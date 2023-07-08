لوكلير يتقدم على ألبون خلال التجارب الحرة الثالثة التي شهدت هطول الأمطار في بريطانيا
سجل شارل لوكلير أسرع الأزمنة على متن فيراري خلال التجارب الحرة الثالثة في جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد، أمام أليكسندر ألبون سائق ويليامز وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.
أنهى لوكلير الحصة أولاً مع دقيقة و27.419 ثانية حيث سجل زمنه السريع قبل هطول الأمطار، التي ازدادت لفترة وجيزة بما يكفي ليتبلل المسار ويخفض من التماسك خلال النصف الثاني.
وكان ماكس فيرستابن سائق ريد بُل قد سجل الزمن الأسرع السابق على إطارات ميديوم مع دقيقة و28.836 ثانية، لكن سائقي فيراري كانا قريبين منه، رغم أنهما لم يتمكنا من مجاراة سرعة الهولندي في المقطع الأخير لكن لوكلير سجل دقيقة و29.000 ثانية ليضع سيارته بالمركز الثاني المؤقت.
سيارتا مرسيدس شقتا طريقهما إلى المراكز العشرة الأولى، حيث فصل جورج راسل بين سيارتي فيراري بينما تقدم لويس هاميلتون عليهما مؤقتاً ليضع سيارته خلف فيرستابن على إطارات سوفت.
وعاد فيرستابن لتحسين زمنه إلى دقيقة و28.266 ثانية، لكن ساينز تفوق عليه على إطارات سوفت مع دقيقة و27.964 ثانية.
سار لوكلير على نهج زميله، ليتقدم على فيرستابن ويبقى خلف زميله، قبل أن يتقدم هاميلتون إلى الصدارة المبدئية مع دقيقة و27.948 ثانية.
لكن أصيل موناكو عاد ليسجل الزمن الأسرع في جميع مقاطع الحلبة ويضع سيارته فيراري بالمركز الأول بفارق نصف ثانية تقريباً أمام هاميلتون.
ومع تزايد حدة الأمطار بدأت السيارات بالخروج سريعاً إلى المسار من أجل محاكاة التصفيات.
أليكسندر ألبون نجح بوضع سيارته بالمركز الثاني بفارق 0.173 ثانية خلف لوكلير، وأمام ألونسو الذي سجل ثالث أسرع الأزمنة.
اشتدت الأمطار لاحقاً قبل أن تخف حدتها ما سمح لعدة سائقين بالخروج إلى المسار على إطارات انترميديت من بينهم لاندو نوريس سائق مكلارين وراسل وكذلك إستيبان أوكون سائق ألبين وفالتيري بوتاس على متن ألفا روميو.
وفي ربع الساعة الأخيرة، خرجت سيارات ريد بُل، فيراري ومرسيدس على إطارات انترميديت كذلك.
بيير غاسلي وضع سيارة ألبين خلف ألونسو وأمام هاميلتون وساينز، بينما استفاد لوغان سارجانت سائق ويليامز من وتيرة السيارة لينهي الحصة سابعاً.
أفضل لفات فيرستابن على ميديوم منحته المركز الثامن بفارق طفيف عن جورج راسل، بينما أكمل يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري ترتيب المراكز العشرة الأولى.
التجارب الحرة الثالثة
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|1
|16
|شارل لوكلير
|Ferrari
|Ferrari
|24
|1:27.419
|2
|23
|ألكسندر ألبون
|Williams
|Mercedes
|14
|1:27.592
|0.173
|0.173
|3
|14
|فرناندو ألونسو
|Aston Martin
|Mercedes
|17
|1:27.784
|0.365
|0.192
|4
|10
|بيير غاسلي
|Alpine
|Renault
|19
|1:27.893
|0.474
|0.109
|5
|44
|لويس هاميلتون
|Mercedes
|Mercedes
|16
|1:27.948
|0.529
|0.055
|6
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|Ferrari
|Ferrari
|21
|1:27.964
|0.545
|0.016
|7
|2
|لوجان سارجينت
|Williams
|Mercedes
|16
|1:28.151
|0.732
|0.187
|8
|1
|ماكس فيرشتابن
|Red Bull
|Red Bull
|19
|1:28.266
|0.847
|0.115
|9
|63
|جورج راسل
|Mercedes
|Mercedes
|17
|1:28.284
|0.865
|0.018
|10
|22
|يوكي تسونودا
|AlphaTauri
|Red Bull
|21
|1:28.337
|0.918
|0.053
|11
|21
|نيك دي فريز
|AlphaTauri
|Red Bull
|20
|1:28.504
|1.085
|0.167
|12
|4
|لاندو نوريس
|McLaren
|Mercedes
|18
|1:28.563
|1.144
|0.059
|13
|18
|لانس سترول
|Aston Martin
|Mercedes
|15
|1:28.620
|1.201
|0.057
|14
|11
|سيرجيو بيريز
|Red Bull
|Red Bull
|19
|1:28.904
|1.485
|0.284
|15
|20
|كيفن ماغنوسن
|Haas
|Ferrari
|13
|1:29.207
|1.788
|0.303
|16
|31
|إستيبان أوكون
|Alpine
|Renault
|22
|1:29.233
|1.814
|0.026
|17
|81
|أوسكار بياستري
|McLaren
|Mercedes
|20
|1:29.437
|2.018
|0.204
|18
|77
|فالتيري بوتاس
|Alfa Romeo
|Ferrari
|15
|1:29.586
|2.167
|0.149
|19
|27
|نيكو هلكنبرغ
|Haas
|Ferrari
|13
|1:33.590
|6.171
|4.004
|20
|24
|غوانيو جو
|Alfa Romeo
|Ferrari
|2
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