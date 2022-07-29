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فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى تقرير التجارب

لوكلير يتقدّم على نوريس مع نهاية مجريات الجمعة في المجر

سجّل شارل لوكلير الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثانية من جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد ليتفوّق على لاندو نوريس الذي أحدث المفاجأة رفقة فريقه مكلارين.

لوكلير يتقدّم على نوريس مع نهاية مجريات الجمعة في المجر

استخدم معظم السائقين إطارات "ميديوم" في بداية الحصّة للتأكّد من توازن السيارات.

وتساءل لويس هاميلتون عن الفارق مع الصدارة بعد سلسلة المحاولات الأولى، فأخبره مهندسه بأنّ الفارق 1.9 ثانية، فأجاب في صدمة: "1.9 ثانية على ذات تركيبة الإطارات؟!" وأكّد له مهندسه ذلك.

وواصل الزحام لعب دوره مجدّدًا في ظلّ خسارة العديد من السائقين للفّات مثاليّة.

وانتقل السائقون إثر ذلك إلى إطارات "سوفت" لإجراء محاكاة للتجارب التأهيليّة والضغط على السيارات بكميّات وقود منخفضة.

وكلن ساينز غاضبًا من الزحام، حيث قال عبر اللاسلكي: "زحام مع هذا الشاب الأحمق، إنّها سيارة ويليامز".

وأحدث نوريس المفاجأة لصالح مكلارين عبر قفزه إلى الصدارة، بالرغم من أنّ لوكلير تمكّن من التفوّق عليه بالرغم من عدم تحسينه لزمنه في المقطع الأخير.

وسجّل سائق فيراري 1:18.445 دقيقة ليضمن المركز الأوّل أمام نوريس بفارق 0.217 ثانية.

وذهب المركز الثالث إلى ساينز متصدّر الفترة الأولى، وكان الإسباني على بُعد 0.014 ثانية عن نوريس، بينما حلّ ماكس فيرشتابن ثالثًا على مقربة منه هو الآخر.

وأكّد دانيال ريكاردو وتيرة مكلارين القويّة بحلوله خامسًا متفوّقًا على المخضرمين فرناندو ألونسو وسيباستيان فيتيل.

وبالرغم من معاناته فقد تمكّن جورج راسل من التواجد في المركز الثامن، وذلك بعد أن قال: "ما الذي يحدث في المنعطف الأوّل، لا يُمكنني عبوره من دون إغلاق المكابح".

ومجدّدًا لم يكن سيرجيو بيريز قادرًا على التواجد في المقدّمة، حيث اكتفى بالمركز التاسع بعد عدم تحسينه لزمنه على إطارات "سوفت"، بينما أكمل فالتيري بوتاس ترتيب العشرة الأوائل.

ولدى توجّهه لبدء محاكاة المسافات الطويلة، اشتبه لوكلير في وجود مشكلة في أحد غياراته وعاد إلى خطّ الحظائر، لكن تبيّن أنّ كلّ شيء على ما يرام.

في الأثناء تذمّر غريمه فيرشتابن قائلًا: "هذه التذبذبات في المنعطفين 4 و11 مهزلة".

ويُمكن القول بأنّ ثنائيّ فيراري قدّم الوتيرة الأسرع في المجمل على صعيد محاكاة المسافات الطويلة، كما لم يكن فريق مكلارين سيّئًا بالرغم من تآكل إطاراته سريعًا.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 27 1:18.445     201.052
2 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 29 1:18.662 0.217 0.217 200.498
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 29 1:18.676 0.231 0.014 200.462
4 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 26 1:18.728 0.283 0.052 200.330
5 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 27 1:18.872 0.427 0.144 199.964
6 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 30 1:19.049 0.604 0.177 199.516
7 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 31 1:19.253 0.808 0.204 199.003
8 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 28 1:19.355 0.910 0.102 198.747
9 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 28 1:19.397 0.952 0.042 198.642
10 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 30 1:19.411 0.966 0.014 198.607
11 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 23 1:19.547 1.102 0.136 198.267
12 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 26 1:19.605 1.160 0.058 198.123
13 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 27 1:19.614 1.169 0.009 198.100
14 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 30 1:19.702 1.257 0.088 197.882
15 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 28 1:19.730 1.285 0.028 197.812
16 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 29 1:19.818 1.373 0.088 197.594
17 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 28 1:19.985 1.540 0.167 197.181
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 30 1:20.488 2.043 0.503 195.949
19 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 31 1:20.521 2.076 0.033 195.869
20 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 20 1:20.615 2.170 0.094 195.641
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