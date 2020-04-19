لوكلير يُحقّق الفوز الثاني على التوالي في سلسلة الجوائز الكبرى الافتراضيّة الرسميّة

سيطر لوكلير على مشاركته الأولى ضمن جائزة أستراليا الافتراضيّة، لكنّه واجه تحديًا أكثر صعوبة خلال جائزة الصين الكبرى الافتراضيّة التي شهدت مشاركة 7 سائقي فورمولا واحد.

وأحرز لوكلير قطب الانطلاق الأوّل أمام جورج راسل سائق ويليامز الذي كان غاضبًا بعد تلقّيه لعقوبة التراجع 5 مراكز لحجزه بعض السائقين الآخرين في التصفيات.

وأدّى ذلك إلى ترقية ألبون إلى الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق بجوار لوكلير. وكان ألبون قادرًا على تجاوز لوكلير في السباق من خلال التوقّف قبله ضمن السباق الذي امتدّ لـ 28 لفّة في لعبة الفورمولا واحد 2019.

وبذل ألبون كلّ ما في وسعه للإبقاء على لوكلير خلفه، بل إنّ زميله في ريد بُل حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا ساعده في مرحلة من من خلال إعاقة لوكلير.

لكنّ كلّ تلك التكتيكات لم تُفلح، حيث استعاد لوكلير الصدارة خلال اللفّة الـ 11 وكان قادرًا على بناء بعض الفارق الذي أبقى عليه إلى حين عبوره لخطّ النهاية.

وعبر ألبون خطّ النهاية ثانيًا، بينما أكمل ستوفيل فاندورن ترتيب مراكز منصّة التتويج على المسار بعد أن خاض معركة حامية مع غوانيو تشو الفائز بجائزة البحرين الافتراضيّة.

لكنّ البلجيكي تلقّى عقوبة 5 ثوانٍ لخرقه حدود المسار ما منح تشو المركز الثالث.

كما سمحت عقوبة فاندورن لراسل بالتقدّم إلى المركز الرابع. وتواجد سائق الفورمولا واحد السابق إستيبان غوتيريز في المركز السادس أمام لويس ديليتراز، بينما أكمل ليام لاوسن ونيكولاس لاتيفي وكارلوس ساينز الإبن ترتيب العشرة الأوائل.