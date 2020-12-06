لوكلير يتلقّى عقوبة على شبكة انطلاق سباق أبوظبي بسبب حادثة البحرين

كان لوكلير طرفًا في حادثة المنعطف الرابع من اللفّة الافتتاحيّة لسباق البحرين الثاني عند دخول متقاربٍ للمنعطف رفقة سيرجيو بيريز وماكس فيرشتابن وفالتيري بوتاس.

لكنّ سائق فيراري أساء تقدير نقطة كبحه وأغلق إطارَيه الأماميين، وهو ما تسبّب في احتكاكه بسيارة بيريز.

وانسحب لوكلير مباشرة بعد كسره لنظام تعليقه الأماميّ، بينما كان بيريز قادرًا على المواصلة وإجراء توقّفٍ وشقّ طريقه نحو تحقيق فوزٍ باهر في النهاية.

أمّا في رشتابن الذي كان على الخطّ الخارجيّ ولم يحتكّ به أيٌ منهما فقد عبر بشكلٍ واسعٍ جدًا لتفادي الحادثة لكنّه انزلق على الحصى واصطدم بحاجز الإطارات.

واستدعى المراقبون لوكلير بعد السباق وقرّروا أنّ اللوم يقع عليه، وتقرّر توجيه عقوبة التراجع 3 مراكز من مكان تأهّله في السباق المقبل في أبوظبي.

وكان لوكلير قد قال في تصريحاته أنّه توقّع أن يُواصل بيريز عبور المنعطف الرابع بشكلٍ واسع، لكنّ انعطاف المكسيكي باغته.

وقال: "كنت خامسًا على ما أعتقد وكنّا جنبًا إلى جنب، وكنت خلف ماكس قليلًا، وحاولت تجاوزه عند المنعطف الرابع".

وأضاف: "رأيت بيريز لكنّني توقّعت أنّه سيعبر على الخطّ الخارجيّ لفالتيري وبقيت هناك، لكنّه قرّر التراجع والعبور من الخطّ الداخليّ وكنت أنا هناك".

وأردف: "كان الأوان قد فات حينها بالنسبة لي. لا أعتقد بأنّه خطأ بيريز، لا ألومه. إن كان هناك أحدٌ للومه اليوم فهو أنا".

وكان فيرشتابن قد وصف قيادة لوكلير بـ "المتهوّرة" خلال اللفّة الأولى من السباق.

وقال حيال ذلك: "لا أعلم لماذا كانوا عدائيين جدًا ومتهوّرين للغاية".

وأضاف: "نحن جميعًا في الأمام، وكانت ثلاث سيارات ضحيّة ذلك في النهاية، اثنان منهما تضرّرتا كثيرًا".