لوكلير يُحذّر من عودة ريد بُل بقوّة في برشلونة

ظهرت نقاط ضعف ريد بُل على الحواجز والمطبات بشكل واضح خلال السباقات الأربعة الماضية في ميامي، إيمولا، موناكو وكندا، حيث ورثت السيارة "آٍر.بي20" بعض العيوب من سابقاتها التي لم يتمكن الفريق من حلها بعد.

قدمت السباقات الماضية فرصًا لمنافسي ريد بُل للحاق بها، جزئيًا من خلال الصعوبات التي واجهها الفريق ومِن خلال التحديثات التي أجرتها الفرق المنافسة. وتمكّن لاندو نوريس في البداية من تحقيق أول فوز له في ميامي، بينما حقق لوكلير فوزًا عاطفيًا في موطنه في موناكو.

ولكن مع الاقتراب من سلسلة من الحلبات التقليدية ذات متطلّبات الارتكازيّة العالية مثل برشلونة، حلبة ريد بُل رينغ وسيلفرستون، يعتقد سائق فيراري أن ريد بُل ستعود بأقصى طاقتها على الحلبات التي يمكن لسيارتهم أن تُظهر قدراتها الكاملة عليها.

"أشعر أن قوة ريد بُل ستكون أكثر وضوحًا على حلبة مثل برشلونة"، قال لوكلير بعد انسحابه من جائزة كندا الكبرى في مونتريال.

وأضاف: "لكن دعونا ننتظر ونرى. وأعتقد أن المنافسة خلفهم ستكون متقاربة جدًا".

أمّا جورج راسل، الذي تأهل في المركز الأول في مونتريال وحصل على أول منصة له في الموسم مع سيارة مرسيدس المحسنة، فقد قال إن حقيقة أن ماكس فيرستابن ما زال يتمكن من الفوز في إيمولا وكندا رغم مشاكل التحكم تشير إلى أن ريد بُل ستكون قوة أكبر في السباقات الأوروبية القادمة.

وقال البريطاني: "ليس سرًا أنهم واجهوا بعض الصعوبات مع سيارتهم في السباقات الثلاثة الأخيرة. ومع ذلك، فقد تمكّنوا من الفوز في اثنين من الثلاثة الأخيرة".

وأضاف: "لذلك، أتوقع أن يتخذوا خطوة صغيرة عندما نعود إلى السباقات الأوروبية على الحلبات التقليدية".

وقال: "نحتاج إلى رؤية أدائهم في برشلونة، ولكن هذه الزيادة في السرعة التي رأيناها من جانبنا هذا الأسبوع، لم تكن مفاجئة لنا لأن جميع الأرقام في المصنع أخبرتنا بأننا سنجد تحسنًا كبيرًا في الأداء مع هذه التحديثات".

وأضاف: "لذا، ستكون برشلونة مثيرة للاهتمام للجميع، ولكنني واثق بأننا سنكون في المنافسة".

من جانبه أقرّ لاندو نوريس من مكلارين، الذي تنافس مع راسل لإنهاء السباق في المركز الثاني في السباق، بأن مرسيدس ستكون اللاعب الرابع في المقدمة من الآن فصاعدًا.

وقال في هذا الصدد: "إذا كانوا أسرع في السباقات القليلة المقبلة أيضًا، وانضموا إلى المنافسة مع فيراري وريد بُل ونحن، فإن هذا سيجعل حياتنا أكثر إثارة".

وأردف: "أكثر تعقيدًا وأكثر توترًا لأنه ستكون هناك على الأرجح ثماني سيارات تتنافس هناك وتتحدى الجميع معًا. لذا، إنه مثير بالنسبة لنا وربما لكل من يشاهد".