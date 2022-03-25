لوكلير يتقدّم على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى في جدّة

سارع السائقون إلى الدخول إلى الحلبة بالنظر إلى أنّها تُعدّ جديدة عليهم مع هذا الجيل الجديد من السيارات على عكس البحرين، وحاجتهم لاتّباع مقاربة حذرة في البداية وبناء السرعة بشكلٍ تدريجي.

لكنّ ثنائيّ فيراري غاب طوال رُبع الساعة الأولى، في الوقت الذي حجز فيه سائقو ريد بُل وألفا تاوري المراكز الأولى.

ورُفع العلم الأحمر بعد مرور 18 دقيقة من زمن الحصّة نتيجة احتكاك نوريس بالجدار الجانبي بالدخول إلى المنعطف الأوّل وقام بتفتيت علامة الكبح، وقال البريطاني الشاب: "لقد لمست الحاجز قليلًا، لكن لا يُوجد ضرر".

واستؤنفت الحصّة مع بقاء 34 دقيقة بعد تنظيف المسار، حيث دخل سائقا فيراري هذه المرّة مباشرة على إطارات "ميديوم".

وتذمّر فيرشتابن قائلًا إثر ذلك: "هل ارتفعت سرعة الرياح أم ماذا حدث؟" وذلك بعد عدّة انزلاقات مباغتة واجهها هو والعديد من السائقين الآخرين.

وآلت الصدارة في النهاية إلى لوكلير سائق فيراري في اللحظات الأخيرة بعد أن سجّل 1:30.772 دقيقة، وتقدّم بعشرٍ من الثانية على فيرشتابن الذي سجّل زمنه في مرحلة أبكر قبل تركيزه على محاكاة المسافات الطويلة في الدقائق الأخيرة.

وقدّم فالتيري بوتاس لفّة مدهشة وضعته في المركز الثالث أمام كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الثاني.

ويبدو أنّ فريقَي ريد بُل وألفا تاوري اختبرا المحرّك بوضع طاقة أعلى في هذه الحصّة بغرض اختبار التصحيحات التي اعتُمدت، حيث تواجد بيير غاسلي خامسًا أمام يوكي تسونودا وسيرجي بيريز.

وذهب المركز الثامن إلى إستيبان أوكون سائق ألبين الذي حلّ أمام لويس هاميلتون أفضل سائقَي مرسيدس في المركز التاسع، بينما أكمل فرناندو ألونسو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: