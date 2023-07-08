اشترك
السابق / بيريللي: سائقو الفورمولا واحد يتذمرون "بسهولة" حول الإطارات التالي / فيرستابن يتفوق على سائقَي مكلارين المتألقَين في تصفيات بريطانيا الحماسية
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى تقرير التجارب

لوكلير يتقدم على ألبون خلال التجارب الحرة الثالثة التي شهدت هطول الأمطار في بريطانيا

سجل شارل لوكلير أسرع الأزمنة على متن فيراري خلال التجارب الحرة الثالثة في جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد، أمام أليكسندر ألبون سائق ويليامز وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

شارل لوكلير، فيراري

أنهى لوكلير الحصة أولاً مع دقيقة و27.419 ثانية حيث سجل زمنه السريع قبل هطول الأمطار، التي ازدادت لفترة وجيزة بما يكفي ليتبلل المسار ويخفض من التماسك خلال النصف الثاني.

وكان ماكس فيرستابن سائق ريد بُل قد سجل الزمن الأسرع السابق على إطارات ميديوم مع دقيقة و28.836 ثانية، لكن سائقي فيراري كانا قريبين منه، رغم أنهما لم يتمكنا من مجاراة سرعة الهولندي في المقطع الأخير لكن لوكلير سجل دقيقة و29.000 ثانية ليضع سيارته بالمركز الثاني المؤقت.

سيارتا مرسيدس شقتا طريقهما إلى المراكز العشرة الأولى، حيث فصل جورج راسل بين سيارتي فيراري بينما تقدم لويس هاميلتون عليهما مؤقتاً ليضع سيارته خلف فيرستابن على إطارات سوفت.

وعاد فيرستابن لتحسين زمنه إلى دقيقة و28.266 ثانية، لكن ساينز تفوق عليه على إطارات سوفت مع دقيقة و27.964 ثانية.

سار لوكلير على نهج زميله، ليتقدم على فيرستابن ويبقى خلف زميله، قبل أن يتقدم هاميلتون إلى الصدارة المبدئية مع دقيقة و27.948 ثانية.

لكن أصيل موناكو عاد ليسجل الزمن الأسرع في جميع مقاطع الحلبة ويضع سيارته فيراري بالمركز الأول بفارق نصف ثانية تقريباً أمام هاميلتون.

ومع تزايد حدة الأمطار بدأت السيارات بالخروج سريعاً إلى المسار من أجل محاكاة التصفيات.

أليكسندر ألبون نجح بوضع سيارته بالمركز الثاني بفارق 0.173 ثانية خلف لوكلير، وأمام ألونسو الذي سجل ثالث أسرع الأزمنة.

اشتدت الأمطار لاحقاً قبل أن تخف حدتها ما سمح لعدة سائقين بالخروج إلى المسار على إطارات انترميديت من بينهم لاندو نوريس سائق مكلارين وراسل وكذلك إستيبان أوكون سائق ألبين وفالتيري بوتاس على متن ألفا روميو.

اقرأ أيضاً:

وفي ربع الساعة الأخيرة، خرجت سيارات ريد بُل، فيراري ومرسيدس على إطارات انترميديت كذلك.

بيير غاسلي وضع سيارة ألبين خلف ألونسو وأمام هاميلتون وساينز، بينما استفاد لوغان سارجانت سائق ويليامز من وتيرة السيارة لينهي الحصة سابعاً.

أفضل لفات فيرستابن على ميديوم منحته المركز الثامن بفارق طفيف عن جورج راسل، بينما أكمل يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الثالثة

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 16 Monaco شارل لوكلير Ferrari Ferrari 24 1:27.419    
2 23 Thailand ألكسندر ألبون Williams Mercedes 14 1:27.592 0.173 0.173
3 14 Spain فرناندو ألونسو Aston Martin Mercedes 17 1:27.784 0.365 0.192
4 10 France بيير غاسلي Alpine Renault 19 1:27.893 0.474 0.109
5 44 United Kingdom لويس هاميلتون Mercedes Mercedes 16 1:27.948 0.529 0.055
6 55 Spain كارلوس ساينز الإبن Ferrari Ferrari 21 1:27.964 0.545 0.016
7 2 United States لوجان سارجينت Williams Mercedes 16 1:28.151 0.732 0.187
8 1 Netherlands ماكس فيرشتابن Red Bull Red Bull 19 1:28.266 0.847 0.115
9 63 United Kingdom جورج راسل Mercedes Mercedes 17 1:28.284 0.865 0.018
10 22 Japan يوكي تسونودا AlphaTauri Red Bull 21 1:28.337 0.918 0.053
11 21 Netherlands نيك دي فريز AlphaTauri Red Bull 20 1:28.504 1.085 0.167
12 4 United Kingdom لاندو نوريس McLaren Mercedes 18 1:28.563 1.144 0.059
13 18 Canada لانس سترول Aston Martin Mercedes 15 1:28.620 1.201 0.057
14 11 Mexico سيرجيو بيريز Red Bull Red Bull 19 1:28.904 1.485 0.284
15 20 Denmark كيفن ماغنوسن Haas Ferrari 13 1:29.207 1.788 0.303
16 31 France إستيبان أوكون Alpine Renault 22 1:29.233 1.814 0.026
17 81 Australia أوسكار بياستري McLaren Mercedes 20 1:29.437 2.018 0.204
18 77 Finland فالتيري بوتاس Alfa Romeo Ferrari 15 1:29.586 2.167 0.149
19 27 Germany نيكو هلكنبرغ Haas Ferrari 13 1:33.590 6.171 4.004
20 24 China غوانيو جو Alfa Romeo Ferrari 2      
المشاركات
التعليقات

بيريللي: سائقو الفورمولا واحد يتذمرون "بسهولة" حول الإطارات

فيرستابن يتفوق على سائقَي مكلارين المتألقَين في تصفيات بريطانيا الحماسية

أحدث الأخبار

فيرستابن يحقق الفوز في بريطانيا أمام نوريس وهاميلتون

فيرستابن يحقق الفوز في بريطانيا أمام نوريس وهاميلتون

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

فيرستابن يحقق الفوز في بريطانيا أمام نوريس وهاميلتون فيرستابن يحقق الفوز في بريطانيا أمام نوريس وهاميلتون

هاميلتون: مكلارين الشبيهة بـ ريد بُل "نداء استفاقة" لفريق مرسيدس

هاميلتون: مكلارين الشبيهة بـ ريد بُل "نداء استفاقة" لفريق مرسيدس

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

هاميلتون: مكلارين الشبيهة بـ ريد بُل "نداء استفاقة" لفريق مرسيدس هاميلتون: مكلارين الشبيهة بـ ريد بُل "نداء استفاقة" لفريق مرسيدس

لوكلير: رسالة اللاسلكي حول ساينز "أكثر عدائية" مما كان ينبغي

لوكلير: رسالة اللاسلكي حول ساينز "أكثر عدائية" مما كان ينبغي

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

لوكلير: رسالة اللاسلكي حول ساينز "أكثر عدائية" مما كان ينبغي لوكلير: رسالة اللاسلكي حول ساينز "أكثر عدائية" مما كان ينبغي

نوريس: "من الجنوني" التواجد خلف ريد بُل بفارق عُشري ثانية فقط في تصفيات بريطانيا

نوريس: "من الجنوني" التواجد خلف ريد بُل بفارق عُشري ثانية فقط في تصفيات بريطانيا

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

نوريس: "من الجنوني" التواجد خلف ريد بُل بفارق عُشري ثانية فقط في تصفيات بريطانيا نوريس: "من الجنوني" التواجد خلف ريد بُل بفارق عُشري ثانية فقط في تصفيات بريطانيا

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك