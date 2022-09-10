لوكلير يحرز قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات مونزا الناريّة
أحرز شارل لوكلير قطب الانطلاق الأوّل عن جدارة بعد أن كان الأسرع في التجارب التأهيليّة لجائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد متفوّقًا على ماكس فيرشتابن وكارلوس ساينز الإبن بعد المعركة الثلاثيّة الناريّة التي جمعتهم.
مثلما بات معتادًا في تصفيات مونزا كلّ عام فقد أخّر الجميع دخولهم إلى الحلبة في القسم الثالث سعيًا وراء عامل السحب ومحاولة عدم التواجد في مقدّمة الصفّ.
وتواجد ساينز خلف زميله لوكلير في الطلعة الأولى، ليتواجد الإسباني في الصدارة بعد تسجيله 1:20.584 دقيقة بينما تواجد فيرشتابن في المركز الثالث على مقربة منهما في ظلّ خسارته للكثير من الوقت في المقطع الأوّل.
وعاد الجميع في الدقائق الأخيرة وتواجد السائقون على نحوٍ متباعدٍ نسبيًا هذه المرّة.
ونجح ساينز في تحسين زمنه في الصدارة وبقي بانتظار لوكلير وفيرشتابن خلفه.
وتمكّن لوكلير حينها من جمع مقاطع سريعة معًا في ذات اللفّة ليُسجّل 1:20.161 دقيقة وانتظر بضع لحظات حتّى يُكمل فيرشتابن لفّته وكان الهولندي أبطأ منه بـ 0.145 ثانية في النهاية، ليضمن بذلك لوكلير قطب الانطلاق الأوّل عن جدارة ملهبًا حماس الجماهير الإيطاليّة.
وذهب المركز الرابع إلى سيرجيو بيريز وكان أبطا بثانية من زمن قطب الانطلاق الأوّل.
وتقدّم لويس هاميلتون على زميله جورج راسل بحلوله خامسًا، وسيرتقي الأخير إلى الصفّ الأوّل بجوار لوكلير بعد تطبيق عقوبات السائقين أمامه.
وتواجد لاندو نوريس في المركز السابع أمام زميله دانيال ريكاردو، بينما أكمل بيير غاسلي وفرناندو ألونسو ترتيب العشرة الأوائل.
القسم الأوّل
تنوّعت محاولات السائقين في بداية الحصّة، لكنّ الأمر الجيّد كان صمود الإطارات وقدرتها على تقديم عدّة لفّات سريعة.
واختار ثنائيّ فيراري الضغط بقوّة مبكّرًا وتسجيل أسرع الأزمنة في عطلة نهاية الأسبوع حتى الآن والعودة مبكّرًا إلى خطّ الحظائر.
لكن كانت لفيرشتابن كلمة أخرى إثر ذلك ضمن محاولته الثانية ليُصبح أوّل من يدخل عتبة الـ 1:20 دقيقة نهاية هذا الأسبوع.
أمّا في الخلف فقد كانت المنافسة على أشدّها نسبيًا بالنسبة لآخر المراكز العابرة إلى القسم الثاني في ظلّ تغطية نصف ثانية للمراكز العشر الأخيرة.
وانتهى القسم بخروج نيكولاس لاتيفي الذي لم يبدُ في صورة جيّدة بعد تفوّق نيك دي فريز المشارك في آخر لحظة بديلًا عن أليكسندر ألبون عليه.
أمّا سيباستيان فيتيل فقد اقتصر على المركز الـ 17 وسط دهشته عند إعلامه بذلك من قبل فريقه أستون مارتن، حيث عانى هو وزميله لانس سترول الذي تواجد في المركز الـ 18 أمام ثنائيّ هاس كيفن ماغنوسن وميك شوماخر.
القسم الثاني
اختار بعض السائقين الدخول على إطارات مستعملة مثل فيرشتابن وثنائيّ فيراري، في حين دخل آخرون على إطارات جديدة مباشرة.
وتمكّن ساينز من التفوّق على زمن فيرشتابن من القسم الأوّل، بينما ارتكب لوكلير بعض الأخطاء في لفّته، لكنّه أكملها في المركز الثاني بالرغم من ذلك.
وعاد السائقون خارج الأربعة الأوائل في الدقائق الأخيرة للتنافس على آخر المراكز العابرة إلى القسم الثالث الأخير، وكانت لعبة عامل السحب حاضرة بقوّة مثل المعتاد.
وانتهى القسم بخروج بيير غاسلي أمام إستيبان أوكون وفالتيري بوتاس.
أمّا أحلام دي فريز بالعبور إلى القسم الثالث ضمن أولى مشاركاته فقد تبخّرت عندما أخطأ الكبح عند المنعطف المزدوج الثاني، بينما تواجد جو غوانيو في المركز الـ 14 أمام يوكي تسونودا.
ترتيب شبكة الانطلاق:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|التوقيت
|الفارق
|معدّل السرعة كم/س
|1
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|1:20.161
|260.161
|2
|63
|جورج راسل
|مرسيدس
|مرسيدس
|1:21.542
|1.381
|255.755
|3
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|1:21.584
|1.423
|255.623
|4
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|1:21.925
|1.764
|254.559
|5
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|1:22.648
|2.487
|252.332
|6
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|7
|1
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|ريد بُل
|1:20.306
|0.145
|259.691
|8
|45
|نيك دي فريز
|ويليامز
|مرسيدس
|1:22.471
|2.310
|252.874
|9
|24
|غوانيو جو
|ألفا روميو
|فيراري
|1:22.577
|2.416
|252.549
|10
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|1:22.587
|2.426
|252.519
|11
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|1:22.636
|2.475
|252.369
|12
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|1:22.748
|2.587
|252.027
|13
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|ريد بُل
|1:21.206
|1.045
|256.813
|14
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|1:22.130
|1.969
|253.924
|15
|77
|فالتيري بوتاس
|ألفا روميو
|فيراري
|1:22.235
|2.074
|253.600
|16
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|1:22.908
|2.747
|251.541
|17
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|1:23.005
|2.844
|251.247
|18
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|1:20.429
|0.268
|259.294
|19
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|1:21.524
|1.363
|255.811
|20
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|ريد بُل
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