيات موناكو

فيرشتابن: العلم الأحمر أفسد فرصتنا بالانطلاق أولًا بعد عودتنا من التأخر في التجارب
فورمولا 1

فيرشتابن: العلم الأحمر أفسد فرصتنا بالانطلاق أولًا بعد عودتنا من التأخر في التجارب

لوكلير يخشى تضرر علبة التروس عقب "المفاجأة الكبيرة" بانطلاقه أولًا في موناكو
فورمولا 1

لوكلير يخشى تضرر علبة التروس عقب "المفاجأة الكبيرة" بانطلاقه أولًا في موناكو

أحدث ملفات الفيديو
حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

أجمل اللحظات من جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1
08-05-2021

أجمل اللحظات من جائزة إسبانيا الكبرى

تعديلات حلبة برشلونة في الفورمولا واحد 00:38
فورمولا 1
08-05-2021

تعديلات حلبة برشلونة في الفورمولا واحد

الأكثر شعبية اليوم

فيراري "لن تغامر" بعلبة تروس لوكلير بالرغم من قطب الانطلاق الأوّل
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري "لن تغامر" بعلبة تروس لوكلير بالرغم من قطب الانطلاق الأوّل

لوكلير ينطلق أوّلاً في موناكو رغم تعرّضه لحادثٍ في الثواني الأخيرة
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير ينطلق أوّلاً في موناكو رغم تعرّضه لحادثٍ في الثواني الأخيرة

هاميلتون: الفوز بعيد المنال بعد "كارثة" تصفيات موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: الفوز بعيد المنال بعد "كارثة" تصفيات موناكو

ساينز "المحبط" يصرّ على أنّه كان ليتغلب على لوكلير في التصفيات لولا توقّف الحصة
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز "المحبط" يصرّ على أنّه كان ليتغلب على لوكلير في التصفيات لولا توقّف الحصة

فورمولا 2: بورشيه يصبح أصغر فائز في البطولة من بوابة سباق موناكو الثالث
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: بورشيه يصبح أصغر فائز في البطولة من بوابة سباق موناكو الثالث

فيرشتابن: العلم الأحمر أفسد فرصتنا بالانطلاق أولًا بعد عودتنا من التأخر في التجارب
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: العلم الأحمر أفسد فرصتنا بالانطلاق أولًا بعد عودتنا من التأخر في التجارب

فيراري استغّلت الأجنحة الخلفيّة المرنة قبل حظر "فيا"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري استغّلت الأجنحة الخلفيّة المرنة قبل حظر "فيا"

زافناور: على أستون مارتن إدراك أن المركز الثالث "خطوة بعيدة المنال"
فورمولا 1 فورمولا 1

زافناور: على أستون مارتن إدراك أن المركز الثالث "خطوة بعيدة المنال"

أحدث الأخبار

ساينز "المحبط" يصرّ على أنّه كان ليتغلب على لوكلير في التصفيات لولا توقّف الحصة
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز "المحبط" يصرّ على أنّه كان ليتغلب على لوكلير في التصفيات لولا توقّف الحصة

فيراري "لن تغامر" بعلبة تروس لوكلير بالرغم من قطب الانطلاق الأوّل
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري "لن تغامر" بعلبة تروس لوكلير بالرغم من قطب الانطلاق الأوّل

هاميلتون: الفوز بعيد المنال بعد "كارثة" تصفيات موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: الفوز بعيد المنال بعد "كارثة" تصفيات موناكو

فيرشتابن: العلم الأحمر أفسد فرصتنا بالانطلاق أولًا بعد عودتنا من التأخر في التجارب
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: العلم الأحمر أفسد فرصتنا بالانطلاق أولًا بعد عودتنا من التأخر في التجارب

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.