لوكلير يحصل على وحدة طاقة جديدة بالكامل وينطلق من آخر الترتيب في مونتريال
سينطلق شارل لوكلير من آخر ترتيب شبكة انطلاق سباق جائزة كندا الكبرى للفورمولا واحد بعد حصوله على مكوّنات جديدة لوحدة طاقته.
كان أصيل موناكو، الذي يُنافس ماكس فيرشتابن على لقب البطولة هذا العام، متّجهًا للتراجع 10 مراكز من مكان تأهّله نتيجة حصوله على وحدة تحكّمٍ إلكتروني جديدة أمسٍ الجمعة.
لكنّ "فيا" أكّدت حصول لوكلير على المزيد من المكوّنات الجديدة خلال حصّة التجارب الحرّة الثالثة الأخيرة صباح السبت في مونتريال.
إذ انتقل سائق فيراري إلى محرّك احتراقٍ داخلي جديد، وكذلك شاحنٌ توربيني، ونظامي "ام.جي.يو-كاي" و"ام.جي.يو-اتش"، وهو ما يعني انطلاقه من آخر الترتيب بجوار يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري الذي حصل على محرّكٍ جديد هو الآخر.
كما انتقل كارلوس ساينز الإبن زميل لوكلير إلى محرّك احتراقٍ داخلي جديد وهو الثالث له هذا الموسم والأخير له قبل العقوبات.
مرسيدس ستتخلّى عن سلك الأرضيّة الثاني في ظلّ تهديدات باحتجاج الفرق الأخرى
ألونسو يتقدّم على غاسلي في التجارب الثالثة الممطرة في كندا