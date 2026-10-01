لوكلير يحذف تطبيقات التواصل الاجتماعي وسط شائعات "سخيفة" حول فاسور

كشف شارل لوكلير أنه حذف جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي من هاتفه من أجل حجب "الشائعات السخيفة" الخارجية المحيطة بمدير فريق فيراري فريد فاسور.

وأثارت التكهنات بشأن منصب فاسور في فريق مارانيللو مؤخرًا، ما دفع الفرنسي إلى الاعتراف بعد جائزة أذربيجان الكبرى بأن الفريق لم يكن يعمل في أجوائه المعتادة من "الهدوء".

وعندما سُئل لوكلير عن تأثير هذه الشائعات خلال يوم الإعلام الذي سبق جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا، قال إنه رغم ابتعاده شخصيًا عن هذه الأحاديث، فإن الشائعات المستمرة تؤثر حتمًا على الفريق.

وقال لوكلير: "بصراحة، أنا شخصيًا حذفت كل شيء يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي. لذلك لا أرى الكثير مما يحدث حولنا. لكن بالطبع، تسمع بما يدور، والعديد من الأشخاص في الفريق يعرفون ما يجري، وهذا ليس جيدًا بالتأكيد لهدوء الفريق".

وأردف: "لكن في نهاية المطاف، هذا أمر لا نملك سيطرة كبيرة عليه، وعلينا رغم ذلك تحقيق أقصى ما يمكن من نتائجنا".

وفي ظل تنامي التكهنات حول فاسور، أصدرت إدارة فيراري بيانًا لدعم مدير الفريق.

وأكمل لوكلير: "لقد قلت دائمًا مدى ثقتي بفريد ومدى أهميته للفريق. لدينا علاقة خاصة جدًا، لكن بعيدًا عن ذلك، أعتقد أنه يتمتع بقدرات استثنائية في ما يفعله. وأعتقد أنه كان ذا قيمة كبيرة جدًا حتى الآن، وسيكون ذا قيمة كبيرة جدًا أيضًا في السنوات المقبلة".

وأردف: "أما فيما يتعلق بالدعم، فلم يكن هناك أي شك داخل الفريق في أنه يحظى بدعمنا جميعًا. لكن في بعض الأحيان، يكون من الضروري توضيح ذلك للعالم الخارجي أيضًا. أما بالنسبة إليّ، فهذا لا يهم حقًا. أنا أعرف موقفنا داخل الفريق، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية".

واختتم بالقول: "أتمنى فقط أن يكون هناك أحيانًا عدد أقل من هذه الشائعات السخيفة".