لوكلير يتقدّم ثنائيّة فيراري في التجارب الثانية المتعثّرة في زاندفورت

بالكاد انطلقت الحصّة متأخّرة بخمس دقائق بسبب بعض المشاكل التقنيّة على صعيد أنظمة التواصل حتّى رُفع العلم الأحمر بعد 5 دقائق فقط.

وجاء ذلك نتيجة توقّف سيارة لويس هاميلتون وتوقّفها على المسار، حيث قال البريطاني: "أنا أفقد الطاقة"، ليطلب منه مهندسه إيقافها فورًا.

واستؤنفت الحصّة بعد 8 دقائق فقط هذه المرّة على عكس الفترة الصباحيّة التي خسرت الفرق معظمها بسبب المشكلة الكهربائيّة على سيارة سيباستيان فيتيل إثر توقّف محرّكه.

وعلى ذكر فيتيل، فقد واصل طاقمه العمل على سيارته وتأخّر دخوله إلى الحلبة نتيجة لذلك لرُبع ساعة تقريبًا.

وتواصل تعثّر البرامج وهذه المرّة بعد انزلاق نيكيتا مازيبين وتوقّف سيارته على المنطقة الحصويّة من المنعطف الـ 11.

ومجدّدًا اختارت إدارة السباق رفع العلم الأحمر، حيث تذمّر فيرشتابن بالقول: "لا يُمكنك إكمال لفّة نظيفة مطلقًا يا رجل!".

ورُفع العلم الأخضر مجدّدًا، حيث عاد السائقون إلى الحلبة لإكمال لفّة سريعة والبدء في الدقائق المتبقية في محاكاة المسافات الطويلة.

وبشكلٍ مثير فقد تمكّن شارل لوكلير من انتزاع الصدارة وكان الوحيد القادر على كسر حاجز الـ 71 ثانية عبر تسجيله لـ 1:10.902 دقيقة.

وحسم زميله ساينز الإبن ثنائيّة فيراري المثيرة في هذه الحصّة بحلوله في المركز الثاني بفارق 0.154 ثانية.

أمّا إستيبان أوكون فقد كان زمنه قبل فترة العلم الأحمر كافيًا ليُنهي الحصّة ثالثًا على بُعد 0.018 ثانية عن ساينز الثاني.

وحلّ فالتيري بوتاس رابعًا لصالح مرسيدس بفارق قرابة رُبع ثانية عن الصدارة، في حين لم يتمكّن فيرشتابن من تحسين زمنه كثيرًا واكتفى بالمركز الخامس.

وأكّد فرناندو ألونسو أداء ألبين القويّ بحلوله سادسًا أمام بيير غاسلي ولاندو نوريس.

بدوره واصل أنطونيو جيوفينازي أداءه الجيّد من الحصّة الأولى ليظفر بالمركز التاسع، في حين أكمل فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.

أمّا زمن هاميلتون الوحيد المبكّر فقد كان كفيلًا بوضعه في المركز الـ 11 في النهاية أمام سيرجيو بيريز الذي تواصلت معاناته نهاية هذا الأسبوع.

نتيجة الحصّة: