لوكلير يحرز قطب الانطلاق الأول ضمن أول تصفيات قصيرة بتاريخ الفورمولا واحد في باكو

تفوق لوكلير على سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الذي نجح بدوره بتسجيل زمن أسرع من زميله ماكس فيرستابن.

بالتالي سينطلق أصيل موناكو أولاً متقدماً سيارتَي ريد بُل في السباق القصير ليوم السبت، رغم حادثته التي تعرض لها في القسم الأخير من التصفيات القصيرة، حين كان يحاول تسجيل لفة سريعة أخيرة.

وبدا أن السيارة لم تتضرر كثيراً حيث نجح بإعادتها إلى المرآب.

أما زميله كارلوس ساينز فسينطلق من الخامس خلف جورج راسل سائق مرسيدس.

القسم الأول

خرجت السيارات مباشرة إلى الحلبة على إطارات ميديوم لخوض أول أقسام الحصة الأقصر من التصفيات الاعتيادية.

وسرعان ما قفز ماكس فيرستابن للصدارة على متن ريد بُل، قبل أن يتفوق عليه شارل لوكلير سائق فيراري بفارق عُشري ثانية تقريباً.

بينما سُمع سيرجيو بيريز وهو يشتكي لفريقه ريد بُل من مستويات التماسك الضعيفة.

ومع الدخول في الدقائق الأربع الأخيرة، شوهدت سيارتا ويليامز لفترة قصيرة بالمركزين الثالث والرابع مع أليكسندر ألبون ولوغان سارجانت.

لكن لويس هاميلتون وضع سيارته مرسيدس بالمركز الثالث.

فيرستابن حاول تسجيل لفة سريعة وضعته مؤقتاً بالمركز الأول قبل أن يردّ لوكلير بفارق قريب من 5 أعشار الثانية متقدماً عليه. أما زميله كارلوس ساينز فكان بالمركز الرابع أمام جورج راسل (مرسيدس) وفرناندو ألونسو (أستون مارتن) وبيريز.

لكن في الثواني الأخيرة من عمر القسم الأول، تعرض سارجانت لحادثة ارتطم خلالها بالحاجز ما أدى لرفع العلم الأحمر ومن ثم الإعلان بأن القسم الأول لن يُستأنف.

بالتالي الخارجون من القسم الأول هم: سيارتا ألفا روميو، وسيارتا ألفا تاوري وبيير غاسلي سائق ألبين.

القسم الثاني

أعلن المنظمون أن القسم الثاني سيتأخر قليلاً وذلك بسبب العمل الجاري على إصلاح الحاجز وتنظيف المسار من قطع سيارة ويليامز.

ومثل القسم الأول، مباشرة دخلت السيارات للحلبة لعدم إضاعة أي وقت.

وسجلت سيارتا ريد بُل أسرع الأزمنة المبدئية، أمام سيارتي مرسيدس، قبل أن يكمل لوكلير لفته السريعة التي وضعته بالمركز الثاني بين سائقي ريد بُل فيرستابن وبيريز بينما وضع ألوسنو سيارته رابعاً.

وبالدخول في الدقيقة الأخيرة، كان فيرستابن أولاً، أمام لوكلير وبيريز، ألونسو، ساينز ومن ثم هاميلتون وراسل، لاندو نوريس (مكلارين)، لانس سترول (أستون مارتن) ومن ثم ألبون.

لكن الترتيب تغير مع انتهاء القسم الثاني، حيث تقدم ساينز للمركز الثالث خلف زميله لوكلير وأمام بيريز.

وتقدم راسل للسابع خلف هاميلتون وأمام سترول، ألبون ونوريس.

بالتالي خرج: بياستري، نيكو هلكنبرغ (هاس)، إستيبان أوكون (ألبين)، وكيفن ماغنوسن (هاس).

القسم الثالث

في الطلعات الأولى، كان بيريز أول من سجل لفة سريعة في القسم الثالث منحته الزمن الأسرع المبدئي أمام زميله فيرستابن بالمركز الثاني.

لكن لوكلير ردّ بقوة على ريد بُل بفارق 0.179 ثانية أمام بيريز وفيرستابن، بينما سجل ساينز رابع أسرع الأزمنة.

ومن ثم جاءت سيارتا مرسيدس أمام سيارة ويليامز المتبقية، وسيارتي أستون مارتن.

ومع انتهاء الطلعات الثانية والأخيرة، لم ينجح بيريز بتحسين زمنه، لكن شوهدت سيارة فيراري في الحائط مع رفع العلم الأصفر. تبين لاحقاً أنها سيارة لوكلير حيث سُمع على اللاسلكي يعتذر لفريقه ولزميله ساينز لأن ذلك أثّر على لفة الإسباني.

فيرستابن لم يحسّن زمنه. وبقيت أغلب المراكز على حالها.

مع لوكلير أولاً، أمام بيريز وفيرستابن وراسل الذي حسّن زمنه. ومن ثم ساينز وهاميلتون أمام ألبون وألونسو وسترول. ومن ثم نوريس الذي لم يشارك لأنه لم يكن يمتلك إطارات سوفت وفقاً لقوانين التصفيات القصيرة.

التصفيات القصيرة