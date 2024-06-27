لوكلير يتكلم حول العلاقة مع زميله ساينز بعد التوتر في إسبانيا

خلال سباق برشلونة، قام ساينز بتجاوز لوكلير مبكراً على إطارات سوفت بينما كان لوكلير يحاول الحفاظ على الإطارات عملاً باستراتيجية الفريق.

وقام أصيل لوكلير بانتقاد هذه الحركة التي قام بها ساينز بعد السباق، ملمّحاً أن الإسباني يحاول لفت الأنظار قبل ترك فيراري.

لكن ساينز ردّ عليه واصفاً إياه بأنه "كثير التذمّر".

ونتيجة لهذا، ظهرت تكهنات حيال صحّة علاقتهما ووجود توترات محتملة بين الزميلين.

لكن لوكلير نفى كل هذا وألقى الضوء على الكيفية التي يقوم بها بمعالجة أي توتر يحصل أثناء الجولات.

فقال: "بالنسبة لعلاقتنا، كلا على الإطلاق. عُدنا على متن نفس الطائرة مساء الأحد، وكل ما تطلبه الأمر هو أن نرى بعضنا البعض ليصبح كل شيء جيداً بيننا".

وأكمل: "خضنا نقاشاً، كما هو الحال على الدوام. أعتقد أن المشكلة تبدو دوماً كبيرة من الخارج، لكن بيننا: نحن نعرف بعضنا البعض جيداً ومنذ عدة سنوات".

وأردف: "نعلم أنه وبعد السباق سيكون هناك توترات. نحن كلانا محبطان من بعضنا البعض في خضمّ المشاعر المحتدمة، لكن وحين نتكلم معاً، يصبح كل شيء على ما يرام".

واسترسل: "لذا، أنا لستُ قلقاً على الإطلاق تجاه العلاقة بيننا".

وأكد لوكلير أنه غير قلق من الكيفية التي تسير بها علاقة الزمالة بينهما، مؤكداً أنهما رياضيان محترفان.

فقال: "في الماضي، خضنا كذلك بعضاً من هذه اللحظات المتوترة بين الزملاء، خاصة حين نكون متقاربين كثيراً على الحلبة".

وأكمل: "تلك المواقف تحصل على الدوام، لكن الحلّ يتمحور حول ما يحصل أثناء النقاش وجهاً لوجه".

وأردف: "هذا ما كان يحصل دوماً وبشكل جيد جداً بيني وبين كارلوس، لذا لا قلق لديّ على الإطلاق وأنا بكل صراحة لا أرى أي تغيير (في العلاقة بيننا)".

واختتم: "نحن محترفان. ندرك أنه من مصلحتنا نحن الاثنين أن تكون العلاقة جيدة ضمن الفريق".