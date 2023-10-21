اشترك
فورمولا 1 جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تقرير التجارب التأهيليّة

لوكلير يحقق قطب الانطلاق الأول في أوستن بعد حذف لفة فيرستابن

حقق شارل لوكلير سائق فيراري قطب الانطلاق الأول للسباق الرئيسي لجائزة أمريكا الكبرى في الفورمولا واحد، بينما خسر ماكس فيرستابن لفته الأسرع التي كانت قد وضعته أمام لوكلير بفارق 0.005 ثانية، بسبب خرق حدود المسار.

Updated
شارل لوكلير، فيراري ولاندو نوريس، مكلارين ولويس هاميلتون، مرسيدس

كانت معركة متقاربة وغير متوقعة ربما بين ريد بُل وملاحقيها، من أبرزهم لوكلير الذي تفوق في نهاية المطاف على متن فيراري.

وكانت حدود المسار محور التركيز، خاصة مع المنعطفين 19 و20 الصعبين للغاية بالنسبة للسائقين لناحية البقاء ضمن الخط الأبيض على متن إطارات سوفت.

وتصدر زمن لوكلير البالغ دقيقة و34.828 ثانية أسرع الأزمنة في الطلعة الأولى خلال القسم الثالث للتصفيات، بينما تراجع فيرستابن حتى المركز الثالث خلف لويس هاميلتون سائق مرسيدس، الذي كان خلف فيراري بفارق 0.056 ثانية.

وخلال الطلعة الثانية السريعة، حسن زمنه إلى دقيقة و34.723 ثانية، ومباشرة دخل فيرستابن خلفه مسجلاً دقيقة و34.718 ثانية، لكنه خرج عن حدود المسار لتُحذف لفته مباشرة.

وذلك ما عزّز موقع لاندو نوريس سائق مكلارين بالمركز الثاني الذي كان على إطارات سوفت مستعملة خلال طلعته الأولى.

هاميلتون حاول لاحقاً تحسين الزمن وإزاحة مواطنه من صف الانطلاق الأول لسباق الأحد، لكنه لم ينجح لينهي الحصة ثالثاً خلف لوكلير ونوريس.

المركز الرابع كان من نصيب كارلوس ساينز سائق فيراري أمام سيارة مرسيدس الأخرى التي يقودها جورج راسل.

بينما تراجع فيرستابن حتى المركز السادس، وأمام زميله سيرجيو بيريز.

سائقا ألبين، بيير غاسلي وإستيبان أوكون حققا المركزين السابع والثامن، بينما أكمل أوسكار بياستري سائق مكلارين والفائز بسباق قطر القصير، ترتيب سائقي المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن يوكي تسونودا وزميله دانيال ريكاردو وكذلك لانس سترول، سيتم التحقيق بأزمنتهم لاحتمالية عدم الامتثال لزمن اللفة الأقصى المسموح والمحدد بهدف خفض الزحام.

لكن مثل هذه التحقيقات في جولتي مونزا وقطر لم تُسفر عن عقوبات، لأن السائقين عادة يبطئون أكثر من المعتاد للسماح لغيرهم بالمرور دون إعاقتهم.

اقرأ أيضاً:

 

 
 
     
Driver Info
 
 
 
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك التوقيت كم/س
1 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari

1:34.723

 209.524
2 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes

+0.130

1:34.853

 209.237
3 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes

+0.139

1:34.862

 209.217
4 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari

+0.222

1:34.945

 209.034
5 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes

+0.356

1:35.079

 208.740
6 Netherlands م. فيرشتابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull

+0.358

1:35.081

 208.735
7 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault

+0.366

1:35.089

 208.718
8 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault

+0.431

1:35.154

 208.575
9 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull

+0.450

1:35.173

 208.533
10 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes

+0.744

1:35.467

 207.891
11 Japan ي. تسونودا ألفا تاوري 22 AlphaTauri Red Bull

+0.974

1:35.697

 207.392
12 China غ. جو ألفا روميو 24 Alfa Romeo Ferrari

+0.975

1:35.698

 207.389
13 Finland ف. بوتاس ألفا روميو 77 Alfa Romeo Ferrari

+1.135

1:35.858

 207.043
14 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari

+1.157

1:35.880

 206.996
15 Australia د. ريكاردو ألفا تاوري 3 AlphaTauri Red Bull

+1.251

1:35.974

 206.793
16 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari

+1.512

1:36.235

 206.232
17 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes

+1.545

1:36.268

 206.161
18 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes

+1.592

1:36.315

 206.061
19 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes

+1.866

1:36.589

 205.476
20 United States ل. سارجينت ويليامز 2 Williams Mercedes

+2.104

1:36.827

 204.971
شاهد كامل النتائج  
المشاركات
التعليقات
المقال السابق فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في أوستن أمام لوكلير وهاميلتون

أحدث الأخبار

بيريز ينفي شائعات اعتزاله الفورمولا واحد

بيريز ينفي شائعات اعتزاله الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى

بيريز ينفي شائعات اعتزاله الفورمولا واحد بيريز ينفي شائعات اعتزاله الفورمولا واحد

هاميلتون قادر على "الشعور" بالتحسن بعد تحديثات أرضية السيارة

هاميلتون قادر على "الشعور" بالتحسن بعد تحديثات أرضية السيارة

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى

هاميلتون قادر على "الشعور" بالتحسن بعد تحديثات أرضية السيارة هاميلتون قادر على "الشعور" بالتحسن بعد تحديثات أرضية السيارة

نوريس: صف الانطلاق الأول لسباق أوستن "غير متوقع" لكن كان عليّ تسجيل الزمن الأسرع

نوريس: صف الانطلاق الأول لسباق أوستن "غير متوقع" لكن كان عليّ تسجيل الزمن الأسرع

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى

نوريس: صف الانطلاق الأول لسباق أوستن "غير متوقع" لكن كان عليّ تسجيل الزمن الأسرع نوريس: صف الانطلاق الأول لسباق أوستن "غير متوقع" لكن كان عليّ تسجيل الزمن الأسرع

لوكلير يحقق قطب الانطلاق الأول في أوستن بعد حذف لفة فيرستابن

لوكلير يحقق قطب الانطلاق الأول في أوستن بعد حذف لفة فيرستابن

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى

لوكلير يحقق قطب الانطلاق الأول في أوستن بعد حذف لفة فيرستابن لوكلير يحقق قطب الانطلاق الأول في أوستن بعد حذف لفة فيرستابن

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك