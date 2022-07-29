لوكلير يتقدّم على نوريس مع نهاية مجريات الجمعة في المجر
سجّل شارل لوكلير الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثانية من جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد ليتفوّق على لاندو نوريس الذي أحدث المفاجأة رفقة فريقه مكلارين.
استخدم معظم السائقين إطارات "ميديوم" في بداية الحصّة للتأكّد من توازن السيارات.
وتساءل لويس هاميلتون عن الفارق مع الصدارة بعد سلسلة المحاولات الأولى، فأخبره مهندسه بأنّ الفارق 1.9 ثانية، فأجاب في صدمة: "1.9 ثانية على ذات تركيبة الإطارات؟!" وأكّد له مهندسه ذلك.
وواصل الزحام لعب دوره مجدّدًا في ظلّ خسارة العديد من السائقين للفّات مثاليّة.
وانتقل السائقون إثر ذلك إلى إطارات "سوفت" لإجراء محاكاة للتجارب التأهيليّة والضغط على السيارات بكميّات وقود منخفضة.
وكلن ساينز غاضبًا من الزحام، حيث قال عبر اللاسلكي: "زحام مع هذا الشاب الأحمق، إنّها سيارة ويليامز".
وأحدث نوريس المفاجأة لصالح مكلارين عبر قفزه إلى الصدارة، بالرغم من أنّ لوكلير تمكّن من التفوّق عليه بالرغم من عدم تحسينه لزمنه في المقطع الأخير.
وسجّل سائق فيراري 1:18.445 دقيقة ليضمن المركز الأوّل أمام نوريس بفارق 0.217 ثانية.
وذهب المركز الثالث إلى ساينز متصدّر الفترة الأولى، وكان الإسباني على بُعد 0.014 ثانية عن نوريس، بينما حلّ ماكس فيرشتابن ثالثًا على مقربة منه هو الآخر.
وأكّد دانيال ريكاردو وتيرة مكلارين القويّة بحلوله خامسًا متفوّقًا على المخضرمين فرناندو ألونسو وسيباستيان فيتيل.
وبالرغم من معاناته فقد تمكّن جورج راسل من التواجد في المركز الثامن، وذلك بعد أن قال: "ما الذي يحدث في المنعطف الأوّل، لا يُمكنني عبوره من دون إغلاق المكابح".
ومجدّدًا لم يكن سيرجيو بيريز قادرًا على التواجد في المقدّمة، حيث اكتفى بالمركز التاسع بعد عدم تحسينه لزمنه على إطارات "سوفت"، بينما أكمل فالتيري بوتاس ترتيب العشرة الأوائل.
ولدى توجّهه لبدء محاكاة المسافات الطويلة، اشتبه لوكلير في وجود مشكلة في أحد غياراته وعاد إلى خطّ الحظائر، لكن تبيّن أنّ كلّ شيء على ما يرام.
في الأثناء تذمّر غريمه فيرشتابن قائلًا: "هذه التذبذبات في المنعطفين 4 و11 مهزلة".
ويُمكن القول بأنّ ثنائيّ فيراري قدّم الوتيرة الأسرع في المجمل على صعيد محاكاة المسافات الطويلة، كما لم يكن فريق مكلارين سيّئًا بالرغم من تآكل إطاراته سريعًا.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|27
|1:18.445
|201.052
|2
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|29
|1:18.662
|0.217
|0.217
|200.498
|3
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|29
|1:18.676
|0.231
|0.014
|200.462
|4
|1
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|ريد بُل
|26
|1:18.728
|0.283
|0.052
|200.330
|5
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|27
|1:18.872
|0.427
|0.144
|199.964
|6
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|30
|1:19.049
|0.604
|0.177
|199.516
|7
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|31
|1:19.253
|0.808
|0.204
|199.003
|8
|63
|جورج راسل
|مرسيدس
|مرسيدس
|28
|1:19.355
|0.910
|0.102
|198.747
|9
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|ريد بُل
|28
|1:19.397
|0.952
|0.042
|198.642
|10
|77
|فالتيري بوتاس
|ألفا روميو
|فيراري
|30
|1:19.411
|0.966
|0.014
|198.607
|11
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|23
|1:19.547
|1.102
|0.136
|198.267
|12
|24
|غوانيو جو
|ألفا روميو
|فيراري
|26
|1:19.605
|1.160
|0.058
|198.123
|13
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|27
|1:19.614
|1.169
|0.009
|198.100
|14
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|30
|1:19.702
|1.257
|0.088
|197.882
|15
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|28
|1:19.730
|1.285
|0.028
|197.812
|16
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|29
|1:19.818
|1.373
|0.088
|197.594
|17
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|28
|1:19.985
|1.540
|0.167
|197.181
|18
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|30
|1:20.488
|2.043
|0.503
|195.949
|19
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|31
|1:20.521
|2.076
|0.033
|195.869
|20
|23
|ألكسندر ألبون
|ويليامز
|مرسيدس
|20
|1:20.615
|2.170
|0.094
|195.641
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