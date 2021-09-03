لوكلير يتقدّم ثنائيّة فيراري في التجارب الثانية المتعثّرة في زاندفورت
تقدّم شارل لوكلير ثنائيّة فريقه فيراري أمام زميله كارلوس ساينز الإبن مع نهاية التجارب الحرّة الثانية التي عرفت رفع العلم الأحمر في مناسبتين جاءت أولاهما بسبب توقّف محرّك بطل العالم لويس هاميلتون سائق مرسيدس.
بالكاد انطلقت الحصّة متأخّرة بخمس دقائق بسبب بعض المشاكل التقنيّة على صعيد أنظمة التواصل حتّى رُفع العلم الأحمر بعد 5 دقائق فقط.
وجاء ذلك نتيجة توقّف سيارة لويس هاميلتون وتوقّفها على المسار، حيث قال البريطاني: "أنا أفقد الطاقة"، ليطلب منه مهندسه إيقافها فورًا.
واستؤنفت الحصّة بعد 8 دقائق فقط هذه المرّة على عكس الفترة الصباحيّة التي خسرت الفرق معظمها بسبب المشكلة الكهربائيّة على سيارة سيباستيان فيتيل إثر توقّف محرّكه.
وعلى ذكر فيتيل، فقد واصل طاقمه العمل على سيارته وتأخّر دخوله إلى الحلبة نتيجة لذلك لرُبع ساعة تقريبًا.
وتواصل تعثّر البرامج وهذه المرّة بعد انزلاق نيكيتا مازيبين وتوقّف سيارته على المنطقة الحصويّة من المنعطف الـ 11.
ومجدّدًا اختارت إدارة السباق رفع العلم الأحمر، حيث تذمّر فيرشتابن بالقول: "لا يُمكنك إكمال لفّة نظيفة مطلقًا يا رجل!".
ورُفع العلم الأخضر مجدّدًا، حيث عاد السائقون إلى الحلبة لإكمال لفّة سريعة والبدء في الدقائق المتبقية في محاكاة المسافات الطويلة.
وبشكلٍ مثير فقد تمكّن شارل لوكلير من انتزاع الصدارة وكان الوحيد القادر على كسر حاجز الـ 71 ثانية عبر تسجيله لـ 1:10.902 دقيقة.
وحسم زميله ساينز الإبن ثنائيّة فيراري المثيرة في هذه الحصّة بحلوله في المركز الثاني بفارق 0.154 ثانية.
أمّا إستيبان أوكون فقد كان زمنه قبل فترة العلم الأحمر كافيًا ليُنهي الحصّة ثالثًا على بُعد 0.018 ثانية عن ساينز الثاني.
وحلّ فالتيري بوتاس رابعًا لصالح مرسيدس بفارق قرابة رُبع ثانية عن الصدارة، في حين لم يتمكّن فيرشتابن من تحسين زمنه كثيرًا واكتفى بالمركز الخامس.
وأكّد فرناندو ألونسو أداء ألبين القويّ بحلوله سادسًا أمام بيير غاسلي ولاندو نوريس.
بدوره واصل أنطونيو جيوفينازي أداءه الجيّد من الحصّة الأولى ليظفر بالمركز التاسع، في حين أكمل فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.
أمّا زمن هاميلتون الوحيد المبكّر فقد كان كفيلًا بوضعه في المركز الـ 11 في النهاية أمام سيرجيو بيريز الذي تواصلت معاناته نهاية هذا الأسبوع.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|29
|1:10.902
|216.247
|2
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|28
|1:11.056
|0.154
|0.154
|215.779
|3
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|33
|1:11.074
|0.172
|0.018
|215.724
|4
|77
|فالتيري بوتاس
|مرسيدس
|مرسيدس
|33
|1:11.132
|0.230
|0.058
|215.548
|5
|33
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|هوندا
|28
|1:11.264
|0.362
|0.132
|215.149
|6
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|30
|1:11.280
|0.378
|0.016
|215.101
|7
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|هوندا
|29
|1:11.462
|0.560
|0.182
|214.553
|8
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|27
|1:11.488
|0.586
|0.026
|214.475
|9
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|ألفا روميو
|فيراري
|30
|1:11.678
|0.776
|0.190
|213.906
|10
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|24
|1:11.713
|0.811
|0.035
|213.802
|11
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|3
|1:11.911
|1.009
|0.198
|213.213
|12
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|هوندا
|27
|1:11.946
|1.044
|0.035
|213.109
|13
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|هوندا
|31
|1:12.096
|1.194
|0.150
|212.666
|14
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|29
|1:12.136
|1.234
|0.040
|212.548
|15
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|25
|1:12.157
|1.255
|0.021
|212.486
|16
|7
|كيمي رايكونن
|ألفا روميو
|فيراري
|31
|1:12.206
|1.304
|0.049
|212.342
|17
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|31
|1:12.607
|1.705
|0.401
|211.169
|18
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|27
|1:12.610
|1.708
|0.003
|211.160
|19
|9
|نيكيتا مازيبين
|هاس
|فيراري
|12
|1:12.835
|1.933
|0.225
|210.508
|20
|63
|جورج راسل
|ويليامز
|مرسيدس
|30
|1:12.855
|1.953
|0.020
|210.450
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