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لوكلير يتوجه بالشكر إلى فيتيل بالرغم من "اللحظات المتوترة"

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لوكلير يتوجه بالشكر إلى فيتيل بالرغم من "اللحظات المتوترة"
من قبل:
12-05-2020

توجه شارل لوكلير سائق فيراري بالثناء إلى زميله سيباستيان فيتيل والذي سيترك صفوف الحصان الجامح نهاية الموسم الجاري، قائلاً أنه "لم يتعلم في حياته أكثر" مما تعلم من مجاورة بطل عالم أربع مرات.

أعلنت فيراري رسمياً خروج فيتيل من صفوفها نهاية موسم 2020 المعلق حتى اﻵن بسبب فيروس "كورونا"، وذلك بعد اتفاق مشترك من قبل الطرفين على ذلك.

وينتهي عقد فيتيل الحالي نهاية موسم 2020، لكن محادثات التجديد لم تثمر لينتهي اﻷمر بافتراق الطرفين.

وكان لوكلير قد وقع عقداً لخمسة مواسم مع فيراري أواخر موسم 2019 بعد موسم مثير للإعجاب على متن السيارة الحمراء، تفوق فيه على زميله اﻷلماني بطل العالم أربع مرات.

وجمعت بين السائقين لحظات مليئة بالتوتر على الحلبة خلال الموسم، لعل أهمها تلك التي انتهت بحادثةٍ بينهما في البرازيل، لكن كلاً منهما شدد حينها على الاحتفاظ بالاحترام المتبادل.

وضمن منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب إعلان فيراري، أثنى لوكلير على زميله فيتيل وعلى الفترة التي أمضياها معاً في فيراري.

حيث كتب لوكلير: "إنه لشرف هائل بالنسبة لي، أن أكون زميلك".

وأكمل: "لقد جمعتنا بعض اللحظات المتوترة على الحلبة. بعض اللحظات الجيدة وبعضها لم تنتهِ مثلما كنا نرغب، لكن الاحترام كان موجوداً على الدوام، حتى عندما لم يكن ذلك يبدو ظاهراً".

 

وأردف: "لم أتعلم في حياتي أكثر مما تعلمت معك كزميل لي".

واستكمل: "شكراً لك على كل شيء سيباستيان".

 

وكان لوكلير قد صرح الشهر الماضي بأنه سيكون "مسروراً" في حال بقي فيتيل كزميل له ضمن صفوف فيراري، لكنه شدد على أنه سيحترم قرار الفريق أياً كان.

ولم تتضح بعد هوية السائق الذي سيزامل لوكلير لموسم 2021، إذ لم تتخذ فيراري قراراً رسمياً بذلك بعد.

ويبدو أن كارلوس ساينز الابن سائق مكلارين ودانيال ريكاردو سائق رينو، أبرز  المرشحين لذلك، نظراً ﻷن عقديهما ينتهيان بنهاية الموسم الجاري.

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الكاتب خلدون يونس

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