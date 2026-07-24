لوكلير يُحذّر من المبالغة في قراءة نتائج الجمعة في المجر

حقق فريق فيراري أقوى بداية له في عطلة نهاية أسبوع لسباق جائزة كبرى منذ فترة طويلة، لكن شارل لوكلير لا يتوقع أن يستمر هذا التفوق حتى التجارب التأهيلية في المجر.

وفي ظل أجواء صعبة اتسمت بالرياح القوية والمطبات على حلبة هنغارورينغ، سجل لويس هاميلتون أسرع زمن في التجارب الحرة الثانية، فيما جاء لوكلير ثانيًا بفارق 0.148 ثانية، ليمنحا فيراري أفضلية بلغت نحو نصف ثانية على سائق مكلارين لاندو نوريس.

وخلف ماكس فيرستابن، الذي حل رابعًا بسيارة ريد بُل بدت تفتقر إلى السرعة المطلقة، عاش فريق مرسيدس فترة عصيبة أيضًا، إذ عانى جورج راسل من مشكلات في توازن المحور الخلفي، بينما خرج كيمي أنتونيللي عن الحلبة خلال محاكاة التجارب التأهيلية.

ورغم ذلك، يرى لوكلير أن الفوارق التي ظهرت بين الفرق الكبرى في يوم الجمعة لا تعكس الصورة الحقيقية، خصوصًا في يوم شهد أخطاء عديدة ولم يتمكن فيه سوى عدد قليل من السائقين من تسجيل لفة مثالية.

وقال لوكلير لشبكة "سكاي": "سيكون الأمر متقاربًا غدًا، كما هو الحال دائمًا. لا أتوقع أن نحتفظ بالفارق الذي حققناه اليوم. لذلك، سيتعين علينا أن ننفذ كل شيء بصورة مثالية."

وأضاف: "كان يومًا قويًا نسبيًا منذ البداية. شعرت براحة كبيرة مع السيارة، وبدا الأداء جيدًا منذ اللحظة الأولى."

وأكمل: "من يوم الجمعة إلى السبت نرى عادة الفرق تحقق قفزة في الأداء. وفي العادة نكون متأخرين يوم الجمعة، لذا فإن تقديم يوم جمعة جيد يعد أمرًا إيجابيًا. لكن ما زال علينا مواصلة العمل بجد من أجل التحسن أكثر قبل الغد."

من جانبه، لم ينجرف مدير فريق فيراري فريد فاسور وراء نتائج التجارب الحرة، لكنه أقر بأن السرعة جاءت بصورة طبيعية نسبيًا مع سيارة "اس.اف-26"، التي زُودت بجناح خلفي مطور في بودابست يوفر ارتكازيّة أكبر تناسب طبيعة الحلبة المليئة بمنعطفات التوقف والانطلاق.

وقال فاسور: "الأمور جيدة حتى الآن، لكن لا يمكنك تحقيق قطب الانطلاق الأول يوم الجمعة، وبالتأكيد لا يمكنك الفوز بالسباق في ذلك اليوم."

وأضاف محذرًا: "لنرَ ما سيحدث غدًا. ستكون قصة مختلفة."

ويرى فاسور أن تآكل الإطارات وارتفاع حرارتها، خصوصًا مع استخدام الإطارات اللينة جدًا من بيريللي، يضخمان الفوارق بين السيارات، بينما يعمل السائقون والفرق على إبقاء الإطارات ضمن نافذة التشغيل المثالية طوال لفة التجارب التأهيلية.

وقال: "من الصعب الحفاظ على الإطارات في أفضل حال طوال اللفة. وهذا يعني أنك إذا بدأت في فقدان الأداء، فإنك تخسر الكثير. لكن الجميع سيتحسن حتى ظهر الغد."

واختتم قائلًا: "بسبب العلم الأحمر في الجزء الثاني من الحصة، لم نتمكن من تنفيذ برنامج تجارب طويل بالشكل المطلوب، كما أننا واجهنا حركة مرور واضطررنا إلى تخفيف السرعة. لذلك لم نحصل على قراءة جيدة للإطارات بالنسبة للسباق، لكنني أعتقد أن الوضع نفسه ينطبق على الجميع، وسنرى ما سيحدث".