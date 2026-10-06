لوكلير: يجب على فيراري التعلم من ريد بُل لتحسين استراتيجياتها في سباقات الفورمولا 1

حثّ شارل لوكلير فيراري على التعلم من ريد بُل لتحسين استراتيجياتها في سباقات الفورمولا 1، وذلك بعد فشل مجازفة الفريق على صعيد الإطارات في جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا.

بدأ سائق فيراري وزميله لويس هاميلتون سباق الأحد المتقلب من ناحية الظروف الجوية باستخدام الإطارات اللينة، على عكس إطارات إنترميديت التي استخدمها سائقا ريد بُل ماكس فيرستابن وإسحاق حجار.

لكن القرار جاء بنتائج عكسية سريعًا، إذ تراجع لوكلير وهاميلتون على التوالي من المركزين الرابع والثاني إلى الأخير والمركز الخامس عشر خلال اللفة الأولى المبللة، قبل أن يدخل السائق القادم من موناكو إلى منطقة الصيانة في نهايتها.

لطالما كانت استراتيجيات فيراري في السباقات موضوعًا للنقاش، فمع أن الفريق يصيب في قراراته كثيرًا، إلا أنه أخفق في مرات عديدة أيضًا، وتكون تبعات ذلك أكبر عندما يتعلق الأمر بأكبر فرق الفورمولا 1.

أما ريد بُل، فتتمتع من جهة أخرى بكفاءة تشغيلية عالية جدًا بقيادة كبيرة الاستراتيجيين هانا شميتز، وقد شهد سباق سيبانغ تحقيق فيرستابن فوزه الثاني والسبعين في عالم الجائزة الكبرى بعد انطلاقه من قطب الانطلاق الأول.

وقال لوكلير: "كنت متفقًا مع الفريق. كان قرارًا متقاربًا، كما هو الحال دائمًا في هذه الظروف، وسنتحدث عما إذا كان تقسيم السيارات بين استراتيجيتين في مثل هذه الظروف هو أفضل طريقة ممكنة.

وأضاف: "لكن من الصحيح أيضًا أنه عندما تفصل استراتيجيّتي السيارتين، فإن إحدى الاستراتيجيتين تكون بحكم التعريف خاطئة جدًا والأخرى صحيحة جدًا، ومن الصعب للغاية الوصول إلى سيناريو متوسط تكون فيه الاستراتيجيتان متقاربتين في النتيجة".

وأردف: "لذلك اعتقدنا أننا نقوم بالشيء الصحيح بالطبع، لكن من الواضح أن هناك فريقًا واحدًا على وجه الخصوص، وهو ريد بُل، ينجح في اتخاذ القرار الصحيح في معظم الأحيان مع السيارتين".

وأكمل: "ولهذا نحتاج إلى فهم ما يفعلونه بشكل أفضل منا".

وكانت فيراري واحدة من ستة فرق بدأت السباق باستخدام الإطارات الملساء، لكنها كانت إلى جانب ألبين الفريقين الوحيدين اللذين لم يفصلا الاستراتيجية بين سائقيهما، إذ استخدم بيير غاسلي وفرانكو كولابينتو الإطارات اللينة أيضًا.

وكانت تلك إحدى الحالات المعقدة التي هطلت فيها الأمطار، لكن الحلبة بدأت في الوقت نفسه بالجفاف، وبحلول اللفة 13 كان باقي السائقين قد تخلوا عن إطارات إنترميديت لبقية السباق.

وأضاف لوكلير: "الأمر صعب للغاية، وكان الوضع نفسه بالنسبة للجميع. أعتقد أنه رغم امتلاكنا بعض البيانات التي تدعم قرارنا، فإنها كانت تخص ظروفًا لا علاقة لها بالظروف التي واجهناها اليوم".

وأردف: "لذلك نعم، كان القرار مبنيًا على الحدس، وعلى النظر إلى المسار، وكان سطح الحلبة يبدو جافًا إلى حد كبير".

وأكمل: "لكن أكبر علامة استفهام كانت كمية المياه الموجودة في الفجوات داخل سطح الإسفلت، وكانت هناك مياه أكثر بكثير مما أعتقد أن الغالبية توقعت، ولهذا انتهى الأمر بالإطارات الملساء إلى أن تكون القرار الخاطئ".

وتمكن هاميلتون ولوكلير في نهاية المطاف من التعافي إلى المركزين الثالث والرابع، رغم أن ذلك جاء نتيجة انسحاب جورج راسل قبل خمس لفات من النهاية بسبب عطل في وحدة طاقة مرسيدس.

وقال لوكلير: "نتيجتنا النهائية تعكس إلى حد كبير المكان الذي كنا نأمل في إنهاء السباق فيه".

وأضاف: "كان كيمي أنتونيللي وماكس أقوى منا ببساطة اليوم، وكنا خلفهما مباشرة، وأنهينا السباق في المركزين الثالث والرابع".

وأكمل: "لكنها كانت جائزة غريبة. أعتقد أن كل شيء كان يمكن أن يسير بشكل خاطئ في الجزء الأول من السباق قد حدث بالفعل، وكل شيء كان يمكن أن يسير بشكل صحيح في الجزء الثاني من السباق سار بشكل صحيح".

وأردف: "في نهاية المطاف، عادل الطرفان المتناقضان بعضهما البعض، ونحن ننهي السباق في المكان الذي كان ينبغي أن ننهيه فيه".

واختتم بالقول: "لكنها كانت جائزة أكثر إرهاقًا بقليل مما كنت آمل."