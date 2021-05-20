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فورمولا 1 / جائزة موناكو الكبرى تقرير التجارب

لوكلير يتقدّم ثنائيّة مثيرة لفيراري في التجارب الحرّة الثانية في مونتي كارلو

ضمن شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن ثنائيّة لافتة لفريق فيراري مع نهاية مجريات الخميس من عطلة نهاية أسبوع جائزة موناكو الكبرى ليتقدّما على فريقَي مرسيدس وريد بُل ببعض الأريحيّة.

لوكلير يتقدّم ثنائيّة مثيرة لفيراري في التجارب الحرّة الثانية في مونتي كارلو

سارع شارل لوكلير للدخول إلى الحلبة لتعويض خسارته للحصّة الأولى بسبب مشكلة علبة التروس.

واستخدم سائق فيراري إطارات "ميديوم" وسرعان ما انضمّ إليه بقيّة السائقين على ذات التركيبة ما عدا زميله ساينز الذي كان على تركيبة "هارد".

ودخل ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون في معركة كرٍ وفرٍ منذ ذلك الحين وتبادلا الأزمنة السريعة بشكلٍ متواتر على مدار الدقائق الـ 18 الأولى بالرغم من شكوى سائق ريد بُل من معاناته من ضعف استجابة للانعطاف.

وعاد السائقون مع انتصاف الحصّة على إطارات "سوفت" هذه المرّة لمحاكاة التصفيات.

لكنّ سيباستيان فيتيل قال حينها لمهندسه: "أشعر أنّ هناك دمًا يخرج من عيني، سأواصل، لكنّ الأمر أشبه بالبكاء".

وبالفعل واصلت فيراري أداءها اللافت مع بداية مجريات عطلة نهاية هذا الأسبوع، وفي حين أنّ ساينز بدا متّجها لضمان صدارة الحصّة، فإنّ زميله لوكلير سحب البساط من تحت قدميه في آخر لفّة له مُسجّلًا 1:11.684 دقيقة ليضمن المركز الأوّل.

وحلّ ساينز خلفه بفارق 0.112 ثانية وفصلت فجوة كبيرة نسبيًا وغير متوقّعة بينهما وبين فريقَي الصدارة الاعتياديين مرسيدس وريد بُل.

إذ كان المركز الثالث من نصيب هاميلتون، لكنّ البريطاني كان أبطأ بحوالي أربعة أعشارٍ من الثانية من لوكلير، وتقدّم البريطاني بـ 0.007 ثانية على غريمه فيرشتابن.

كما لم يكن فالتيري بوتاس بعيدًا، حيث حلّ خامسًا بفارق طفيف عنهما.

وتواجد لاندو نوريس في المركز السادس لكنّه كان على بُعد قرابة سبعة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة، وتقدّم على بيير غاسلي سائق ألفا تاوري، في حين عانى سيرجيو بيريز مجدّدًا لمجاراة زميله فيرشتابن واكتفى بالمركز الثامن.

وواصل فريق ألفا روميو تقديم أداء لافت حتّى الآن حيث حلّ أنطونيو جيوفينازي تاسعًا، بينما أكمل سيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.

وحُرم السائقون من بعض الدقائق الأخيرة الثمينة عندما تعرّض ميك شوماخر لحادث عند منعطف "راسكاس" بعد أن احتكّ بعنفٍ بالجدار الجانبيّ الأيمن وسار إلى الأمام ببطء إلى أن أوقف سيارته عند المنعطف المزدوج بعد النفق.

ونتيجة للأشلاء على المسار فقد تمّ رفع العلم الأحمر، وهو ما حال دون استئناف الحصّة.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 30 1:11.684     167.585
2 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 32 1:11.796 0.112 0.112 167.324
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 28 1:12.074 0.390 0.278 166.678
4 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 27 1:12.081 0.397 0.007 166.662
5 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 32 1:12.107 0.423 0.026 166.602
6 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 24 1:12.379 0.695 0.272 165.976
7 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 28 1:12.498 0.814 0.119 165.703
8 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 24 1:12.708 1.024 0.210 165.225
9 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 28 1:12.746 1.062 0.038 165.138
10 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 26 1:12.982 1.298 0.236 164.604
11 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 31 1:13.065 1.381 0.083 164.417
12 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 27 1:13.175 1.491 0.110 164.170
13 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 26 1:13.195 1.511 0.020 164.125
14 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 28 1:13.199 1.515 0.004 164.116
15 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 26 1:13.257 1.573 0.058 163.987
16 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 32 1:13.509 1.825 0.252 163.424
17 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 31 1:13.593 1.909 0.084 163.238
18 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 26 1:14.407 2.723 0.814 161.452
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 25 1:14.416 2.732 0.009 161.433
20 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 11 1:14.829 3.145 0.413 160.542
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