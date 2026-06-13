لوكلير "يخجل من نفسه" بعد حادثه في تصفيات برشلونة

كان سائق فيراري قد فقد السيطرة على سيارته خلال محاولته الأولى في القسم الثالث الأخير من التصفيات، بعدما حاول اعتماد أسلوب قيادة أكثر هجومية عند الدخول إلى المنعطفات.

وقال لوكلير: "حاولت رفع قدمي عن المكابح في وقت أبكر، وكنت أحاول الإبقاء على المزيد من السرعة لأنّني كنت أعلم أنّ تلك كانت نقطة ضعفنا الرئيسية، إن لم تكن الوحيدة، لأنّنا كنّا سريعين للغاية في جميع المنعطفات".

وأضاف: "حاولت ترك المزيد من السرعة عند الدخول إلى المنعطف، ونجح الأمر، لكنّني بعد ذلك ضغطت على دواسة الوقود على الجانب المتّسخ من الحلبة وفقدت القسم الخلفي من السيارة. لا توجد الكثير من الأعذار التي يمكنني تقديمها لنفسي".

وعندما سُئل عمّا إذا كان ما حدث مرتبطًا بمحاولته التكيّف مع إعدادات المكابح الجديدة، نفى ذلك بشكل قاطع.

وقال: "لا، لا علاقة لذلك بالأمر. بصراحة، تأقلمت بشكل جيّد للغاية منذ حصّة التجارب الحرّة الثانية وشعرت براحة كبيرة معها. لا توجد أي أعذار مرتبطة بمحاولة إيجاد مرجع أو أي شيء من هذا القبيل".

وأكمل: "شعرت بخجل شديد بعد الأسابيع الثلاثة الماضية التي كانت صعبة للغاية بالنسبة لي من ناحية إيجاد الوتيرة بسبب بعض المشاكل التي واجهتها. لكنّ كل شيء بدا جيّدًا للغاية هذا الأسبوع، وفي مثل هذه الظروف يجب أن أقدّم الأداء المطلوب، لكنّني لم أفعل ذلك، ولهذا شعرت بخجل كبير بشكل عام".

ورغم خيبة أمله من نتيجة التصفيات، أبدى لوكلير تفاؤله بشأن فرصه في السباق.

وقال: "أعتقد أنّ بإمكاننا العودة إلى المنافسة. أنا متفائل بشأن الغد، لكنّ خيبة التصفيات هي كل ما أفكّر فيه حاليًا".

كما أثنى سائق فيراري على حزمة التحديثات الجديدة التي جلبها الفريق إلى برشلونة، مؤكدًا أنّها مثّلت خطوة واضحة إلى الأمام.

وقال: "شعرت بأنّها جيّدة. مثّلت التحديثات خطوة كبيرة إلى الأمام، وكان ذلك أمرًا إيجابيًا".

وعندما سُئل عمّا إذا كان سيواصل استخدام إعدادات المكابح الحالية بعد المؤشرات الإيجابية التي قدّمتها، أجاب: "بالتأكيد، نعم".