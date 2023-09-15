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لوكلير يتقدم ثنائية فيراري خلال التجارب الحرة الأولى في سنغافورة

بدت وتيرة فيراري جيدة للغاية على حلبة مارينا باي خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد، حيث سجل شارل لوكلير المركز الأول أمام كارلوس ساينز بفارق 0.078 ثانية وماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

خلدون يونس
من قبل:
شارل لوكلير، فيراري

لاندو نوريس أنهى الحصة رابعاً على متن سيارة مكلارين المحدثة، بينما أكمل لويس هاميلتون ترتيب المراكز الخمسة الأولى على متن مرسيدس متقدماً على زميله جورج راسل.

مجريات الحصة

خرجت السيارات على إطارات هارد وميديوم، ورغم الأهمية القليلة للتجارب الحرة الأولى لكن الفرق تريد اختبار السيارات سعياً للخروج بأفضل إعدادات ممكنة للحلبة التي تم تغيير مسارها لنسخة 2023.

مع انتصاف الحصة كان لاندو نوريس على متن مكلارين المحدّثة قد سجل الزمن الأسرع، بينما بدأت سيارات أخرى بتجربة إطارات سوفت من بينها ألبين، هاس وكذلك سيارة مكلارين الأخرى التي يقودها أوسكار بياستري.

مع مرور بضع دقائق أخرى رُفع العلم الأصفر بسبب ما بدا أنها سحلية على أرض المسار، وبقي العلم الأصفر عدة دقائق قبل أن تبتعد هذه السحلية عن أرض المسار.

وبعد انتقال أغلبية السيارات إلى إطارات سوفت، تقدمت فيراري للصدارة مع شارل لوكلير أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، لاندو نوريس ومن ثم سيرجيو بيريز على متن ريد بُل وكارلوس ساينز زميل لوكلير.

سيارتا مرسيدس احتلتا المركزين السابع والثامن مع جورج راسل ولويس هاميلتون.

وظهرت فيراري بأداء جيد رغم عدم إمكانية استنتاج أية معايير للأداء من التجارب الحرة، لكن ساينز نجح بالتقدم إلى المركز الثاني خلف زميله لوكلير وأمام فيرستابن.

وسُمع السائقون وهم يتكلمون لاحقاً حول وجود سحلية ثانية مجدداً على المسار مع الاقتراب من الدقائق العشر الأخيرة.

تقدم سائقا مرسيدس للمركزين الخامس والسادس خلف نوريس وأمام بيريز وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر الحصة، دخلت السيارات إلى الحلبة مع كميات وقود أكبر بهدف أخذ فكرة عن محاكاة السباق أو المسافات الطويلة.

وهكذا انتهت الحصة مع لوكلير أولاً أمام زميله ساينز بفارق 0.078 ثانية فقط ومن ثم فيرستابن، نوريس، هاميلتون وراسل.

سيرجيو بيريز حقق المركز السابع متقدماً على فرناندو ألونسو ويوكي تسوندا سائق ألفا تاوري.

بينما أكمل إستيبان أوكون على متن ألبين ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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Driver Info
 
 
 
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Monaco لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 25 1:33.350   195.252
2 Spain ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 24 +0.078 0.078 195.089
3 Netherlands فيرشتابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 22 +0.126 0.048 194.989
4 United Kingdom نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 24 +0.172 0.046 194.893
5 United Kingdom مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 21 +0.190 0.018 194.855
6 United Kingdom راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 25 +0.345 0.155 194.533
7 Mexico بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 22 +0.375 0.030 194.471
8 Spain ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 28 +0.624 0.249 193.955
9 Japan تسونودا ألفا تاوري 22 AlphaTauri Red Bull 25 +0.692 0.068 193.815
10 France أوكون ألبين 31 Alpine Renault 24 +0.716 0.024 193.766
11 Canada سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 25 +1.218 0.502 192.737
12 France غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 23 +1.289 0.071 192.592
13 Thailand ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 19 +1.307 0.018 192.556
14 Finland بوتاس ألفا روميو 77 Alfa Romeo Ferrari 25 +1.452 0.145 192.261
15 Denmark ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari 23 +1.537 0.085 192.089
16 New Zealand لاوسون ألفا تاوري 40 AlphaTauri Red Bull 27 +1.544 0.007 192.075
17 Germany هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 22 +1.635 0.091 191.891
18 China جو ألفا روميو 24 Alfa Romeo Ferrari 25 +2.106 0.471 190.944
19 Australia بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 22 +2.124 0.018 190.908
20 United States سارجينت ويليامز 2 Williams Mercedes 24 +2.428 0.304 190.302
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التجارب الحرة الأولى

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