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فورمولا 1 / جائزة موناكو الكبرى تقرير التجارب

لوكلير يتقدّم ثنائيّة فيراري المثيرة في التجارب الثانية في موناكو

واصل شارل لوكلير بسط سيطرته على مجريات جائزة موناكو الكبرى بتصدّره التجارب الحرّة الثانية بتفوّقه بـ 0.044 ثانية على زميله كارلوس ساينز الإبن في ظلّ تقدّم فيراري بفارقٍ مريحٍ على غريمتها ريد بُل.

لوكلير يتقدّم ثنائيّة فيراري المثيرة في التجارب الثانية في موناكو

اتّبعت فيراري استراتيجيّة معاكسة في هذه الحصّة، حيث استخدم سائقاها إطارات "هارد" على عكس الجميع.

وبعد مشاكل فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو التي أدّت إلى غيابه عن معظم الحصّة الأولى بسبب ما بدت مشكلة في علبة التروس، تمكّن الفنلندي من بدء برنامجه ولو متأخّرًا في هذه الحصّة.

ولم يمض الكثير من الوقت قبل أن يقول هاميلتون: "هناك تسطّحٌ كبير في الإطار الأماميّ الأيسر".

في الأثناء تمكّن سيباستيان فيتيل من إنقاذ نفسه بأعجوبة من التعرّض لحادث عند منطقة المصبح وانزلق بشكلٍ جانبي قبل إعادة سيارته إلى وضع طبيعي لكنّه أضرّ إطاراته تلك بشكلٍ كبير.

لكن لم تمض سوى دقائق معدودة حتى اصطادت تلك المنطقة ضحيّتها الأولى نهاية هذا الأسبوع، وكان دانيال ريكاردو سائق مكلارين هو المتعرّض لحادث هناك.

ويبدو أنّ الإطار الأمامي الأيسر لسيارة ريكاردو ثقب في دخوله لمنطقة المسبح وهو ما ما كان وراء فقدانه للسيطرة عليها.

وكما هو معتادٌ من المارشلز في موناكو، فقد تمّ تنظيف المسار سريعًا واستئناف الحصّة.

وعاد السائقون إثر ذلك على إطارات "سوفت"، حيث بدأت الأزمنة بالتحسّن بنسقٍ سريع.

وحلّق لوكلير وحيدًا حينها بوتيرة لم يتمكّن أيّ سائقٍ آخر، ما عدا زميله ساينز، من مجاراتها، حيث سجّل 1:12.656 دقيقة وتقدّم بـ 0.044 ثانية على زميله كارلوس ساينز الإبن.

وفصلت فجوة كبيرة نسبيًا بين ثنائيّ فيراري وثنائيّ ريد بُل، حيث كان سيرجيو بيريز ثالثًا على بُعد 0.379 ثانية عن الصدارة بعد تفوّقه على زميله ماكس فيرشتابن الذي كان أبطأ من لوكلير بـ 0.447 ثانية.

وواصل لاندو نوريس فرض نفسه كأفضل البقيّة في المركز الخامس لصالح مكلارين، وذلك بعد تفوّقه بعُشر من الثانية على جورج راسل، بينما كان بيير غاسلي آخر السائقين ضمن مجال ثانية مع الصدارة.

وذهب المركز الثامن إلى فرناندو ألونسو الذي تقدّم على فيتيل، في حين أكمل يوكي تسونودا ترتيب العشرة الأوائل.

وعلى صعيد محاكاة السباق فقد حصلت ريد بُل على قدر لفّات نظيفة أكثر، في حين واجه ثنائيّ فيراري الكثير من الزحام، لكن يُمكن القول بأنّ ثنائيّ الحصان الجامح تمتّع بالوتيرة الأسرع في المجمل حتى على إطارات "هارد" مقابل "ميديوم" لريد بُل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 30 1:12.656     165.343
2 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 32 1:12.700 0.044 0.044 165.243
3 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 31 1:13.035 0.379 0.335 164.485
4 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 33 1:13.103 0.447 0.068 164.332
5 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 24 1:13.294 0.638 0.191 163.904
6 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 31 1:13.406 0.750 0.112 163.654
7 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 32 1:13.636 0.980 0.230 163.143
8 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 31 1:13.912 1.256 0.276 162.533
9 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 32 1:14.059 1.403 0.147 162.211
10 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 27 1:14.134 1.478 0.075 162.047
11 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 32 1:14.239 1.583 0.105 161.817
12 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 29 1:14.267 1.611 0.028 161.756
13 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 28 1:14.468 1.812 0.201 161.320
14 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 33 1:14.486 1.830 0.018 161.281
15 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 23 1:14.525 1.869 0.039 161.196
16 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 29 1:14.623 1.967 0.098 160.985
17 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 33 1:14.894 2.238 0.271 160.402
18 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 34 1:15.216 2.560 0.322 159.716
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 33 1:16.276 3.620 1.060 157.496
20 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 2
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