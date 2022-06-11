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فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

لوكلير يُحرز قطب الانطلاق الأوّل بلفّة خياليّة في باكو

أحرز شارل لوكلير قطب الانطلاق الأوّل الرابع له على التوالي بعد تصفيات ناريّة بين فيراري وريد بُل ضمن جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد.

لوكلير يُحرز قطب الانطلاق الأوّل بلفّة خياليّة في باكو

تقدّم ثنائيّ فيراري ساينز ولوكلير إلى المركزين الأوّل والثاني على التوالي مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى مُتفوّقين بعُشرٍ من الثانية على ثنائيّ ريد بُل خلفهما.

وكاد لوكلير أن يحتكّ بالجدار خلال محاولته تلك، بينما لمس الإطار الأماميّ الأيسر لبيريز الجدار الأسمنتي.

في الأثناء اشتكى لويس هاميلتون قائلًا: "السيارة تحتكّ بالمسار بشكلٍ خطرٍ جدًا (ظاهرة الارتدادات)".

وعاد السائقون إثر ذلك إلى سلسلة المحاولات الأخيرة الناريّة الحاسمة ومحاولة جمع لفّة نظيفة كاملة.

وفي حين ضيّع ساينز فرصته مبكّرًا، كان زميله لوكلير يُحلّق ليتمكّن من تسجيل 1:41.359 دقيقة وبقي بانتظار إكمال ثنائيّ ريد بُل لفّتيهما خلفه.

لكن بالرغم من تحسينهما لزمنيهما، إلّا أنّ أحدًا لم يتمكّن من منافسته ليضمن قطب الانطلاق الأوّل للمرّة السادسة هذا الموسم والرابعة على التوالي.

وذهب المركز الثاني لبيريز خلفه بفارق 0.282 ثانية، بينما حلّ فيرشتابن ثالثًا أمام ساينز الذي أكمل ترتيب الأربعة الأوائل.

وفصلت فجوة ضخمة بين فريقَي الصدارة وأقرب الملاحقين الذي كان جورج راسل سائق مرسيدس، حيث فصلته 1.353 ثانية عن لوكلير.

وتقدّم البريطاني الشاب على بيير غاسلي وهاميلتون، بينما كان المركز الثامن من نصيب يوكي تسونودا.

وبالرغم من اصطدامه بالجدار، تمكّن سيباستيان فيتيل من التعويض وتحقيق المركز التاسع أمام فرناندو ألونسو الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

 

القسم الأوّل

انطلقت مجريات التصفيات متأخّرة بربع ساعة بعد قرار إدارة السباق بشأن مدّة التجارب الحرّة الثالثة.

وبالنظر إلى إدراك الجميع لمشكلة الزحام، فقد اصطفّ الجميع في خطّ الحظائر بانتظار فتحه للتوجّه فورًا إلى الحلبة، حيث قال هاميلتون: "سيكون هناك الكثير من الزحام".

وتمكّن فيرشتابن من القفز مباشرة إلى الصدارة بالزمن الأسرع، قبل أن يعود لتحسينه لاحقًا في ظلّ تواصل تقارب الأداء بين ريد بُل وفيراري.

وأخطأ لانس سترول الكبح في المنعطف السادس وتوجّه مباشرة نحو الحاجز المقابل، لكنّ سيارته لم تتضرّر وتمكّن من المواصلة.

لكن أثناء بدئه للفّة جديدة فقد أخطأ الكبح وواجه ضعف استجابة للانعطاف في المنعطف الثاني ليحتكّ بالجدار الجانبي ويكسر نظام تعليقه الأمامي الأيمن وجناحه الأمامي ويتوقّف فورًا، وهو ما دفع إدارة السباق لرفع العلم الأحمر.

وحال استئناف الحصّة فقد عمّت حالة من الفوضى في ظلّ سعي الجميع – ما عدا الخمسة الأوائل وأوكون - للوصول إلى خطّ البداية والنهاية وبدء محاولة أخيرة حاسمة.

وارتكب ألونسو خطأً في الكبح في المنعطف ما قبل الأخير ما أدّى إلى رفع العلم الأصفر، وهو ما أثار غضب أليكسندر ألبون الذي كان خلفه مباشرة وخسر فرصة العبور إلى القسم الثاني.

وانتهى القسم بخروج كلٍ من كيفن ماغنوسن، وألبون، ونيكولاس لاتيفي، ولانس سترول، في حين لم يتمكّن ميك شوماخر من بدء لفّة أخيرة قبل نهاية زمن الحصّة، وسينطلق من المركز الأخير.

القسم الثاني

اختار ثنائيّ فيراري الدخول على إطارات "سوفت" مستعملة بعمرٍ كبير نسبيًا بغرض الحفاظ على مجموعة جديدة للسباق على الأرجح.

بالرغم من ذلك فقد تمكّن ساينز ولوكلير من تسجيل الزمنين الأسرع مع تواجد ساينز في الصدارة إثر خطأ طفيف من لوكلير في المنعطف الأخير.

وبشكلٍ مشابهٍ لما حدث مع زميله سترول في القسم الأوّل، أغلق سيباستيان فيتيل مكابحه في المنعطف ما قبل الأخير واصطدم مباشرة بحاجز "تيكبرو" المقابل، لكنّه تمكّن هو الآخر من الرجوع إلى الوراء والعودة ببطء إلى خطّ الحظائر.

وتقدّم بيريز إثر ذلك إلى الصدارة، بينما حسّن لوكلير زمنه ليتقدّم إلى المركز الثاني بفارق 0.091 ثانية عنه بالرغم من احتكاكه بالجدار الأسمنتي ضمن لفّته الـ 12 على تلك الإطارات، بينما احتكّ فيرشتابن بالحاجز الإسمنتي كذلك بعده بأمتار قليلة.

كما لاحظت إدارة السباق واقعة سير هاميلتون ببطء غير ضروري، وسيتمّ التحقيق فيها لاحقًا.

وانتهى القسم بخروج لاندو نوريس وزميله دانيال ريكاردو، بينما سينطلق إستيبان أوكون من المركز الـ 13 أمام جو غوانيو الذي تفوّق على زميله فالتيري بوتاس.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 1:41.359   213.210
2 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 1:41.641 0.282 212.618
3 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 1:41.706 0.347 212.483
4 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 1:41.814 0.455 212.257
5 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 1:42.712 1.353 210.401
6 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 1:42.845 1.486 210.129
7 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 1:42.924 1.565 209.968
8 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 1:43.056 1.697 209.699
9 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 1:43.091 1.732 209.628
10 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 1:43.173 1.814 209.461
11 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 1:43.398 2.039 209.005
12 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 1:43.574 2.215 208.650
13 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 1:43.585 2.226 208.628
14 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 1:43.790 2.431 208.216
15 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 1:44.444 3.085 206.912
16 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 1:44.643 3.284 206.519
17 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 1:44.719 3.360 206.369
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 1:45.367 4.008 205.100
19 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 1:45.371 4.012 205.092
20 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 1:45.775 4.416 204.309
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