سارع شارل لوكلير للدخول إلى الحلبة لتعويض خسارته للحصّة الأولى بسبب مشكلة علبة التروس.

واستخدم سائق فيراري إطارات "ميديوم" وسرعان ما انضمّ إليه بقيّة السائقين على ذات التركيبة ما عدا زميله ساينز الذي كان على تركيبة "هارد".

ودخل ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون في معركة كرٍ وفرٍ منذ ذلك الحين وتبادلا الأزمنة السريعة بشكلٍ متواتر على مدار الدقائق الـ 18 الأولى بالرغم من شكوى سائق ريد بُل من معاناته من ضعف استجابة للانعطاف.

وعاد السائقون مع انتصاف الحصّة على إطارات "سوفت" هذه المرّة لمحاكاة التصفيات.

لكنّ سيباستيان فيتيل قال حينها لمهندسه: "أشعر أنّ هناك دمًا يخرج من عيني، سأواصل، لكنّ الأمر أشبه بالبكاء".

وبالفعل واصلت فيراري أداءها اللافت مع بداية مجريات عطلة نهاية هذا الأسبوع، وفي حين أنّ ساينز بدا متّجها لضمان صدارة الحصّة، فإنّ زميله لوكلير سحب البساط من تحت قدميه في آخر لفّة له مُسجّلًا 1:11.684 دقيقة ليضمن المركز الأوّل.

وحلّ ساينز خلفه بفارق 0.112 ثانية وفصلت فجوة كبيرة نسبيًا وغير متوقّعة بينهما وبين فريقَي الصدارة الاعتياديين مرسيدس وريد بُل.

إذ كان المركز الثالث من نصيب هاميلتون، لكنّ البريطاني كان أبطأ بحوالي أربعة أعشارٍ من الثانية من لوكلير، وتقدّم البريطاني بـ 0.007 ثانية على غريمه فيرشتابن.

كما لم يكن فالتيري بوتاس بعيدًا، حيث حلّ خامسًا بفارق طفيف عنهما.

وتواجد لاندو نوريس في المركز السادس لكنّه كان على بُعد قرابة سبعة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة، وتقدّم على بيير غاسلي سائق ألفا تاوري، في حين عانى سيرجيو بيريز مجدّدًا لمجاراة زميله فيرشتابن واكتفى بالمركز الثامن.

وواصل فريق ألفا روميو تقديم أداء لافت حتّى الآن حيث حلّ أنطونيو جيوفينازي تاسعًا، بينما أكمل سيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.

وحُرم السائقون من بعض الدقائق الأخيرة الثمينة عندما تعرّض ميك شوماخر لحادث عند منعطف "راسكاس" بعد أن احتكّ بعنفٍ بالجدار الجانبيّ الأيمن وسار إلى الأمام ببطء إلى أن أوقف سيارته عند المنعطف المزدوج بعد النفق.

ونتيجة للأشلاء على المسار فقد تمّ رفع العلم الأحمر، وهو ما حال دون استئناف الحصّة.

نتيجة الحصّة: