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لوكلير يتقدّم ثنائيّة فيراري في التجارب الثانية المتعثّرة في زاندفورت

تقدّم شارل لوكلير ثنائيّة فريقه فيراري أمام زميله كارلوس ساينز الإبن مع نهاية التجارب الحرّة الثانية التي عرفت رفع العلم الأحمر في مناسبتين جاءت أولاهما بسبب توقّف محرّك بطل العالم لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

لوكلير يتقدّم ثنائيّة فيراري في التجارب الثانية المتعثّرة في زاندفورت

بالكاد انطلقت الحصّة متأخّرة بخمس دقائق بسبب بعض المشاكل التقنيّة على صعيد أنظمة التواصل حتّى رُفع العلم الأحمر بعد 5 دقائق فقط.

وجاء ذلك نتيجة توقّف سيارة لويس هاميلتون وتوقّفها على المسار، حيث قال البريطاني: "أنا أفقد الطاقة"، ليطلب منه مهندسه إيقافها فورًا.

واستؤنفت الحصّة بعد 8 دقائق فقط هذه المرّة على عكس الفترة الصباحيّة التي خسرت الفرق معظمها بسبب المشكلة الكهربائيّة على سيارة سيباستيان فيتيل إثر توقّف محرّكه.

وعلى ذكر فيتيل، فقد واصل طاقمه العمل على سيارته وتأخّر دخوله إلى الحلبة نتيجة لذلك لرُبع ساعة تقريبًا.

وتواصل تعثّر البرامج وهذه المرّة بعد انزلاق نيكيتا مازيبين وتوقّف سيارته على المنطقة الحصويّة من المنعطف الـ 11.

ومجدّدًا اختارت إدارة السباق رفع العلم الأحمر، حيث تذمّر فيرشتابن بالقول: "لا يُمكنك إكمال لفّة نظيفة مطلقًا يا رجل!".

ورُفع العلم الأخضر مجدّدًا، حيث عاد السائقون إلى الحلبة لإكمال لفّة سريعة والبدء في الدقائق المتبقية في محاكاة المسافات الطويلة.

وبشكلٍ مثير فقد تمكّن شارل لوكلير من انتزاع الصدارة وكان الوحيد القادر على كسر حاجز الـ 71 ثانية عبر تسجيله لـ 1:10.902 دقيقة.

وحسم زميله ساينز الإبن ثنائيّة فيراري المثيرة في هذه الحصّة بحلوله في المركز الثاني بفارق 0.154 ثانية.

أمّا إستيبان أوكون فقد كان زمنه قبل فترة العلم الأحمر كافيًا ليُنهي الحصّة ثالثًا على بُعد 0.018 ثانية عن ساينز الثاني.

وحلّ فالتيري بوتاس رابعًا لصالح مرسيدس بفارق قرابة رُبع ثانية عن الصدارة، في حين لم يتمكّن فيرشتابن من تحسين زمنه كثيرًا واكتفى بالمركز الخامس.

وأكّد فرناندو ألونسو أداء ألبين القويّ بحلوله سادسًا أمام بيير غاسلي ولاندو نوريس.

بدوره واصل أنطونيو جيوفينازي أداءه الجيّد من الحصّة الأولى ليظفر بالمركز التاسع، في حين أكمل فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.

أمّا زمن هاميلتون الوحيد المبكّر فقد كان كفيلًا بوضعه في المركز الـ 11 في النهاية أمام سيرجيو بيريز الذي تواصلت معاناته نهاية هذا الأسبوع.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 29 1:10.902     216.247
2 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 28 1:11.056 0.154 0.154 215.779
3 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 33 1:11.074 0.172 0.018 215.724
4 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 33 1:11.132 0.230 0.058 215.548
5 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 28 1:11.264 0.362 0.132 215.149
6 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 30 1:11.280 0.378 0.016 215.101
7 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 29 1:11.462 0.560 0.182 214.553
8 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 27 1:11.488 0.586 0.026 214.475
9 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 30 1:11.678 0.776 0.190 213.906
10 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 24 1:11.713 0.811 0.035 213.802
11 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 3 1:11.911 1.009 0.198 213.213
12 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 27 1:11.946 1.044 0.035 213.109
13 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 31 1:12.096 1.194 0.150 212.666
14 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 29 1:12.136 1.234 0.040 212.548
15 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 25 1:12.157 1.255 0.021 212.486
16 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 31 1:12.206 1.304 0.049 212.342
17 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 31 1:12.607 1.705 0.401 211.169
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 27 1:12.610 1.708 0.003 211.160
19 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 12 1:12.835 1.933 0.225 210.508
20 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 30 1:12.855 1.953 0.020 210.450
 
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