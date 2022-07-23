لوكلير يُحرز قطب الانطلاق الأوّل بعد إتقان فيراري لاستراتيجيّة عامل السحب في فرنسا

كانت المنافسة ناريّة في الأمام بين لوكلير وفيرشتابن، حيث أكملا المحاولات الأولى بتواجد سائق فيراري في الصدارة بفارق 0.008 ثانية عن فيرشتابن، بينما كان بيريز خلفهما بأربعة أعشارٍ من الثانية.

وجاء ذلك بعد محاولة فيراري التنسيق بين سائقَيها ليمنح ساينز زميله عامل السحب على الخطّ المستقيم الخلفي.

وعاد السائقون في الدقائق الأخيرة من أجل المحاولة الختاميّة الحاسمة، حيث حسّن لوكلير زمنه مجدّدًا في المقطع الأوّل، وكسب سحبًا أفضل من ساينز في المقطع الثاني هذه المرّة، قبل أن يكون الأسرع كذلك في المقطع الثالث الأخير وهو ما سمح له بضمان قطب الانطلاق الأوّل بـ 1:30.872 دقيقة.

وقال لوكلير: "قام كارلوس بعملٍ رائع"، بالرغم من أنّ البعض قد يُجادل بأنّ سرعته القويّة في المقطعين الأوّل والثالث كانت لتكون كافية في جميع الأحوال.

وحصد بذلك لوكلير قطب الانطلاق الأوّل السابع له هذا الموسم، والأوّل له منذ جائزة أذربيجان الكبرى.

وفي حين أنّ فيرشتابن حسّن زمنه في محاولته الأخيرة، إلّا أنّه بقي على بُعد ثلاثة أعشارٍ من الثانية من لوكلير.

أمّا المركز الثالث فقد كان من نصيب بيريز الذي تمكّن من تعويض تأخّره في مجريات عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وفصلت فجوة كبيرة بعد ذلك بين ثلاثيّ الصدارة ولويس هاميلتون أقرب الملاحقين في المركز الرابع، حيث كان البريطاني آخر السائقين ضمن مجال الثانية عن الصدارة.

وتمكّن مواطنه لاندو نوريس من حشر سيارة مكلارين بينه وبين زميله جورج راسل الذي سينطلق سادسًا.

وقاد فرناندو ألونسو هجوم ألبين على أرضها ليتواجد في المركز السابع أمام يوكي تسونودا.

في المقابل لم يُسجّل ساينز وكيفن ماغنوسن أيّة أزمنة بالنظر إلى عقوبتيهما وأكملا القسم في المركزين التاسع والعاشر تواليًا.

القسم الأوّل

قدّم لوكلير وفيرشتابن وتيرة قويّة منذ محاولتهما الأولى ليضمنا عبورهما السريع، وذلك في ظلّ بلوغ حرارة سطح المسار 55 درجة مئويّة وهو ما كان يعني تآكلًا سريعًا للإطارات.

إذ قال لوكلير: "لا أفهم سبب إقدامنا على لفّة ضغطٍ ثانية بكلّ صدق".

فضلًا عن ذلك فإنّ الزحام واصل لعب دورٍ كبير، حيث تذمّر هاميلتون قائلًا: "ما الذي يفعله هؤلاء الشباب في آخر منعطفين".

وفي حين اختار ثنائيّ فيراري البقاء في خطّ الحظائر، عاد ثنائيّ ريد بُل إلى الحلبة لكن على ذات مجموعة الإطارات القديمة.

وانتهى القسم بخروج بيير غاسلي بشكلٍ مفاجئ بالرغم من تواجده ضمن العشرة الأوائل في حصص التجارب الحرّة.

وسينطلق الفرنسي أمام لانس سترول الذي قال خلال لفّة عودته: "لقد تضرّرت بالزحام في المقطع الأخير"، وذلك في ظلّ تسجيله لزمنٍ مُطابقٍ لغاسلي.

أمّا جو غوانيو فقد ارتكب خطأً في المنعطف السادس وانتهى به المطاف في المركز الـ 18 أمام ميك شوماخر الذي شُطب زمنه لخرقه حدود المسار وسط دهشته، في حين تذيّل نيكولاس لاتيفي جدول الترتيب.

القسم الثاني

بالرغم من اتّجاهه للانطلاق من آخر الترتيب، دخل ساينز لإكمال لفّة سريعة، وتمكّن على إثرها من القفز إلى الصدارة بفارق شاسعٍ آمام فيرشتابن.

وقال سائق فيراري مازحًا: "هل سيكون ذلك كافيًا؟".

وتبعه كذلك كيفن ماغنوسن الذي ضغط في هذا القسم بالرغم من عقوبته هو الآخر، ليحرما بقيّة السائقين من مركزين في القسم الثالث.

وكانت المنافسة على أشدّها بالنسبة لآخر المراكز العابرة إلى القسم الثالث الحاسم، وذلك في ظلّ تغطية ستّة أعشارٍ من الثانية لكلّ السائقين خلف الخمسة الأوائل.

وكان دانيال ريكاردو سائق مكلارين أوّل الخارجين، حيث سينطلق أمام إستيبان أوكون وفالتيري بوتاس.

وبالرغم من كسره لسلسلة خروجه من القسم الأوّل من التصفيات في الجولة الماضية، اكتفى سيباستيان فيتيل بالمركز الـ 14، بينما حلّ أليكسندر ألبون في المركز الـ 15.

ترتيب شبكة الانطلاق: