لوكلير يحتاج إلى فحوصات طبيّة إضافية بعد حادث مونزا في الفورمولا 1
قال شارل لوكلير إنه يحتاج إلى "بعض الفحوصات الإضافية" بعد حادثه في جائزة إيطاليا الكبرى، للتأكد من أنه سيكون بصحّة جيّدة للمشاركة في جولة مدريد للفورمولا 1 الأسبوع المقبل.
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: سيمون غالاوي
فقد لوكلير السيطرة على سيارة فيراري "اس.اف-26" الخاصة به بسرعة عالية في بارابوليكا بنهاية اللفة الثانية، وتعرض لاصطدام قوي بالحائط، ما أدى إلى رفع العلم الأحمر.
ونُقل سائق موناكو إلى المركز الطبي، قبل أن يُسمح له بالمغادرة في ظل عدم اكتشاف أي إصابات.
وقال لوكلير: "كانت الرقبة بخير، وكانت المشكلة فقط في الرؤية قليلًا في البداية. لم تكن الرؤية في العين اليمنى جيدة، لكن كل شيء أصبح بخير الآن، وهذا أكثر ما كنت قلقًا بشأنه عندما خرجت من السيارة".
وأضاف: "بعد ذلك، كان هناك بعض الألم هنا وهناك، وهذا طبيعي بعد حادث كهذا، لذلك لا يوجد شيء أكثر من ذلك".
لكن ذلك لا يعني أن السائق البالغ من العمر 28 عامًا خرج من الحادث دون أي آثار.
وأضاف: "أعتقد أنه لا يزال يتعين علي الخضوع لعدد من الفحوصات الإضافية، على الأرجح الليلة وغدًا، للتأكد من أنني سأكون بخير تمامًا للمشاركة في مدريد. من المفترض أن يكون الأمر كذلك، لكن من الأفضل توخي الحذر بدلًا من الندم."
وفيما يتعلق بسبب فقدانه السيطرة من الأساس، أصر لوكلير على أنه يريد مراجعة البيانات بدلًا من الإدلاء بتعليقات من دون معلومات كافية، لكنه أقر بخيبة أمله.
واختتم سائق فيراري: "نعم، الأمر محبط جدًا، لكن هذه هي الحال الآن، ولا يمكنني تغيير النتيجة. سيتعين عليّ أن أتطلع إلى الأمام، وآمل أن أعود بقوة في مدريد".
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