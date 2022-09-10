لوكلير يتوقع "ألاعيب تصفيات" في ظل السعي للحصول على عامل السحب في مونزا
يتوقّع شارل لوكلير رؤية "ألاعيب التصفيات" المعتادة على حلبة مونزا، بالرُغم من توليد سيارات 2022 لعامل سحب أقل قوة من سابقاتها.
عادة ما تشهد الحلبة الإيطالية سعي السائقين للحصول على عامل السحب على المقاطع المستقيمة في التصفيات، بينما يحاولون كذلك تشكيل الفارق المثالي كي لا تتأثر السيارة في الأمام أثناء دخول المنعطف.
وذلك قد يؤدي أحيانًا إلى أوضاع مثيرة للجدل، كان أشهرها في 2019 عندما غادرت السيارات خط الحظائر في وقت متأخر للمحاولات الأخيرة في القسم الحاسم للتصفيات، حيث تراجع الجميع وفشل العديد من السائقين في التغلّب على العلم الشطرنجي لبدء لفاتهم.
ويرى لوكلير أنه من المرجّح أن تشهد هذه الجولة أوضاعًا مشابهة من جديد هذا العام حيث ما يزال عامل السحب خيارًا متاحًا.
فقال: "أعتقد بأن ألاعيب التصفيات ستظل كما هي على الأرجح، كونه وإذا ما كانت حتى أقل تأثيرًا مع السيارات الجديدة، لكن ما تزال تحمل بعض القيمة".
وأضاف: "سيظل السائقون يسعون دومًا لكل مكسب صغير في التصفيات. لذلك أعتقد بأن الأمر سيكون أكثر صعوبة في التصفيات من السباق".
وتابع: "يمكننا الملاحقة عن قرب أكثر مع هذه السيارات على المنعطفات متوسطة وعالية السرعة، لكن عامل السحب باتت له قيمة أقل بطبيعة الحال كذلك على المقاطع المستقيمة".
وأكمل: "لكن رغم ذلك، أعتقد بأن الامر سيعتمد بشكل كبير على ما إذا كان هنالك قطار من السيارات مع الدي آر اس. حينها، سيكون التجاوز صعبًا جدًا جدًا. وإذا لم يكن الوضع هكذا، أرى بأنه سيكون سهلًا".
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