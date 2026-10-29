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لوكلير يحتل المركز الأول تسويقيًا كأكثر سائقي الفورمولا 1 جاذبية للرعاة .. أين يقع هاميلتون وفيرستابن؟

حجز شارل لوكلير المركز التاسع في قائمة "سبورتس برو" للرياضيين الأكثر قيمة لدى الرعاة في عام 2026، ليكون سائق فيراري الأكثر جاذبية تجاريًا في الفورمولا 1، متقدمًا على لويس هاميلتون وماكس فيرستابن.

منشور: 29-10-2026

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شارل لوكلير، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: بريت فارمر

تواصل القيمة التجارية لسائقي الفورمولا 1 خارج الحلبات جذب الاهتمام. ففي قائمة عام 2026 التي أعدتها مجلة "سبورتس برو"، والتي تقيّم مدى جاذبية الرياضيين للرعاة، احتل شارل لوكلير المركز التاسع عالميًا.

وتقيّم هذه الدراسة، التي تُنشر سنويًا منذ عام 2010، مجموعة من المعايير، من بينها شخصية الرياضي وموهبته وجاذبيته وسمعته والأسواق التي يستهدفها، إلى جانب شعبية الرياضة التي يمثلها. وتهدف إلى قياس مدى تأثير الرياضيين على قرارات الشراء لدى المستهلكين، ومدى توافقهم مع العلامات التجارية.

وبحصوله على 71.12 نقطة من أصل 100، لم يكتفِ لوكلير بدخول قائمة العشرة الأوائل، بل تصدّر أيضًا ترتيب سائقي الفورمولا 1.

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متقدمًا على هاميلتون وفيرستابن

احتل لويس هاميلتون، أحد أشهر الأسماء في عالم الفورمولا 1، المركز الثاني والعشرين برصيد 66.63 نقطة، بينما جاء ماكس فيرستابن في المركز الثامن والأربعين برصيد 60.45 نقطة.

وشملت القائمة أيضًا أسماء أخرى من عالم رياضة المحركات، إذ حلّ جورج راسل في المركز 55، وأوسكار بياستري في المركز 56، ولاندو نوريس في المركز 78، وبيير غاسلي في المركز 91.

أما مارك ماركيز، أحد أبرز نجوم الموتو جي بي، فاحتل المركز 88 برصيد 54 نقطة، في حين جاء أندريا كيمي أنتونيللي، الذي يقترب بشدة من حسم لقب الفورمولا 1 هذا العام، في المركز 126 برصيد 50.11 نقطة.

وتغطي الدراسة الفترة الممتدة من يوليو 2025 حتى يونيو 2026.

لماذا يتمتع لوكلير بهذه القيمة التجارية المرتفعة؟

تؤدي الصورة الشخصية للوكلير وشراكاته القوية مع الرعاة دورًا مهمًا في نجاحه ضمن القائمة.

وسلّط كريس كولينز، رئيس منصة "نورث ستار" التي ساهمت في إعداد الدراسة، الضوء على القيمة التجارية للسائق القادم من موناكو.

وأشار كولينز إلى أن لوكلير يمتلك واحدة من أقوى العلامات التجارية الشخصية في عالم الرياضة.

ووفقًا لبيانات "بلاك بوك موتورسبورت"، بلغت عائدات لوكلير نحو 50 مليون دولار في عام 2025، شملت راتبه ومكافآته وعقود الرعاية. ومن بين شركائه التجاريين علامات مثل "ريتشارد ميل" و"فيستا جيت" و"إيه بي إم موناكو" و"إيت سليب" و"شيفاز ريغال" و"لوريال".

من يتصدر القائمة؟

تصدرت لاعبة التنس أرينا سابالينكا القائمة، التي جاء فيها لوكلير تاسعًا. وحلت متزلجة التزلج الحر إيلين غو في المركز الثاني، بينما جاء لاعب كرة السلة يانيس أنتيتوكونمبو ثالثًا.

وضمت المراكز العشرة الأولى أيضًا لاعب كرة القدم إرلينغ هالاند، ولاعبي التنس كارلوس ألكاراز وألكسندر زفيريف، ولاعبة التزلج الفني على الجليد أليسا ليو، ولاعب كرة السلة فيكتور ويمبانياما، وموهبة كرة السلة الصاعدة إيه جاي ديبانتسا.

ويعكس صعود لوكلير إلى المركز التاسع مكانته بوصفه أحد أبرز الأسماء في الفورمولا 1 من الناحية التجارية. لكن هذا التصنيف لا يقيس النجاح على الحلبة، بل يركز على مدى جاذبية الرياضيين للعلامات التجارية وإمكاناتهم التجارية.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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