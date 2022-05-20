لوكلير يتقدّم ثنائيّة فيراري في التجارب الحرّة الأولى في برشلونة

سارع الجميع إلى الدخول إلى الحلبة من أجل تقييم أداء تحديثاتهم مبكّرًا في ظلّ وفرتها، حيث كانت أنظمة الاستشعار حاضرة في البداية قبل استعمال الطلاء الانسيابيّ في بقيّة الحصّة.

ولم يُكمل فيرشتابن سوى لفّات قليلة قبل أن يقول: "يبدو أنّ مرآتي اليسرى بصدد الانخفاض مجدّدًا"، بالرغم من أنّ ذلك لم يمنعه من التقدّم إلى صدارة جدول الأزمنة على إطارات "هارد".

أمّا إستيبان أوكون فقد عاد بعد وقتٍ قصيرٍ إلى المرآب قائلًا: "هناك خطبٌ ما، السيارة لا تنعطف".

وانتقل السائقون إثر ذلك إلى إطارات "سوفت" لمحاكاة اللفّات القصيرة، لكنّ الزحام كان كثيفًا إلى حدٍ ما، خاصة في المقطع الأخير، حيث اضطرّ لويس هاميلتون للخروج قليلًا عن المسار من أجل تفادي الاصطدام بفرناندو ألونسو، حيث أعلنت إدارة السباق التحقيق في الواقعة بعد الحصّة.

ونجح لوكلير في النهاية في تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:19.828 دقيقة على متن سيارة فيراري المحدّثة أرضيّتها وجناحها الخلفي.

وتقدّم أصيل موناكو بفارق 0.079 ثانية على زميله وصاحب الأرض والجمهور كارلوس ساينز الإبن.

أمّا فيرشتابن فقد واجه بعض الزحام في المقطع الأخير من لفّته الزحيمة – بالرغم من ابتعاد الجميع عن طريقه – ليحلّ ثالثًا بفارق ثُلث ثانية عن الصدارة.

وذهب المركز الرابع إلى جورج راسل سائق مرسيدس، بالرغم من أنّه كان أبطأ بـ 0.762 ثانة من لوكلير مستخدمًا تحديثات الصانع الألماني ضمن هذه الجولة المهمّة بالنسبة له.

ونجح ألونسو في وضع سيارة ألبين في المركز الخامس متفوّقًا على غريمه السابق هاميلتون، حيث كانا الأخيرين ضمن مجال ثانية عن الصدارة.

وبالرغم من التحديثات المكثّفة على سيارة مكلارين، حلّ لاندو نوريس سابعًا بفارق قرابة ثانية ونصف عن الصدارة، وتقدّم على بيير غاسلي ودانيال ريكاردو، بينما أكمل يوكي تسونودا ترتيب العشرة الأوائل.

وكاد جورج راسل أن يصطدم في الدقائق الأخيرة بيوري فيبس - الذي جلس خلف مقود سيارة ريد بُل الثانية في هذه الحصّة عوضًا عن سيرجو بيريز - لكنّه تفادى ذلك في آخر لحظة.

نتيجة الحصّة: