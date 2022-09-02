لوكلير يتقدّم ثنائيّة فيراري في التجارب الحرّة الثانية المتقاربة في هولندا

تأخّرت بداية الحصّة بسبب بعض التأخيرات في مجريات حصّة تصفيات الفورمولا 2، وسارع ماكس فيرشتابن إلى الدخول إلى الحلبة حال بدئها لتعويض ما خسره في الحصّة الأولى.

وكان الأداء متقاربًا في الصدارة بين فيراري وريد بُل هذه المرّة على عكس عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وكان الوضع هادئًا في المجمل، في ظلّ تركيز كلّ فريقٍ على برنامجه الخاص والتوصّل إلى أفضل إعدادات ممكنة.

وعاد السائقون لسلسلة المحاولات الثانية السريعة، حيث تقدّم لوكلير إلى الصدارة مُسجّلًا 1:12.345 دقيقة.

وتقدّم أصيل موناكو على زميله ساينز بفارق 0.004 ثانية، في ظلّ تقاربٍ كبيرٍ بين السائقين.

وقدّم لويس هاميلتون أداءً قويًا على متن سيارة مرسيدس ليتواجد في المركز الثالث على بُعد 0.072 ثانية.

وواصل لاندو نوريس أداء مكلارين الواعد نهاية هذا الأسبوع ليحلّ رابعًا أمام جورج راسل سائق مرسيدس الآخر.

وقدّم لانس سترول لفّة مذهلة على متن سيارة أستون مارتن ليحلّ سادسًا متفوّقًا على فرناندو ألونسو.

وانتهى المطاف بفيرشتابن ثامنًا على بُعد سبعة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة، بينما أكمل إستيبان أوكون ودانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل.

وعرفت رُبع الساعة الأخيرة رفع العلم الأحمر بعد توقّف سيارة الياباني يوكي تسونودا على المنطقة الحصويّة.

وأدّى ذلك إلى رفع العلم الأحمر ما تسبّب في التأثير على برامج محاكاة المسافات الطويلة.

نتيجة الحصّة: