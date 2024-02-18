لوكلير يتكلم عن انطباعاته الأولية حول سيارة فيراري 2024

خرج لوكلير مع زميله كارلوس ساينز على متن السيارة الجديدة بعد الكشف عنها، على حلبة فيورانو، لكن لبضع لفات فقط.

وأفصح لوكلير على هامش حدث الكشف عن السيارة أنها تبدو "خطوة كبيرة للأمام"، وذلك بعد العمل على جهاز المحاكاة.

لكن ما زال من المبكر إطلاق حكم نهائي على أداء السيارة قبل تجربتها بشكل كامل على الحلبة.

رغم ذلك، كشف أصيل موناكو أن أولى الانطباعات عن السيارة تشير إلى أنها أسهل في القيادة مقارنة بسيارة الموسم المنصرم.

حيث أوضح بعد أن أكمل "ثلاث لفات بوجود كاميرات مثبتة على السيارة ولم يضغط للحدود القصوى"، قائلاً: "أذكر أنني خلال أول لفة العام الماضي، أو أول ثلاث أو أربع لفات، لم أكن مسروراً حقاً من طريقة تصرف السيارة".

وأكمل: "كانت السيارة صعبة جداً، جداً في قيادتها. هذا الموسم، تبدو السيارة الجديدة أكثر صحّة وفي موقع أفضل".

وتابع: "بالمقابل، أريد الإشارة إلى أن هذا لا يشير مطلقاً إلى النواحي التنافسية بعد - لأنه وفي حال قدمت الفرق المنافسة قفزة أكبر للأمام، حينها قد تكون سيارتنا أسهل في القيادة، لكن إن لم تكن سريعة، فلا فائدة من ذلك".

وأضاف: "من الناحية التنافسية، من الصعب جداً (التوقع). لكن من ناحية الشعور خلف المقود بعد بضع لفات، يمكنني القول بأن شعوري أفضل من العام الماضي".

من جهة أخرى، أوضح لوكلير بأن فيراري قد تضطر للانتظار حتى انتهاء جائزة أستراليا الكبرى العام الماضي لتفهم موقع السيارة التنافسي بالكامل لموسم 2024، وذلك نظراً للخصائص المختلفة للحلبات الأولى: البحرين، المملكة العربية السعودية وملبورن.

وأشار كذلك إلى تأثر أداء سيارة الموسم الماضي بالظروف الخارجية للحلبات ونوعية الإطارات.