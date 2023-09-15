لوكلير يتقدم ثنائية فيراري خلال التجارب الحرة الأولى في سنغافورة
بدت وتيرة فيراري جيدة للغاية على حلبة مارينا باي خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد، حيث سجل شارل لوكلير المركز الأول أمام كارلوس ساينز بفارق 0.078 ثانية وماكس فيرستابن سائق ريد بُل.
لاندو نوريس أنهى الحصة رابعاً على متن سيارة مكلارين المحدثة، بينما أكمل لويس هاميلتون ترتيب المراكز الخمسة الأولى على متن مرسيدس متقدماً على زميله جورج راسل.
مجريات الحصة
خرجت السيارات على إطارات هارد وميديوم، ورغم الأهمية القليلة للتجارب الحرة الأولى لكن الفرق تريد اختبار السيارات سعياً للخروج بأفضل إعدادات ممكنة للحلبة التي تم تغيير مسارها لنسخة 2023.
مع انتصاف الحصة كان لاندو نوريس على متن مكلارين المحدّثة قد سجل الزمن الأسرع، بينما بدأت سيارات أخرى بتجربة إطارات سوفت من بينها ألبين، هاس وكذلك سيارة مكلارين الأخرى التي يقودها أوسكار بياستري.
مع مرور بضع دقائق أخرى رُفع العلم الأصفر بسبب ما بدا أنها سحلية على أرض المسار، وبقي العلم الأصفر عدة دقائق قبل أن تبتعد هذه السحلية عن أرض المسار.
وبعد انتقال أغلبية السيارات إلى إطارات سوفت، تقدمت فيراري للصدارة مع شارل لوكلير أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، لاندو نوريس ومن ثم سيرجيو بيريز على متن ريد بُل وكارلوس ساينز زميل لوكلير.
سيارتا مرسيدس احتلتا المركزين السابع والثامن مع جورج راسل ولويس هاميلتون.
وظهرت فيراري بأداء جيد رغم عدم إمكانية استنتاج أية معايير للأداء من التجارب الحرة، لكن ساينز نجح بالتقدم إلى المركز الثاني خلف زميله لوكلير وأمام فيرستابن.
وسُمع السائقون وهم يتكلمون لاحقاً حول وجود سحلية ثانية مجدداً على المسار مع الاقتراب من الدقائق العشر الأخيرة.
تقدم سائقا مرسيدس للمركزين الخامس والسادس خلف نوريس وأمام بيريز وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.
وفي الدقائق الأخيرة من عمر الحصة، دخلت السيارات إلى الحلبة مع كميات وقود أكبر بهدف أخذ فكرة عن محاكاة السباق أو المسافات الطويلة.
وهكذا انتهت الحصة مع لوكلير أولاً أمام زميله ساينز بفارق 0.078 ثانية فقط ومن ثم فيرستابن، نوريس، هاميلتون وراسل.
سيرجيو بيريز حقق المركز السابع متقدماً على فرناندو ألونسو ويوكي تسوندا سائق ألفا تاوري.
بينما أكمل إستيبان أوكون على متن ألبين ترتيب المراكز العشرة الأولى.
|Driver Info
|
|
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|25
|1:33.350
|195.252
|2
|ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|24
|+0.078
|0.078
|195.089
|3
|فيرشتابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|22
|+0.126
|0.048
|194.989
|4
|نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|24
|+0.172
|0.046
|194.893
|5
|مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|21
|+0.190
|0.018
|194.855
|6
|راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|25
|+0.345
|0.155
|194.533
|7
|بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|22
|+0.375
|0.030
|194.471
|8
|ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|28
|+0.624
|0.249
|193.955
|9
|تسونودا ألفا تاوري
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|25
|+0.692
|0.068
|193.815
|10
|أوكون ألبين
|31
|Alpine
|Renault
|24
|+0.716
|0.024
|193.766
|11
|سترول أستون مارتن رايسينغ
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|+1.218
|0.502
|192.737
|12
|غاسلي ألبين
|10
|Alpine
|Renault
|23
|+1.289
|0.071
|192.592
|13
|ألبون ويليامز
|23
|Williams
|Mercedes
|19
|+1.307
|0.018
|192.556
|14
|بوتاس ألفا روميو
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|25
|+1.452
|0.145
|192.261
|15
|ماغنوسن فريق هاس اف1
|20
|Haas
|Ferrari
|23
|+1.537
|0.085
|192.089
|16
|لاوسون ألفا تاوري
|40
|AlphaTauri
|Red Bull
|27
|+1.544
|0.007
|192.075
|17
|هلكنبرغ فريق هاس اف1
|27
|Haas
|Ferrari
|22
|+1.635
|0.091
|191.891
|18
|جو ألفا روميو
|24
|Alfa Romeo
|Ferrari
|25
|+2.106
|0.471
|190.944
|19
|بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|22
|+2.124
|0.018
|190.908
|20
|سارجينت ويليامز
|2
|Williams
|Mercedes
|24
|+2.428
|0.304
|190.302
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