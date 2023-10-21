لوكلير يحقق قطب الانطلاق الأول في أوستن بعد حذف لفة فيرستابن

كانت معركة متقاربة وغير متوقعة ربما بين ريد بُل وملاحقيها، من أبرزهم لوكلير الذي تفوق في نهاية المطاف على متن فيراري.

وكانت حدود المسار محور التركيز، خاصة مع المنعطفين 19 و20 الصعبين للغاية بالنسبة للسائقين لناحية البقاء ضمن الخط الأبيض على متن إطارات سوفت.

وتصدر زمن لوكلير البالغ دقيقة و34.828 ثانية أسرع الأزمنة في الطلعة الأولى خلال القسم الثالث للتصفيات، بينما تراجع فيرستابن حتى المركز الثالث خلف لويس هاميلتون سائق مرسيدس، الذي كان خلف فيراري بفارق 0.056 ثانية.

وخلال الطلعة الثانية السريعة، حسن زمنه إلى دقيقة و34.723 ثانية، ومباشرة دخل فيرستابن خلفه مسجلاً دقيقة و34.718 ثانية، لكنه خرج عن حدود المسار لتُحذف لفته مباشرة.

وذلك ما عزّز موقع لاندو نوريس سائق مكلارين بالمركز الثاني الذي كان على إطارات سوفت مستعملة خلال طلعته الأولى.

هاميلتون حاول لاحقاً تحسين الزمن وإزاحة مواطنه من صف الانطلاق الأول لسباق الأحد، لكنه لم ينجح لينهي الحصة ثالثاً خلف لوكلير ونوريس.

المركز الرابع كان من نصيب كارلوس ساينز سائق فيراري أمام سيارة مرسيدس الأخرى التي يقودها جورج راسل.

بينما تراجع فيرستابن حتى المركز السادس، وأمام زميله سيرجيو بيريز.

سائقا ألبين، بيير غاسلي وإستيبان أوكون حققا المركزين السابع والثامن، بينما أكمل أوسكار بياستري سائق مكلارين والفائز بسباق قطر القصير، ترتيب سائقي المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن يوكي تسونودا وزميله دانيال ريكاردو وكذلك لانس سترول، سيتم التحقيق بأزمنتهم لاحتمالية عدم الامتثال لزمن اللفة الأقصى المسموح والمحدد بهدف خفض الزحام.

لكن مثل هذه التحقيقات في جولتي مونزا وقطر لم تُسفر عن عقوبات، لأن السائقين عادة يبطئون أكثر من المعتاد للسماح لغيرهم بالمرور دون إعاقتهم.