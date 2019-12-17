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فورمولا 1 / صور عامة للفورمولا واحد 2019 / أخبار

لوكلير نجم فيراري يتواجد ضمن معرض أوتوسبورت العالمي شهر يناير المقبل

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17-12-2019

سيكون شارل لوكلير سائق فيراري، النجم الضيف في معرض أوتوسبورت العالمي يوم 12 يناير/كانون الثاني المقبل في المملكة المتحدة، مع احتفال أوتوسبورت بالذكرى التأسيسية الـ 70.

نجح أصيل موناكو في المنافسة بين سائقي الصدارة خلال موسم 2019 المنصرم للفورمولا واحد، حيث أحرز أكبر عدد من أقطاب الانطلاق الأولى بين جميع السائقين.

كما أهدى فيراري فوزاً ثميناً على حلبة موطنها في مونزا، ليكون السائق العاشر في تاريخ الفورمولا واحد الذي ينجح بذلك.

كما سيكون أول سائق لفيراري يتواجد ضمن معرض أوتوسبورت العالمي، وجهاً لوجه مع الجمهور والمتابعين خلال اليوم الأخير في بيرمنغهام.

وسيحظى عشاق رياضة السيارات بفرصة نادرة لطرح أسئلتهم بشكل مباشر على النجم الشاب الذي يعتبر من بين أهم المواهب الواعدة في عالم الفورمولا واحد.

وبالإضافة إلى أقطاب الانطلاق الأولى والسباقين اللذين فاز بهما في 2019، كان لوكلير طرفاً في مجموعة من أهم اللحظات والمواقف التي ميّزت الموسم المنصرم، من بينها معركته مع ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل في سيلفرستون، والأخرى المشتعلة التي جمعته ببطل العالم ست مرات لويس هاميلتون، والتي انتهت بفوز النجم اليافع في مونزا.

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شعار يحمل اسم شارل لوكلير من قبل المشجعين

شعار يحمل اسم شارل لوكلير من قبل المشجعين
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الصورة من قبل: إريك جونيوس

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
2/4

الصورة من قبل: إريك جونيوس

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
3/4

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
4/4

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

صعوده المذهل إلى قمة رياضة السيارات كنجم عالمي، يبشّر بولادة جيل جديد من السائقين الشبّان الموهوبين والقادرين على تقديم الكثير للبطولة.

ولطالما تلقى صاحب الـ 22 عاماً الثناء من قبل الكثيرين في عالم رياضة السيارات، إضافة إلى مساهمته الواضحة في جذب الجيل الشاب إلى هذه الرياضة.

حيث قال لوكلير في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "يسرّني الانضمام والتواجد ضمن معرض أوتوسبورت العالمي، كي أحظى بفرصة لقاء كامل المتابعين البريطانيين".

وأكمل: "أقدّر شغفهم الذي يكنّونه لرياضة السيارات عامة وللفورمولا واحد خاصة".

وتابع: "ستكون تلك فرصة رائعة للشعور بالحبّ والحماسة اللذين عادة ما نختبرهما خلال السباقات".

واستكمل: "لا أكاد أطيق صبراً للتواجد في بيرمنغهام، كي أشعر بتلك الروح البريطانية المشبعة برياضة السيارات!".

من جهته قال جايمس آلين رئيس شبكة موتورسبورت: "من المثير على الدوام بالنسبة للجمهور رؤية أحد أهم نجوم الفورمولا واحد عن قرب، وتواجد شارل لوكلير في معرض أوتوسبورت العالمي يجعل منه حدثاً لا بد من حضوره".

وأكمل: "أعرفه منذ عدة سنوات، ولطالما أعجبت كثيراً به، وبشخصيته الرائعة في رياضتنا".

واسترسل: "إنه يمتلك ذهناً رياضياً ناضجاً إضافة إلى سرعة مذهلة، ولا شكّ أنه يمتلك كل ما يلزم للمنافسة على لقب موسم 2020 المقبل".

وأضاف: "لذا، ما هو أفضل من ذلك للاحتفال بالذكرى الـ 70 على انطلاقة الفورمولا واحد وأوتوسبورت؟".

انضم لوكلير إلى فيراري مع بداية موسم 2019، وذلك بعد موسم أول مثير للإعجاب أمضاه ضمن ضفوف فريق ألفا روميو ساوبر عام 2018.

وسرعان ما أثبت أصيل موناكو نفسه كأحد أكثر السائقين الذين أثاروا اهتمام الجمهور والمتابعين، حيث أحرز فوزَين اثنين وعشر منصات تتويج لصالح السكوديريا.

وإضافة إلى نجاحاته في السباقات، أحرز لوكلير سبعة أقطاب انطلاق أولى في 2019، أكثر من أي سائق آخر خلال الموسم، متفوقاً على لويس هاميلتون بطل العالم ستّ مرات.

كما يمتلك لوكلير في جعبته فوزين بلقبَي كل من سلسلة "جي بي 3" وبطولة الفورمولا 2.

يشكل هذا الحدث فرصة لا تعوض لجميع متابعي وعشاق رياضة السيارات، وكذلك المحترفين للاستفادة من جميع العروض التي تقام على مدار يومين فقط خلال معرض أوتوسبورت العالمي.

ومن الكارتينغ حتى الفورمولا واحد، يمكن للزوار الاقتراب والاطلاع على السيارات التاريخية العريقة، إضافة إلى نجوم الرياضة المتألقين.

ويتوافد آلاف من الزوار كل عام لرؤية مجموعة لا مثيل لها من السيارات، النجوم والأحداث الترفيهية.

للحصول على فرصة اللقاء مع لوكلير وغيره من نجوم رياضة السيارات، يمكن التوجه إلى موقع معرض أوتوسبورت العالمي، وحجز التذاكر من هنا.

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شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
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الصورة من قبل: أندرو هون / صور لات

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
2/4

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

خوذة شارل لوكلير، فيراري

خوذة شارل لوكلير، فيراري
3/4

الصورة من قبل: فيراري

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري
4/4

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

 

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