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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

لوكلير يحرز قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات مونزا الناريّة

أحرز شارل لوكلير قطب الانطلاق الأوّل عن جدارة بعد أن كان الأسرع في التجارب التأهيليّة لجائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد متفوّقًا على ماكس فيرشتابن وكارلوس ساينز الإبن بعد المعركة الثلاثيّة الناريّة التي جمعتهم.

لوكلير يحرز قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات مونزا الناريّة

مثلما بات معتادًا في تصفيات مونزا كلّ عام فقد أخّر الجميع دخولهم إلى الحلبة في القسم الثالث سعيًا وراء عامل السحب ومحاولة عدم التواجد في مقدّمة الصفّ.

وتواجد ساينز خلف زميله لوكلير في الطلعة الأولى، ليتواجد الإسباني في الصدارة بعد تسجيله 1:20.584 دقيقة بينما تواجد فيرشتابن في المركز الثالث على مقربة منهما في ظلّ خسارته للكثير من الوقت في المقطع الأوّل.

وعاد الجميع في الدقائق الأخيرة وتواجد السائقون على نحوٍ متباعدٍ نسبيًا هذه المرّة.

ونجح ساينز في تحسين زمنه في الصدارة وبقي بانتظار لوكلير وفيرشتابن خلفه.

وتمكّن لوكلير حينها من جمع مقاطع سريعة معًا في ذات اللفّة ليُسجّل 1:20.161 دقيقة وانتظر بضع لحظات حتّى يُكمل فيرشتابن لفّته وكان الهولندي أبطأ منه بـ 0.145 ثانية في النهاية، ليضمن بذلك لوكلير قطب الانطلاق الأوّل عن جدارة ملهبًا حماس الجماهير الإيطاليّة.

وذهب المركز الرابع إلى سيرجيو بيريز وكان أبطا بثانية من زمن قطب الانطلاق الأوّل.

وتقدّم لويس هاميلتون على زميله جورج راسل بحلوله خامسًا، وسيرتقي الأخير إلى الصفّ الأوّل بجوار لوكلير بعد تطبيق عقوبات السائقين أمامه.

وتواجد لاندو نوريس في المركز السابع أمام زميله دانيال ريكاردو، بينما أكمل بيير غاسلي وفرناندو ألونسو ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

تنوّعت محاولات السائقين في بداية الحصّة، لكنّ الأمر الجيّد كان صمود الإطارات وقدرتها على تقديم عدّة لفّات سريعة.

واختار ثنائيّ فيراري الضغط بقوّة مبكّرًا وتسجيل أسرع الأزمنة في عطلة نهاية الأسبوع حتى الآن والعودة مبكّرًا إلى خطّ الحظائر.

لكن كانت لفيرشتابن كلمة أخرى إثر ذلك ضمن محاولته الثانية ليُصبح أوّل من يدخل عتبة الـ 1:20 دقيقة نهاية هذا الأسبوع.

أمّا في الخلف فقد كانت المنافسة على أشدّها نسبيًا بالنسبة لآخر المراكز العابرة إلى القسم الثاني في ظلّ تغطية نصف ثانية للمراكز العشر الأخيرة.

وانتهى القسم بخروج نيكولاس لاتيفي الذي لم يبدُ في صورة جيّدة بعد تفوّق نيك دي فريز المشارك في آخر لحظة بديلًا عن أليكسندر ألبون عليه.

أمّا سيباستيان فيتيل فقد اقتصر على المركز الـ 17 وسط دهشته عند إعلامه بذلك من قبل فريقه أستون مارتن، حيث عانى هو وزميله لانس سترول الذي تواجد في المركز الـ 18 أمام ثنائيّ هاس كيفن ماغنوسن وميك شوماخر.

القسم الثاني

اختار بعض السائقين الدخول على إطارات مستعملة مثل فيرشتابن وثنائيّ فيراري، في حين دخل آخرون على إطارات جديدة مباشرة.

وتمكّن ساينز من التفوّق على زمن فيرشتابن من القسم الأوّل، بينما ارتكب لوكلير بعض الأخطاء في لفّته، لكنّه أكملها في المركز الثاني بالرغم من ذلك.

وعاد السائقون خارج الأربعة الأوائل في الدقائق الأخيرة للتنافس على آخر المراكز العابرة إلى القسم الثالث الأخير، وكانت لعبة عامل السحب حاضرة بقوّة مثل المعتاد.

وانتهى القسم بخروج بيير غاسلي أمام إستيبان أوكون وفالتيري بوتاس.

أمّا أحلام دي فريز بالعبور إلى القسم الثالث ضمن أولى مشاركاته فقد تبخّرت عندما أخطأ الكبح عند المنعطف المزدوج الثاني، بينما تواجد جو غوانيو في المركز الـ 14 أمام يوكي تسونودا.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 1:20.161   260.161
2 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 1:21.542 1.381 255.755
3 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 1:21.584 1.423 255.623
4 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 1:21.925 1.764 254.559
5 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 1:22.648 2.487 252.332
6 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو      
7 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 1:20.306 0.145 259.691
8 45 Netherlands نيك دي فريز ويليامز مرسيدس 1:22.471 2.310 252.874
9 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 1:22.577 2.416 252.549
10 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 1:22.587 2.426 252.519
11 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 1:22.636 2.475 252.369
12 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 1:22.748 2.587 252.027
13 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 1:21.206 1.045 256.813
14 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 1:22.130 1.969 253.924
15 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 1:22.235 2.074 253.600
16 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 1:22.908 2.747 251.541
17 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 1:23.005 2.844 251.247
18 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 1:20.429 0.268 259.294
19 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 1:21.524 1.363 255.811
20 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل  
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