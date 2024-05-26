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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى
تقرير السباق

لوكلير يحرز انتصاره الذي طال انتظاره على حلبة موطنه في موناكو

أحرز شارل لوكلير أخيراً الفوز الذي طال انتظاره على حلبة موطنه في سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد، بعد جولة هيمن فيها بالكامل منذ التجارب الحرة.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: إريك جونيوس

توّج أصيل موناكو جهوده المكثفة التي بدأها منذ التجارب الحرة، ليكمل السباق أولاً وبفارق واضح أمام جميع منافسيه.

أوسكار بياستري وضع مكلارين بمركز ثانٍ قوي أمام كارلوس ساينز زميل لوكلير الذي أكمل مراكز منصة التتويج.

مجريات السباق

حادثة الانطلاقة العنيفة والعلم الأحمر

قدم لوكلير انطلاقة ممتازة وكذلك زميله كارلوس ساينز من المركز الثالث ليقترب من أوسكار بياستري صاحب المركز الثاني كثيراً، ما أدى لاحتكاك بين ساينز وبياستري ومن ثم انثقاب إطار سيارة سائق فيراري. 

لكن شوهدت فجأة سيارة ريد بُل التي يقودها سيرجيو بيريز مهشمة على المسار (إلى جانب سيارة هاس متضررة كذلك) ما أدى لرفع العلم الأحمر، وبالتالي عادت السيارات لمنصات الصيانة وحصل ساينز على فرصة إصلاح سيارته.

وفي الإعادة، بدا وكأن كيفن ماغنوسن سائق هاس قد ارتطم من الخلف بسيارة بيريز ودفعه للحائط، ما أدى لتهشم سيارة ريد بُل بشكل شبه كامل وارتطامه بالتالي بسيارة هاس الأخرى كذلك التي يقودها نيكو هلكنبرغ.

وفي الإعادة شوهد إستيبان أوكون سائق ألبين وهو يحاول تجاوز زميله بيير غاسلي بشكل خاطئ حيث صعد على إطار سيارة زميله وقفزت سيارته في الهواء لتعود على المسار لكن دون ارتطام بالحائط، لينسحب من السباق.

إعادة انطلاق السباق

بعد تنظيف المسار وإصلاح الحواجز، عادت السيارات للحلبة من أجل انطلاقة ثابتة، وغيرت الفرق من إطاراتها، حيث باتت أول أربعة سائقين على إطارات هارد.

وكانت الانطلاقة هذه المرة نظيفة دون حوادث وحافظ السائقون على مواقعهم مع لوكلير أولاً أمام بياستري، ساينز، نوريس، راسل، فيرستابن، هاميلتون.

وفي القسم الأول من  السباق، كان يحاول السائقون الحفاظ على الإطارات وإطالة عمرها. ومع اكتمال 30 لفة بات من الواضح أن السائقين الأربعة الأوائل ابتعدوا أكثر عن البقية.

وقفات الصيانة ومعركة فيرستابن وسيارتي مرسيدس

سترول دخل في اللفة 43 للانتقال إلى إطارات هارد، بينما سُمعت مكلارين وهي تطلب من نوريس الاختيار بين ميديوم وسوفت في وقفة صيانته.

في اللفة 52، دخل هاميلتون إلى منصة الصيانة من المركز السابع، لينتقل إلى هارد. وتلاه فيرستابن في اللفة التالية منتقلاً إلى هارد، حيث خرج الهولندي أمام هاميلتون، وبدأ الضغط مباشرة في محاولة لكسب مركز راسل أمامه.

لكن ومع مرور اللفات وصولاً للفة 65، بدأ هاميلتون بدوره بالضغط على فيرستابن الذي كان أمامه بالمركز السادس.

أما في المقدمة فبدا أن المراكز الأربعة الأولى ثابتة مع لوكلير، بياستري، ساينز ونوريس.

اللفات العشر الأخيرة

فارق الصدارة كان كبيراً بين لوكلير وبياستري، لكن الفارق خلف ساينز بالمركز الثالث انخفض لنصف ثانية، وكذلك الفارق بين فيرستابن وراسل بالمركز الخامس انخفض لأقل من ثانية.

لكن ورغم كل ذلك، لم تتغير المراكز حيث قطع لوكلير خط النهاية أولاً ليحرز الفوز أخيراً بسباق موطنه متوّجاً جهوده في جولة شهدت هيمنته بشكل واضح منذ التجارب الحرة.

بياستري أنهى ثانياً بفارق أكثر من 7 ثوانٍ أمام ساينز، نوريس وراسل.

فيرستابن ورغم جهوده اضطر للاكتفاء بالمركز السادس أمام هاميلتون - الذي سجّل اللفة الأسرع في السباق - ويوكي تسونودا سائق آربي.

بينما أكمل ألبكسندر ألبون وبيير غاسلي سائقا ويليامز وألبين ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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السباق

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س منصات الصيانة النقاط الانسحاب الهيكل المحرّك
1 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 78

-

     1 25   Ferrari Ferrari
2 Australia أ. بياستري مكلارين 81 78

+7.152

7.152

 7.152   1 18   McLaren Mercedes
3 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 78

+7.585

7.585

 0.433   1 15   Ferrari Ferrari
4 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 78

+8.650

8.650

 1.065   1 12   McLaren Mercedes
5 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 78

+13.309

13.309

 4.659   1 10   Mercedes Mercedes
6 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 78

+13.853

13.853

 0.544   2 8   Red Bull Red Bull
7 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 78

+14.908

14.908

 1.055   2 7   Mercedes Mercedes
8 Japan ي. تسونودا آربي 22 77

1 lap

     1 4   RB Red Bull
9 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 77

1 lap

     1 2   Williams Mercedes
10 France ب. غاسلي ألبين 10 77

1 lap

     1 1   Alpine Renault
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