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فورمولا 1 / جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى تقرير التجارب

لوكلير يتقدّم على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى في جدّة

بدأ شارل لوكلير سائق فيراري عطلة نهاية أسبوع جائزة السعوديّة الكبرى من حيث أنهى جولة البحرين عبر تصدّره التجارب الحرّة الأولى أمام غريمه الجديد ماكس فيرشتابن على حلبة جدّة.

لوكلير يتقدّم على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى في جدّة

سارع السائقون إلى الدخول إلى الحلبة بالنظر إلى أنّها تُعدّ جديدة عليهم مع هذا الجيل الجديد من السيارات على عكس البحرين، وحاجتهم لاتّباع مقاربة حذرة في البداية وبناء السرعة بشكلٍ تدريجي.

لكنّ ثنائيّ فيراري غاب طوال رُبع الساعة الأولى، في الوقت الذي حجز فيه سائقو ريد بُل وألفا تاوري المراكز الأولى.

ورُفع العلم الأحمر بعد مرور 18 دقيقة من زمن الحصّة نتيجة احتكاك نوريس بالجدار الجانبي بالدخول إلى المنعطف الأوّل وقام بتفتيت علامة الكبح، وقال البريطاني الشاب: "لقد لمست الحاجز قليلًا، لكن لا يُوجد ضرر".

واستؤنفت الحصّة مع بقاء 34 دقيقة بعد تنظيف المسار، حيث دخل سائقا فيراري هذه المرّة مباشرة على إطارات "ميديوم".

وتذمّر فيرشتابن قائلًا إثر ذلك: "هل ارتفعت سرعة الرياح أم ماذا حدث؟" وذلك بعد عدّة انزلاقات مباغتة واجهها هو والعديد من السائقين الآخرين.

وآلت الصدارة في النهاية إلى لوكلير سائق فيراري في اللحظات الأخيرة بعد أن سجّل 1:30.772 دقيقة، وتقدّم بعشرٍ من الثانية على فيرشتابن الذي سجّل زمنه في مرحلة أبكر قبل تركيزه على محاكاة المسافات الطويلة في الدقائق الأخيرة.

وقدّم فالتيري بوتاس لفّة مدهشة وضعته في المركز الثالث أمام كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الثاني.

ويبدو أنّ فريقَي ريد بُل وألفا تاوري اختبرا المحرّك بوضع طاقة أعلى في هذه الحصّة بغرض اختبار التصحيحات التي اعتُمدت، حيث تواجد بيير غاسلي خامسًا أمام يوكي تسونودا وسيرجي بيريز.

وذهب المركز الثامن إلى إستيبان أوكون سائق ألبين الذي حلّ أمام لويس هاميلتون أفضل سائقَي مرسيدس في المركز التاسع، بينما أكمل فرناندو ألونسو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 17 1:30.772     244.859
2 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 24 1:30.888 0.116 0.116 244.547
3 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 22 1:31.084 0.312 0.196 244.020
4 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 14 1:31.139 0.367 0.055 243.873
5 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 28 1:31.317 0.545 0.178 243.398
6 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 26 1:31.505 0.733 0.188 242.898
7 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 25 1:31.563 0.791 0.058 242.744
8 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 26 1:32.026 1.254 0.463 241.523
9 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 20 1:32.364 1.592 0.338 240.639
10 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 23 1:32.381 1.609 0.017 240.594
11 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 24 1:32.506 1.734 0.125 240.269
12 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 23 1:32.582 1.810 0.076 240.072
13 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 24 1:32.594 1.822 0.012 240.041
14 24 China غوان يو تشو ألفا روميو فيراري 26 1:32.608 1.836 0.014 240.005
15 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 19 1:32.839 2.067 0.231 239.408
16 27 Germany نيكو هلكنبرغ أستون مارتن مرسيدس 23 1:33.034 2.262 0.195 238.906
17 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 25 1:33.087 2.315 0.053 238.770
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 26 1:33.529 2.757 0.442 237.641
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 22 1:34.429 3.657 0.900 235.376
20 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 2
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