لوكلير يتوقّع لعب فيراري "بعض الحركات الاستراتيجيّة" في سباق سيلفرستون

أحرز كارلوس ساينز الإبن قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته بعد تفوّقه بـ 0.072 ثانية على ماكس فيرشتابن الذي تأثّر بالأعلام الصفراء في محاولته الأخيرة.

وجاءت تلك الأعلام الصفراء بعد التفاف سيارة لوكلير – صاحب المركز الثالث – عند منعطف "شابل" خلال لفّته السريعة الأخيرة.

وقال لوكلير أنّه "سيكون سعيدًا جدًا" في حال ترجم ساينز أفضليّته إلى فوزه الأوّل في الفورمولا واحد، بالرغم من أنّ أصيل موناكو يعتقد بأنّ تحقيق الثنائيّة هو الأولويّة.

وألمح بذلك إلى أنّ طاقم فيراري قد يتدخّل من خلال بعض "الحركات الاستراتيجيّة".

وقال لوكلير الذي قال أنّه "لم يستحقّ قطب الانطلاق الأوّل": "بالطبع، سأكون سعيدًا جدًا في حال فاز كارلوس بالسباق غدًا".

وأضاف: "لكنّني لن أخفي أنّني أريد الفوز كذلك".

وأردف: "لكنّني أعتقد بأنّ الأمر الأكثر أهميّة هو تحقيق الثنائيّة، مهم كان ترتيبنا. أنا شبه متأكّدٍ من أنّنا سنلعب بعض الحركات الاستراتيجيّة بين السيارتين".

وأكمل: "أشعر بالثقة داخل السيارة، لذا لننتظر ونرى".

ويدخل ساينز السباق ساعيًا للعودة إلى توازن السيارة الذي تمتّع به في التجارب الحرّة الثانية يوم الجمعة، وذلك بعد أن تراجع أداء السيارة في المنعطفات عالية السرعة خلال التجارب الحرّة الثالثة اليوم السبت.

وكان الإسباني متفاجئًا بتحقيقه قطب الانطلاق الأوّل، جزئيًا بسبب خطأ في فوارق الأزمنة في شاشته، وكذلك لأنّ طاقة بطاريته نفدت عند منعطف "ستو".

وشاطر ساينز رأي لوكلير، حيث يعتقد بأنّ عليهما العمل معًا للتفوّق على فيرشتابن وزميله في ريد بُل سيرجيو بيريز الذي سينطلق من المركز الرابع.

وقال الإسباني: "أتّفق مع ذلك. أعتقد بأنّنا سنعمل كفريق مثلما فعلنا طوال الموسم".

وأردف: "أنا متأكّدٌ من أنّ بوسعي أنا وشارل فرض معركة على ماكس وبالطبع لا ننسى سيرجيو الذي سيكون في وضع الهجوم".

وأكمل: "كانوا سريعين جدًا في التجارب الحرّة الثالثة، لذا لو عملنا معًا، فسيكون بوسعنا تحقيق الثنائيّة".

من جانبه قال ماتيا بينوتو مدير الفريق أنّه بالرغم من "النتيجة الرائعة"، فإنّ السباق سيكون مختلفًا عن التصفيات، وليست لديه "أيّ فكرة" حول الاستراتيجيّة المثلى للإطارات.

وبحديثه لقناة "سكاي"، قال الإيطالي أنّ البطولة لا تزال متاحة بالرغم من "مخاوف الموثوقيّة" بعد انسحابَي إسبانيا وباكو بالنسبة للوكلير، إلى جانب دخول ريد بُل السباق بعد فوزها بالسباقات الستّة الأخيرة.

وقال: "فازوا بسبعة سباقات هذا الموسم، بينما فزنا باثنين فقط. لكن كانت هناك بعض السباقات الأخرى التي كنّا نتصدّرها، وواجهنا مشاكل في الموثوقيّة، لذا أعتقد بأنّ النتيجة كانت لتكون 5-4 أو 4-5 بسهولة".

وأردف: "المعركة متقاربة جدًا، ولا تزال هناك العديد من السباقات المتبقية".

وأكمل: "الموثوقيّة مصدر قلقٍ بالنسبة إلينا، لكن يُمكن أن تكون مصدر قلقٍ بالنسبة إليهم كذلك. سنواصل الضغط في كلّ سباق. لننتظر ونرى".