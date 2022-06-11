لوكلير يُحرز قطب الانطلاق الأوّل بلفّة خياليّة في باكو

تقدّم ثنائيّ فيراري ساينز ولوكلير إلى المركزين الأوّل والثاني على التوالي مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى مُتفوّقين بعُشرٍ من الثانية على ثنائيّ ريد بُل خلفهما.

وكاد لوكلير أن يحتكّ بالجدار خلال محاولته تلك، بينما لمس الإطار الأماميّ الأيسر لبيريز الجدار الأسمنتي.

في الأثناء اشتكى لويس هاميلتون قائلًا: "السيارة تحتكّ بالمسار بشكلٍ خطرٍ جدًا (ظاهرة الارتدادات)".

وعاد السائقون إثر ذلك إلى سلسلة المحاولات الأخيرة الناريّة الحاسمة ومحاولة جمع لفّة نظيفة كاملة.

وفي حين ضيّع ساينز فرصته مبكّرًا، كان زميله لوكلير يُحلّق ليتمكّن من تسجيل 1:41.359 دقيقة وبقي بانتظار إكمال ثنائيّ ريد بُل لفّتيهما خلفه.

لكن بالرغم من تحسينهما لزمنيهما، إلّا أنّ أحدًا لم يتمكّن من منافسته ليضمن قطب الانطلاق الأوّل للمرّة السادسة هذا الموسم والرابعة على التوالي.

وذهب المركز الثاني لبيريز خلفه بفارق 0.282 ثانية، بينما حلّ فيرشتابن ثالثًا أمام ساينز الذي أكمل ترتيب الأربعة الأوائل.

وفصلت فجوة ضخمة بين فريقَي الصدارة وأقرب الملاحقين الذي كان جورج راسل سائق مرسيدس، حيث فصلته 1.353 ثانية عن لوكلير.

وتقدّم البريطاني الشاب على بيير غاسلي وهاميلتون، بينما كان المركز الثامن من نصيب يوكي تسونودا.

وبالرغم من اصطدامه بالجدار، تمكّن سيباستيان فيتيل من التعويض وتحقيق المركز التاسع أمام فرناندو ألونسو الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

انطلقت مجريات التصفيات متأخّرة بربع ساعة بعد قرار إدارة السباق بشأن مدّة التجارب الحرّة الثالثة.

وبالنظر إلى إدراك الجميع لمشكلة الزحام، فقد اصطفّ الجميع في خطّ الحظائر بانتظار فتحه للتوجّه فورًا إلى الحلبة، حيث قال هاميلتون: "سيكون هناك الكثير من الزحام".

وتمكّن فيرشتابن من القفز مباشرة إلى الصدارة بالزمن الأسرع، قبل أن يعود لتحسينه لاحقًا في ظلّ تواصل تقارب الأداء بين ريد بُل وفيراري.

وأخطأ لانس سترول الكبح في المنعطف السادس وتوجّه مباشرة نحو الحاجز المقابل، لكنّ سيارته لم تتضرّر وتمكّن من المواصلة.

لكن أثناء بدئه للفّة جديدة فقد أخطأ الكبح وواجه ضعف استجابة للانعطاف في المنعطف الثاني ليحتكّ بالجدار الجانبي ويكسر نظام تعليقه الأمامي الأيمن وجناحه الأمامي ويتوقّف فورًا، وهو ما دفع إدارة السباق لرفع العلم الأحمر.

وحال استئناف الحصّة فقد عمّت حالة من الفوضى في ظلّ سعي الجميع – ما عدا الخمسة الأوائل وأوكون - للوصول إلى خطّ البداية والنهاية وبدء محاولة أخيرة حاسمة.

وارتكب ألونسو خطأً في الكبح في المنعطف ما قبل الأخير ما أدّى إلى رفع العلم الأصفر، وهو ما أثار غضب أليكسندر ألبون الذي كان خلفه مباشرة وخسر فرصة العبور إلى القسم الثاني.

وانتهى القسم بخروج كلٍ من كيفن ماغنوسن، وألبون، ونيكولاس لاتيفي، ولانس سترول، في حين لم يتمكّن ميك شوماخر من بدء لفّة أخيرة قبل نهاية زمن الحصّة، وسينطلق من المركز الأخير.

القسم الثاني

اختار ثنائيّ فيراري الدخول على إطارات "سوفت" مستعملة بعمرٍ كبير نسبيًا بغرض الحفاظ على مجموعة جديدة للسباق على الأرجح.

بالرغم من ذلك فقد تمكّن ساينز ولوكلير من تسجيل الزمنين الأسرع مع تواجد ساينز في الصدارة إثر خطأ طفيف من لوكلير في المنعطف الأخير.

وبشكلٍ مشابهٍ لما حدث مع زميله سترول في القسم الأوّل، أغلق سيباستيان فيتيل مكابحه في المنعطف ما قبل الأخير واصطدم مباشرة بحاجز "تيكبرو" المقابل، لكنّه تمكّن هو الآخر من الرجوع إلى الوراء والعودة ببطء إلى خطّ الحظائر.

وتقدّم بيريز إثر ذلك إلى الصدارة، بينما حسّن لوكلير زمنه ليتقدّم إلى المركز الثاني بفارق 0.091 ثانية عنه بالرغم من احتكاكه بالجدار الأسمنتي ضمن لفّته الـ 12 على تلك الإطارات، بينما احتكّ فيرشتابن بالحاجز الإسمنتي كذلك بعده بأمتار قليلة.

كما لاحظت إدارة السباق واقعة سير هاميلتون ببطء غير ضروري، وسيتمّ التحقيق فيها لاحقًا.

وانتهى القسم بخروج لاندو نوريس وزميله دانيال ريكاردو، بينما سينطلق إستيبان أوكون من المركز الـ 13 أمام جو غوانيو الذي تفوّق على زميله فالتيري بوتاس.

نتيجة التصفيات: