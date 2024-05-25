لوكلير يحرز قطب الانطلاق الأول في موناكو وفيرستابن سادساً
سجل شارل لوكلير سائق فيراري الزمن الأسرع خلال تصفيات جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد، بينما اكتفى ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بالمركز السادس.
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
هيمن أصيل موناكو على التجارب الحرة في موناكو، ونجح بتسجيل لفات ممتازة خلال التصفيات منحته قطب الانطلاق الأول مع دقيقة و10.270 ثانية.
أوسكار بياستري سائق مكلارين كان الأقرب إلى لوكلير، لكنه لم ينجح بتهديد موقع أصيل موناكو.
وعانى فيرستابن طوال هذه الجولة مع سيارته ريد بُل بشكل خاص في آخر مقطعين على الحلبة، لكنه قال أنه لمس الحائط في لفته الأخيرة السريعة ولم يكملها، واضطر للاكتفاء بمركزٍ سادس.
كارلوس ساينز زميل لوكلير، احتل ثالث أسرع الأزمنة أمام لاندو نوريس سائق مكلارين.
وتفوق جورج راسل خلف مقود مرسيدس على فيرستابن، حيث بدت السهام الفضية أفضل من ريد بُل على شوارع الإمارة الضيقة، لكن زميله لويس هاميلتون اكتفى بالمركز السابع.
وأكمل يوكي تسونودا سائق آربي وأليكسندر ألبون على متن ويليامز، وبيير غاسلي سائق ألبين، ترتيب المراكز العشرة الأولى.
ولعل من أبرز الخارجين من القسم الأول: فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن وسيرجيو بيريز زميل فيرستابن.
حيث تأهلا بالمركزين 16 و18 على التوالي.
التصفيات
|
1-
2
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
1:10.270
|170.957
|2
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.154
1:10.424
|0.154
|170.583
|3
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|8
|
+0.248
1:10.518
|0.094
|170.356
|4
|ل. نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.272
1:10.542
|0.024
|170.298
|5
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|7
|
+0.273
1:10.543
|0.001
|170.296
|6
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|7
|
+0.297
1:10.567
|0.024
|170.238
|7
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.351
1:10.621
|0.054
|170.108
|8
|ي. تسونودا آربي
|22
|RB
|Red Bull
|6
|
+0.588
1:10.858
|0.237
|169.539
|9
|أ. ألبون ويليامز
|23
|Williams
|Mercedes
|6
|
+0.678
1:10.948
|0.090
|169.324
|10
|ب. غاسلي ألبين
|10
|Alpine
|Renault
|8
|
+1.041
1:11.311
|0.363
|168.462
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