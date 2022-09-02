لوكلير يتقدّم ثنائيّة فيراري في التجارب الحرّة الثانية المتقاربة في هولندا
تفوّق شارل لوكلير بفارق 0.004 ثانية على زميله كارلوس ساينز الإبن ضمن حصّة التجارب الحرّة الثانية من جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد التي عرفت أداءً متقاربًا بين مختلف السائقين.
تأخّرت بداية الحصّة بسبب بعض التأخيرات في مجريات حصّة تصفيات الفورمولا 2، وسارع ماكس فيرشتابن إلى الدخول إلى الحلبة حال بدئها لتعويض ما خسره في الحصّة الأولى.
وكان الأداء متقاربًا في الصدارة بين فيراري وريد بُل هذه المرّة على عكس عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وكان الوضع هادئًا في المجمل، في ظلّ تركيز كلّ فريقٍ على برنامجه الخاص والتوصّل إلى أفضل إعدادات ممكنة.
وعاد السائقون لسلسلة المحاولات الثانية السريعة، حيث تقدّم لوكلير إلى الصدارة مُسجّلًا 1:12.345 دقيقة.
وتقدّم أصيل موناكو على زميله ساينز بفارق 0.004 ثانية، في ظلّ تقاربٍ كبيرٍ بين السائقين.
وقدّم لويس هاميلتون أداءً قويًا على متن سيارة مرسيدس ليتواجد في المركز الثالث على بُعد 0.072 ثانية.
وواصل لاندو نوريس أداء مكلارين الواعد نهاية هذا الأسبوع ليحلّ رابعًا أمام جورج راسل سائق مرسيدس الآخر.
وقدّم لانس سترول لفّة مذهلة على متن سيارة أستون مارتن ليحلّ سادسًا متفوّقًا على فرناندو ألونسو.
وانتهى المطاف بفيرشتابن ثامنًا على بُعد سبعة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة، بينما أكمل إستيبان أوكون ودانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل.
وعرفت رُبع الساعة الأخيرة رفع العلم الأحمر بعد توقّف سيارة الياباني يوكي تسونودا على المنطقة الحصويّة.
وأدّى ذلك إلى رفع العلم الأحمر ما تسبّب في التأثير على برامج محاكاة المسافات الطويلة.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|27
|1:12.345
|211.934
|2
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|30
|1:12.349
|0.004
|0.004
|211.922
|3
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|21
|1:12.417
|0.072
|0.068
|211.723
|4
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|24
|1:12.448
|0.103
|0.031
|211.633
|5
|63
|جورج راسل
|مرسيدس
|مرسيدس
|27
|1:12.655
|0.310
|0.207
|211.030
|6
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|28
|1:12.746
|0.401
|0.091
|210.766
|7
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|25
|1:12.848
|0.503
|0.102
|210.471
|8
|1
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|ريد بُل
|22
|1:13.042
|0.697
|0.194
|209.912
|9
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|27
|1:13.305
|0.960
|0.263
|209.158
|10
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|10
|1:13.362
|1.017
|0.057
|208.996
|11
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|19
|1:13.419
|1.074
|0.057
|208.834
|12
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|ريد بُل
|23
|1:13.493
|1.148
|0.074
|208.623
|13
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|27
|1:13.604
|1.259
|0.111
|208.309
|14
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|27
|1:13.611
|1.266
|0.007
|208.289
|15
|24
|غوانيو جو
|ألفا روميو
|فيراري
|25
|1:13.624
|1.279
|0.013
|208.252
|16
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|16
|1:13.666
|1.321
|0.042
|208.134
|17
|23
|ألكسندر ألبون
|ويليامز
|مرسيدس
|26
|1:13.837
|1.492
|0.171
|207.651
|18
|77
|فالتيري بوتاس
|ألفا روميو
|فيراري
|27
|1:14.167
|1.822
|0.330
|206.728
|19
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|25
|1:14.282
|1.937
|0.115
|206.408
|20
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|24
|1:14.797
|2.452
|0.515
|204.986
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