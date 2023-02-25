لوكلير يتقدّم على راسل في الفترة الصباحيّة من اليوم الختاميّ لتجارب البحرين

سارت بداية اليوم على نحوٍ سلسٍ وتمكّن أغلب السائقين من قطع مسافات طويلة.

لكنّ العلم الأحمر رُفع مع تبقي ساعة و20 دقيقة على نهاية الفترة الصباحيّة بعد معاناة فالتيري بوتاس سائق هاس من ما بدت مشكلة في علبة تروسه، حيث سارع لإيقاف سيارته ألفا روميو إلى جانب المسار.

وركّز أغلب السائقين في المجمل على محاكاة المسافات الطويلة، لكنّ درجات الحرارة كانت عالية هذا اليوم بالمقارنة مع اليومين الماضيين وهو ما انعكس على مستويات تآكل الإطارات.

وبعد أن ضغط لوكلير لتسجيل زمنٍ سريع في بداية اليوم على إطارات "سي4" التي لن تكون متاحة الأسبوع المقبل، وجّه أصيل موناكو تركيزه نحو طلعات طويلة فاق أغلبها الـ 15 لفّة متتالية.

ونجح سائق فيراري في تسجيل الزمن الأسرع في تجارب هذا العام حتّى الآن بـ 1:31.024 دقيقة ليكون على بُعد نصف ثانية فقط عن زمن قطب الانطلاق الأوّل من جائزة البحرين الكبرى العام الماضي.

ومثّلت هذه فرصته الأخيرة لقيادة السيارة قبل انطلاق الجولة الافتتاحيّة الأسبوع المقبل.

وذهب المركز الثاني في هذه الحصّة إلى جورج راسل سائل مرسيدس الذي تمكّن من تعويض ما فقده البارحة على إثر مشكلة الأنظمة الهيدروليكيّة التي عانت منها سيارة "دبليو14" مُكملًا 83 لفّة قبل تسليمه السيارة لزميله لويس هاميلتون.

وتواجد البريطاني على بُعد 0.418 ثانية عن زمن لوكلير، واستخدم إطارات "سي5" الألين في أسرع لفّاته.

وحصل فيليبي دروغوفيتش على فرصة قيادة سيارة أستون مارتن في الفترة الصباحيّة من اليوم الأخير في ظلّ تواصل الإعجاب العام بأداء سيارة "آي.ام.آر23" على الحلبة.

أمّا سيرجيو بيريز فقد حلّ رابعًا على متن سيارة ريد بُل "آر.بي19" وسيُواصل القيادة لبقيّة اليوم.

وذهب المركز الخامس إلى بيير غاسلي الذي تواجد أمام أليكسندر ألبون ونيكو هلكنبرغ.

وحلّ أوسكار بياستري ثامنًا في ظلّ تواصل متاعب فريق مكلارين، حيث اقتصر الأسترالي الشاب على 44 لفّة في ظلّ معاناة واضحة للحظيرة البريطانيّة واعترافها بعدم تحقيقها لأهداف التطوير لموسم 2023.

وانتهى المطاف ببوتاس في المركز التاسع، في حين كان نيك دي فريز السائق الأكثر نشاطًا برصيد 87 لفّة.