لوكلير يتلقى عقوبة 10 مراكز على شبكة انطلاق سباق كندا

أُجبر لوكلير على الانسحاب من سباق جائزة أذربيجان الكبرى الأحد الماضي أثناء تواجده في الصدارة بعد تعطّل محرّكه الذي أكّدت فيراري أنّه "لم يعد قابلًا للتصليح".

وكانت تلك خيبة الأمل الأحدث للوكلير على صعيد الموثوقيّة ضمن فترة صعبة شهدت انسحابه أثناء تواجده في صدارة مريحة في سباق إسبانيا بسبب مشكلة في وحدة طاقته، ما ترك فيراري أمام العقوبات.

وأكّدت "فيا" قبيل تجارب الجمعة في مونتريال حصول لوكلير على محرّك احتراقٍ داخلي جديد، ونظامَي "ام.جي.يو-اتش" و"ام.جي.يو-كاي" جديدين، وأنظمة تحكّمٍ إلكتروني جديدة ضمن الحدود المسموح له بها هذا الموسم.

لكن على إثر انتهاء الحصّة الثانية، صدرت وثيقة جديدة أكّدت فيها "فيا" أنّ لوكلير حصل على أنظمة تحكّمٍ إلكترونيّة جديدة، وهي الثالثة له هذا الموسم.

وبالنظر إلى أنّ ذلك يفوق حدّ النسختين بالنسبة لذلك المكوّن، فقد أدّى ذلك إلى تلقيه عقوبة التراجع 10 مراكز في سباق الأحد.

ويتمثّل مصدر القلق الأساسي قبيل نهاية هذا الأسبوع في الشاحن التوربيني، وذلك بعد ضياع النسخة الجديدة التي شُرع في استخدامها على سيارته في أذربيجان. لكنّه لا يزال يملك نسخة قابلة للاستخدام من مجموعته لهذا الموسم، وهو ما كان يعني عدم تغييره حتّى الآن.

وبالرغم من أنّ غريمه ماكس فيرشتابن تصدّر الحصتين لصالح ريد بُل، فقد تمكّن لوكلير من إنهاء يومه بفارق 0.081 ثانية خلفه في الفترة الثانية.

وفي حين أنّه يتّجه للتراجع 10 مراكز فقط في الوقت الحاضر، إلّا أنّ فيراري قد تختار استغلال هذه الكبوة لتقديم المزيد من المكوّنات الجديدة في حال اعتُبر الانطلاق من المركز الأخير أمرًا يستحقّ ذلك.