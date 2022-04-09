لوكلير يُحافظ على قطب الانطلاق الأوّل في أستراليا

استُدعي لوكلير رفقة جو غوانيو ويوكي تسونودا للمثول أمام المراقبين للاشتباه في خرقهم المادة 33.4 من القوانين الرياضيّة لفشلهم في الالتزام بالزمن الأدنى للفّة في التصفيات، وهو ما قد يُمثّل خطرًا على صعيد الزحام.

ووقع خرقا لوكلير وجو في القسم الأوّل، بينما حدث خرق تسونودا في القسم الثاني.

وتوجّه سائق فيراري في القسم الثالث لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل بفارق قرابة ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، لكنّه بقي بانتظار نتيجة التحقيق.

لكنّ "فيا" برّأت الآن لوكلير من أيّ خطأ بعد قبول شرحه لسبب بطء لفّته.

إذ قال متصدّر الترتيب العام أنّه لم يكن يُخطّط في البداية للعودة إلى خطّ الحظائر، لكن في لفّة تبريد من أجل تجهيز إطاراته للفّة أخرى، وهو إجراء أصبح معتادًا مع إطارات بيريللي الجديدة لموسم 2022.

لكنّ لوكلير قرّر في منتصف اللفّة العودة إلى خطّ الحظائر وابتعد عن خطّ التسابق للبقاء بعيدًا عن طريق السيارات السريعة، وكان ذلك سبب بطء لفّته.

وقبل المراقبون ذلك الشرح، لكنّهم وجّهوا له عقوبة التأنيب التي باتت شبه اعتياديّة، وكذلك الأمر ذاته مع جو وتسونودا.