لوكلير يتكلم حول إيجابيات المنافسة مع ساينز "السريع جداً"

لم يشارك ساينز في سباق جدة بسبب خضوعه لعملية استئصال الزائدة الدودية، لكنه عاد بقوة في ملبورن ليحرز الفوز بالسباق متجاوزاً ماكس فيرستابن سائق ريد بُل في اللفة الثانية، والذي انسحب من السباق في اللفة الرابعة بسبب مشكلة في المكابح.

وأكمل لوكلير ثنائية فيراري، حيث حقق المركز الثاني خلف زميله.

وتمكن أصيل موناكو من التفوق على لاندو نوريس سائق مكلارين لينتزع المركز الثاني لكنه لم يكن نداً لزميله ساينز، الذي بدا مسيطراً بالكامل على السباق، حيث كشف لوكلير بأنه لم يتمكن من إدارة إطاراته كما يجب، خلال القسم الثاني.

وبالتالي، حين سُئِل إن كان هناك ما يمكن فعله للفوز بالسباق أمام زميله ساينز، ردّ لوكلير قائلاً: "القيام بعمل أفضل! أعتقد أن تصفياتي لم تكن جيدة بما يكفي".

وأكمل: "خلال القسم الثاني من السباق، عانيت من تحبحب كبير في الإطار الأمامي الأيسر بعد سيارة الأمان الافتراضية. القسم الأخير كان جيداً للغاية، لكن لم يكن كافياً. كان كارلوس أفضل في هذه الجولة".

وأردف: "لكن هذا ما كان عليه الحال في المواسم الثلاثة الأخيرة، سنصل إلى سباق سيكون فيه كارلوس أفضل ومن ثم سأضغط بدوري كي أكون أفضل في السباق التالي، حينها سأواصل التحسّن بهذه الطريقة".

وأضاف: "ذلك مثير جداً لي كسائق، أن أقود إلى جانب زميل بمثل سرعته".

وبات ساينز حراً من أي تعاقد بدءاً من الموسم المقبل، حيث قررت فيراري عدم تجديد عقده وضمّ لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات من مرسيدس، بديلاً عنه.

وبالتالي فإن مقعد البريطاني في مرسيدس بات شاغراً، وكذلك الحال لمقعد سيرجيو بيريز مع فريق ريد بُل، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ولا يوجد كلام رسمي بعد حول خطوة للتجديد.

وأكد لوكلير، بأن مدراء الفرق يقدرون عالياً القيمة التي يمتلكها ساينز، ما يعني أنه ليس قلقاً حيال وضع الإسباني الموسم المقبل.

"أعتقد أن الجميع يدرك قيمة ساينز، إنه أحد أهم السائقين الحاليين" قال أصيل موناكو.

وأكمل: "إنه قوي جداً في كل مرة يقود فيها سيارة فورمولا واحد وقد أثبت ذلك عدة مرات، لذا لا أعتقد أنه لا ينال التقدير".

وتابع: "لست قلقاً كثيراً إزاء مستقبله، لأنني واثق أن الكثير من مدراء الفرق… لا يقولونها صراحة، لكنهم بالتأكيد يتكلمون معه!".

واسترسل: "أنا واثق أنه سيحظى بالكثير من الفرص وسيتخذ القرار الأفضل له ولمسيرته المهنية".