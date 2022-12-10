لوكلير يتوقع "انتقالاً سلساً" تحت قيادة مدير فريق فيراري الجديد

أعلن الفريق في وقت سابق قبول استقالة ماتيا بينوتو من منصبه كمدير للفريق، حيث سيترك مهامه نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، لكن لم يتم تأكيد هوية بديله بعد.

وأشارت التكهنات بشدة إلى فريدريك فاسور الذي عمل بشكل مكثف مع لوكلير في الماضي مع فريقي "آرت" وساوبر.

وقال لوكلير: "اتصل بي ماتيا كي يعلن أنه سيتوقف. أنا أحترم قراره. ولا يمكنني إلا شكره. من الواضح أنه كان يؤمن بقدراتي منذ البداية، وقد مدد العقد معي لفترة طويلة جداً، جداً".

وأكمل: "قبل أن يصبح مدير فريق، كان يعمل ضمن فريق فيراري لسنوات طويلة للغاية، وقد ساهم بنجاحات الفريق خلال السنوات الماضية".

وتابع: "أتمنى له الأفضل. من الواضح الآن ضرورة التركيز على المستقبل، ومحاولة اتخاذ القرارات الصحيحة بهدف تحدي ريد بُل الموسم المقبل".

وقلل لوكلير من التكهنات بأن تغيير مدير الفريق قد يؤثر على جهود الفريق ومقاربته.

فقال: "بصراحة، لا أعلم لأنه ومن وجهة نظري، لم أشهد تغيير مدير فريق في مسيرتي مع نفس الفريق. قد يتطلب الأمر على الأقل بعض الوقت كي يعتاد المدير الجديد على النظام وبيئة فيراري، لأنها بالتأكيد فريق كبير".

وأكمل: "لكنني أعتقد أنه وفي حال سار كل شيء بالشكل الصحيح، لا أعتقد أن نتائجنا سنتأثر على المسار. لذا أنا واثق للغاية بأن الانتقال سيكون سلساً".

وشدد لوكلير على أنه لا يشارك على الإطلاق في هوية المدير البديل، مشيراً إلى أن القرار سيتخذ من قبل جون إيلكان رئيس فيراري والمدير التنفيذي بينيديتو فينيا.

فقال: "لن أعلق على ذلك. من الواضح أنه ليس قراري، بل بيد جون وبينيديتو".

وأكمل: "نحن نحاول التركيز على عملنا مع جهاز المحاكاة، مع الفريق كذلك بهدف تقديم أفضل سيارة سباقات".

لكنه عبّر عن علاقته الجيدة مع فاسور، في حال بات مديراً جديداً.

فقال: "فيراري فريق مختلف جداً عن غيره. لا يمكنني التعليق إلا على تجربتي مع فريد، والتي كانت جيدة للغاية".

وأضاف: "عملت مع فريد منذ فئات الناشئين، وقد آمن بقدراتي ولطالما جمعتنا علاقة جيدة".

واختتم: "ما عدا ذلك، من الواضح أن هذا لا يجب أن يؤثر على القرارات. لكنه لطالما كان شخصاً مباشراً جداً وصريحاً جداً وذلك أمر أحبّه فيه".