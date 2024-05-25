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فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى

لوكلير يحرز قطب الانطلاق الأول في موناكو وفيرستابن سادساً

سجل شارل لوكلير سائق فيراري الزمن الأسرع خلال تصفيات جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد، بينما اكتفى ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بالمركز السادس.

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

هيمن أصيل موناكو على التجارب الحرة في موناكو، ونجح بتسجيل لفات ممتازة خلال التصفيات منحته قطب الانطلاق الأول مع دقيقة و10.270 ثانية.

أوسكار بياستري سائق مكلارين كان الأقرب إلى لوكلير، لكنه لم ينجح بتهديد موقع أصيل موناكو.

وعانى فيرستابن طوال هذه الجولة مع سيارته ريد بُل بشكل خاص في آخر مقطعين على الحلبة، لكنه قال أنه لمس الحائط في لفته الأخيرة السريعة ولم يكملها، واضطر للاكتفاء بمركزٍ سادس.

كارلوس ساينز زميل لوكلير، احتل ثالث أسرع الأزمنة أمام لاندو نوريس سائق مكلارين.

وتفوق جورج راسل خلف مقود مرسيدس على فيرستابن، حيث بدت السهام الفضية أفضل من ريد بُل على شوارع الإمارة الضيقة، لكن زميله لويس هاميلتون اكتفى بالمركز السابع.

وأكمل يوكي تسونودا سائق آربي وأليكسندر ألبون على متن ويليامز، وبيير غاسلي سائق ألبين، ترتيب المراكز العشرة الأولى.

ولعل من أبرز الخارجين من القسم الأول: فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن وسيرجيو بيريز زميل فيرستابن.

حيث تأهلا بالمركزين 16 و18 على التوالي.

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التصفيات

1
 - 
4
1
 - 
2
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 6

1:10.270

170.957
2 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 6

+0.154

1:10.424

0.154 170.583
3 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 8

+0.248

1:10.518

0.094 170.356
4 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 6

+0.272

1:10.542

0.024 170.298
5 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 7

+0.273

1:10.543

0.001 170.296
6 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 7

+0.297

1:10.567

0.024 170.238
7 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 6

+0.351

1:10.621

0.054 170.108
8 Japan ي. تسونودا آربي 22 RB Red Bull 6

+0.588

1:10.858

0.237 169.539
9 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 6

+0.678

1:10.948

0.090 169.324
10 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 8

+1.041

1:11.311

0.363 168.462
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