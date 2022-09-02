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لوكلير يتقدّم ثنائيّة فيراري في التجارب الحرّة الثانية المتقاربة في هولندا

تفوّق شارل لوكلير بفارق 0.004 ثانية على زميله كارلوس ساينز الإبن ضمن حصّة التجارب الحرّة الثانية من جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد التي عرفت أداءً متقاربًا بين مختلف السائقين.

لوكلير يتقدّم ثنائيّة فيراري في التجارب الحرّة الثانية المتقاربة في هولندا

تأخّرت بداية الحصّة بسبب بعض التأخيرات في مجريات حصّة تصفيات الفورمولا 2، وسارع ماكس فيرشتابن إلى الدخول إلى الحلبة حال بدئها لتعويض ما خسره في الحصّة الأولى.

وكان الأداء متقاربًا في الصدارة بين فيراري وريد بُل هذه المرّة على عكس عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وكان الوضع هادئًا في المجمل، في ظلّ تركيز كلّ فريقٍ على برنامجه الخاص والتوصّل إلى أفضل إعدادات ممكنة.

وعاد السائقون لسلسلة المحاولات الثانية السريعة، حيث تقدّم لوكلير إلى الصدارة مُسجّلًا 1:12.345 دقيقة.

وتقدّم أصيل موناكو على زميله ساينز بفارق 0.004 ثانية، في ظلّ تقاربٍ كبيرٍ بين السائقين.

وقدّم لويس هاميلتون أداءً قويًا على متن سيارة مرسيدس ليتواجد في المركز الثالث على بُعد 0.072 ثانية.

وواصل لاندو نوريس أداء مكلارين الواعد نهاية هذا الأسبوع ليحلّ رابعًا أمام جورج راسل سائق مرسيدس الآخر.

وقدّم لانس سترول لفّة مذهلة على متن سيارة أستون مارتن ليحلّ سادسًا متفوّقًا على فرناندو ألونسو.

وانتهى المطاف بفيرشتابن ثامنًا على بُعد سبعة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة، بينما أكمل إستيبان أوكون ودانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل.

وعرفت رُبع الساعة الأخيرة رفع العلم الأحمر بعد توقّف سيارة الياباني يوكي تسونودا على المنطقة الحصويّة.

وأدّى ذلك إلى رفع العلم الأحمر ما تسبّب في التأثير على برامج محاكاة المسافات الطويلة.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 27 1:12.345     211.934
2 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 30 1:12.349 0.004 0.004 211.922
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 21 1:12.417 0.072 0.068 211.723
4 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 24 1:12.448 0.103 0.031 211.633
5 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 27 1:12.655 0.310 0.207 211.030
6 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 28 1:12.746 0.401 0.091 210.766
7 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 25 1:12.848 0.503 0.102 210.471
8 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 22 1:13.042 0.697 0.194 209.912
9 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 27 1:13.305 0.960 0.263 209.158
10 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 10 1:13.362 1.017 0.057 208.996
11 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري
 ريد بُل 19 1:13.419 1.074 0.057 208.834
12 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 23 1:13.493 1.148 0.074 208.623
13 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 27 1:13.604 1.259 0.111 208.309
14 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 27 1:13.611 1.266 0.007 208.289
15 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 25 1:13.624 1.279 0.013 208.252
16 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 16 1:13.666 1.321 0.042 208.134
17 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 26 1:13.837 1.492 0.171 207.651
18 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 27 1:14.167 1.822 0.330 206.728
19 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 25 1:14.282 1.937 0.115 206.408
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 24 1:14.797 2.452 0.515 204.986
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