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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى
تقرير التجارب

لوكلير يتقدم على هاميلتون وألونسو خلال التجارب الحرة الثانية في موناكو

ظهر شارل لوكلير بوتيرة ممتازة على أرض موطنه خلف مقود فيراري، لينهي التجارب الحرة الثانية لجائزة موناكو الكبرى أولاً، أمام لويس هاميلتون وفرناندو ألونسو سائقي مرسيدس وأستون مارتن.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

مجدداً، ظهرت فيراري سريعة للغاية في بداية الحصة، وبشكل خاص مع شارل لوكلير الذي تقدم بشكل واضح على الجميع في القسم الأول للحصة.

ولم ينجح أحد بالاقتراب من لوكلير سوى لويس هاميلتون الذي كان قد سجل أسرع الأزمنة في الحصة الأولى.

فرناندو ألونسو سجل ثالث أسرع الأزمنة على متن أستون مارتن وأمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

مجريات الحصة

لفات سريعة متلاحقة منذ البداية

بدأت أغلب الفرق مع إطارات ميديوم ما عدا، ماكس فيرستابن، يوكي تسونودا، أوسكار بياستري وريكاردو الذين استعملوا تركيبة هارد في البداية.

وسجّل السائقون لفات سريعة مباشرة منذ الدقيقة الأولى، وكان لويس هاميلتون أول من دخل لتسجيل لفة سريعة وضعته بالمركز الأول المؤقت أمام زميله جوج راسل على إطارات ميديوم، قبل أن يقفز ماكس فيرستابن للصدارة المؤقتة على إطارات هارد.

لكن شارل لوكلير وضع فيراري بفارق ضخم وصل إلى 9 أعشار الثانية تقريباً أمام فيرستابن بالمركز الأول المؤقت.

حسّن هاميلتون ومن ثم لاندو نوريس أزمنتهما ليضعا سيارتي مرسيدس ومكلارين بالمركز الثاني والثالث خلف لوكلير، الذي واصل تحسين زمنه لاحقاً، حيث كان الفارق كبيراً للغاية بينه وبين أقرب ملاحقيه.

الانتقال إلى سوفت وتفوق لوكلير

قرب انتصاف الحصة، بدأ السائقون بالانتقال إلى سوفت. ورغم جهود فيرستابن وبيريز على متن ريد بُل، لكنهما لم ينجحا بالتفوق على زمن لوكلير على ميديوم.

أصيل موناكو كان يحلّق بدوره مسجلاً أسرع الأزمنة في جميع مقاطع الحلبة على سوفت، ليعزز موقعه في الصدارة المؤقتة بفارق أكثر من نصف ثانية عن فيرستابن.

بينما سُمع سائقا ريد بُل وهما يشتكيان من السيارة.

فرناندو ألونسو اقترب قليلاً من لوكلير لكن الفارق بقي كبيراً رغم ذلك: 0.475 ثانية، حيث وضع سيارته أستون مارتن بالمركز الثاني أمام فيرستابن.

هاميلتون نجح بالاقتراب بشكل واضح من لوكلير مع الوصول لثُلث الساعة الأخير من عمر الحصة ليضع سيارته مرسيدس بفارق 0.188 ثانية خلف أصيل موناكو وأمام ألونسو.

وهكذا انتهت الحصة مع لوكلير أولاً، أمام هاميلتون، ألونسو وفيرستابن الذي اكتفى بالمركز الرابع وبفارق نصف ثانية خلف لوكلير.

لاندو نوريس حقق المركز الخامس متقدماً على كارلوس ساينز سائق فيراري ولانس سترول على متن أستون مارتن.

بينما أكمل سيرجيو بيريز (ريد بُل)، أليكسندر ألبون (ويليامز) وجورج راسل (مرسيدس)، ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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التجارب الحرة الثانية

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 37

1:11.278

   168.540
2 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 32

+0.188

1:11.466

 0.188 168.096
3 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 37

+0.475

1:11.753

 0.287 167.424
4 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 37

+0.535

1:11.813

 0.060 167.284
5 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 35

+0.675

1:11.953

 0.140 166.958
6 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 36

+0.684

1:11.962

 0.009 166.938
7 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 22

+0.784

1:12.062

 0.100 166.706
8 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 31

+0.821

1:12.099

 0.037 166.620
9 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 38

+0.979

1:12.257

 0.158 166.256
10 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 30

+0.982

1:12.260

 0.003 166.249
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