لوكلير يحقق قطب الانطلاق الأول في المكسيك متقدماً ثنائية فيراري أمام فيرستابن

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تم التأكيد بعد الحصة، بعدم تعرض ماكس فيرستابن، جورج راسل أو فرناندو ألونسو لعقوبات بعد التصفيات بسبب الإعاقة.

وكذلك الحال مع لويس هاميلتون الذي لن يتلقى عقوبة لاحتمال خرق قوانين العلم الأصفر.

أنهى فيرستابن الحصة ثالثاً خلف ثنائي فيراري اللذين تقدما عليه في القسم الثالث من التصفيات، ولم يتمكن من هزيمتهما رغم محاولاته، ورغم أن كلاً منهما لم يحسّن زمنه في الطلعة الثانية.

ويواجه فيرستابن تحقيقاً للاشتباه بإعاقة غيره في القسم الأول من التصفيات، وكذلك الحال مع جورج راسل. أما لويس هاميلتون فهو قيد التحقيق لخرق قوانين العلم الأصفر.

وفي أول طلعة سريعة على المسار خلال القسم الثالث، بدت فيراري مستجيبة تماماً لانخفاض درجة حرارة المسار، حيث تفوق لوكلير على زميله ساينز بفارق 0.067 ثانية مسجلاً دقيقة و17.166 ثانية.

فيرستابن كان يتأخر عنه بفارق 0.120 ثانية، بينما كان على سائقي مرسيدس وكذلك سيرجيو بيريز بدء القسم بإطارات سوفت مستعملة.

ومع بدء الطلعات الثانية، لم يتمكن أي من سائقي فيراري من تحسين زمنه ما فتح الباب أمام فيرستابن لتحسين زمنه.

وسجل أفضل توقيت شخصي له في المقطعين الأول والثاني لكن ذلك لم يكن كافياً للتغلب عليهما حيث أنهى الحصة بفارق 0.097 ثانية.

بينما حقق دانيال ريكاردو مركزاً رابعاً ممتازاً على متن ألفا تاوري متغلباً على بيريز، أما هاميلتون فتأهل سادساً.

المركز السادس كان من نصيب أوسكار بياستري، بينما كان زميله في مكلارين، لاندو نوريس، أهم الخارجين من القسم الأول للتصفيات.

راسل تأهل ثامناً، بينما أكمل سائقا ألفا روميو: فالتيري بوتاس وجو غوانيو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

في القسم الثاني، بدا وكأن جو سيخرج بسبب آخر طلعة لـ أليكسندر ألبون، لكن لفة الأخير حُذفت بسبب الخروج عن حدود المسار.

نتيجة لذلك بات أمام بيير غاسلي، نيكو هلكنبرغ وفرناندو ألونسو، الذين سجلوا أفضل أزمنة شخصية لهم، بالتالي بات ألبون بالمركز 14.

يوكي تسونودا لم يسجل زمناً حيث انحصر عمله بتأمين عامل السحب لزميله ريكاردو بهدف دفعه للقسم الثالث، نظراً لأن الياباني سينطلق من آخر الترتيب بسبب تبديل محركه.

وتعرض تسونودا لحادثة غريبة، حيث يبدو وكأنه صعد على أحد معدات فريق ويليامز أثناء خروجه من خط الصيانة قبل القسم الثالث، وهي حادثة قيد التحقيق كذلك.

في القسم الأول، تصدر فيرستابن أسرع الأزمنة، بينما تسبب ألونسو برفع العلم الأحمر لانزلاق السيارة ما منع إستيبان أوكون، كيفن ماغنوسن، لانس سترول ونوريس من تحسين أزمنتهم ما أدى لخروجهم من القسم الأول.

لوغان سارجانت سجل زمناً أفضل من نوريس لكنه عاد للمركز الأخير بسبب الخروج عن حدود المسار.

ويخضع سارجانت للتحقيق في خرقين محتملين، أحدهما عدم الإبطاء بما يكفي أثناء رفع العلم الأصفر - كما هو الحال مع هاميلتون الذي يخضع للتحقيق كذلك - وأيضاً لاحتمالية تجاوزه أثناء العلم الأصفر.

راسل، نوريس وجو يواجهون تحقيقاً بعد التصفيات للتأكد إن كانوا أبطأ من اللازم أثناء لفات التحمية الأمر الذي بات يؤدي حالياً إلى عقوبات.