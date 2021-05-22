فاجأ لوكلير الجميع بتسجيله قطب الانطلاق الأوّل لصالح فيراري اليوم السبت بشكل غير اعتيادي، وذلك بعدما تسببت حادثة اصطدامه بالحواجز في نهاية القسم الثالث من التصفيات في رفع العلم الأحمر وعدم استئناف الحصة.

إذ لم يتمكن أحد من السائقين إثر ذلك من تحسين زمنه المبدئي في القسم الثالث، ليكون زمن لوكلير البالغ دقيقة و10.346 ثانية كافيًا ليحجز المركز الأوّل على شبكة الانطلاق أمام ماكس فيرشتابن وفالتيري بوتاس.

"من المؤسف أن تنتهي الحصة باصطدامي بالحواجز، فليس ذلك هو نفس الشعور مع هذه النتيجة" قال لوكلير.

وأضاف: "لكنني في ذات الوقت سعيد جدًا بلفتي السريعة الأولى. المنعطف الأوّل كان مخادعًا للغاية، لم أقطعه على نحو جيّد، لكنني قدمت الأفضل في المقطعين الثاني والثالث، لذلك أنا سعيد جدًا جدًا بتواجدي على قطب الانطلاق الأوّل".

مع ذلك، فإنّ تأثير الارتطام على القسم الخلفي للسيارة أثار المخاوف بأن لوكلير قد يكون عرضة للعقوبة في حال تضررت علبة التروس وكانت بحاجة للتغيير.

وعند سؤاله إذا ما كان قلقًا حيال علبة التروس، قال لوكلير: "نعم، ولكن دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث".

هذا وفي حال تلقى لوكلير عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق في حال غيّر علبة التروس، فسيُصعّد ذلك فيرشتابن سائق ريد بُل إلى مركز الانطلاق الأول، وسيتراجع لوكلير إلى المركز السادس.

جديرٌ بالذكر أنّ تلك هي المرة الأولى التي يسجّل فيها لوكلير قطب الانطلاق الأوّل منذ جائزة المكسيك الكبرى موسم 2019، حيث تعتبر نتيجة اليوم إنجازًا كبيرًا لفيراري بعد معاناة العام الماضي.

في المقابل، وجد لوكلير صعوبة بالغة في إدارة حالته الذهنية بعد صدارته للقسم الثاني من التصفيات اليوم، حيث أدرك حينها بأنّ فيراري قد تكون بالفعل ضمن موقع قوي لهذه الجولة.

فقال: "غمرتني مشاعر كثيرة داخل السيارة، لكنني أخبرت نفسي، أننا الآن في القسم الأخير ويجب القيام بكل الأمور على نحوٍ مثالي. تمكنت من ذلك، وأنا سعيد جدًا بهذا. لكن النقاط مكانها في الغد".

واختتم: "لكن عليّ القول بأنها مفاجأة كبيرة أن نتواجد على قطب الانطلاق الأوّل والمركز الرابع في سباق الغد".