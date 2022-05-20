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فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى تقرير التجارب

لوكلير يتقدّم ثنائيّة فيراري في التجارب الحرّة الأولى في برشلونة

سجّل شارل لوكلير الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى لجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد ليتقدّم ثنائيّة الحصان الجامح فيراري بعد تفوّقه على زميله كارلوس ساينز الإبن بفارق 0.079 ثانية.

لوكلير يتقدّم ثنائيّة فيراري في التجارب الحرّة الأولى في برشلونة

سارع الجميع إلى الدخول إلى الحلبة من أجل تقييم أداء تحديثاتهم مبكّرًا في ظلّ وفرتها، حيث كانت أنظمة الاستشعار حاضرة في البداية قبل استعمال الطلاء الانسيابيّ في بقيّة الحصّة.

ولم يُكمل فيرشتابن سوى لفّات قليلة قبل أن يقول: "يبدو أنّ مرآتي اليسرى بصدد الانخفاض مجدّدًا"، بالرغم من أنّ ذلك لم يمنعه من التقدّم إلى صدارة جدول الأزمنة على إطارات "هارد".

أمّا إستيبان أوكون فقد عاد بعد وقتٍ قصيرٍ إلى المرآب قائلًا: "هناك خطبٌ ما، السيارة لا تنعطف".

وانتقل السائقون إثر ذلك إلى إطارات "سوفت" لمحاكاة اللفّات القصيرة، لكنّ الزحام كان كثيفًا إلى حدٍ ما، خاصة في المقطع الأخير، حيث اضطرّ لويس هاميلتون للخروج قليلًا عن المسار من أجل تفادي الاصطدام بفرناندو ألونسو، حيث أعلنت إدارة السباق التحقيق في الواقعة بعد الحصّة.

ونجح لوكلير في النهاية في تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:19.828 دقيقة على متن سيارة فيراري المحدّثة أرضيّتها وجناحها الخلفي.

وتقدّم أصيل موناكو بفارق 0.079 ثانية على زميله وصاحب الأرض والجمهور كارلوس ساينز الإبن.

أمّا فيرشتابن فقد واجه بعض الزحام في المقطع الأخير من لفّته الزحيمة – بالرغم من ابتعاد الجميع عن طريقه – ليحلّ ثالثًا بفارق ثُلث ثانية عن الصدارة.

وذهب المركز الرابع إلى جورج راسل سائق مرسيدس، بالرغم من أنّه كان أبطأ بـ 0.762 ثانة من لوكلير مستخدمًا تحديثات الصانع الألماني ضمن هذه الجولة المهمّة بالنسبة له.

ونجح ألونسو في وضع سيارة ألبين في المركز الخامس متفوّقًا على غريمه السابق هاميلتون، حيث كانا الأخيرين ضمن مجال ثانية عن الصدارة.

وبالرغم من التحديثات المكثّفة على سيارة مكلارين، حلّ لاندو نوريس سابعًا بفارق قرابة ثانية ونصف عن الصدارة، وتقدّم على بيير غاسلي ودانيال ريكاردو، بينما أكمل يوكي تسونودا ترتيب العشرة الأوائل.

وكاد جورج راسل أن يصطدم في الدقائق الأخيرة بيوري فيبس - الذي جلس خلف مقود سيارة ريد بُل الثانية في هذه الحصّة عوضًا عن سيرجو بيريز - لكنّه تفادى ذلك في آخر لحظة.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 27 1:19.828    
2 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 27 1:19.907 0.079 0.079
3 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 28 1:20.164 0.336 0.257
4 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 28 1:20.590 0.762 0.426
5 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 24 1:20.768 0.940 0.178
6 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 27 1:20.811 0.983 0.043
7 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 24 1:21.279 1.451 0.468
8 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 23 1:21.422 1.594 0.143
9 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 23 1:21.737 1.909 0.315
10 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 28 1:21.814 1.986 0.077
11 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 26 1:21.891 2.063 0.077
12 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 23 1:21.920 2.092 0.029
13 88 Poland روبرت كوبتسا ألفا روميو فيراري 20 1:21.975 2.147 0.055
14 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 16 1:22.089 2.261 0.114
15 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 21 1:22.146 2.318 0.057
16 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 20 1:22.164 2.336 0.018
17 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 25 1:22.614 2.786 0.450
18 45 Netherlands نيك دي فريز ويليامز مرسيدس 28 1:22.920 3.092 0.306
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 27 1:23.011 3.183 0.091
20 36 Estonia يوري فيبس ريد بُل ريد بُل 23 1:24.138 4.310 1.127
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