لوكلير يتقدّم ثنائيّة فيراري المثيرة في التجارب الثانية في موناكو

اتّبعت فيراري استراتيجيّة معاكسة في هذه الحصّة، حيث استخدم سائقاها إطارات "هارد" على عكس الجميع.

وبعد مشاكل فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو التي أدّت إلى غيابه عن معظم الحصّة الأولى بسبب ما بدت مشكلة في علبة التروس، تمكّن الفنلندي من بدء برنامجه ولو متأخّرًا في هذه الحصّة.

ولم يمض الكثير من الوقت قبل أن يقول هاميلتون: "هناك تسطّحٌ كبير في الإطار الأماميّ الأيسر".

في الأثناء تمكّن سيباستيان فيتيل من إنقاذ نفسه بأعجوبة من التعرّض لحادث عند منطقة المصبح وانزلق بشكلٍ جانبي قبل إعادة سيارته إلى وضع طبيعي لكنّه أضرّ إطاراته تلك بشكلٍ كبير.

لكن لم تمض سوى دقائق معدودة حتى اصطادت تلك المنطقة ضحيّتها الأولى نهاية هذا الأسبوع، وكان دانيال ريكاردو سائق مكلارين هو المتعرّض لحادث هناك.

ويبدو أنّ الإطار الأمامي الأيسر لسيارة ريكاردو ثقب في دخوله لمنطقة المسبح وهو ما ما كان وراء فقدانه للسيطرة عليها.

وكما هو معتادٌ من المارشلز في موناكو، فقد تمّ تنظيف المسار سريعًا واستئناف الحصّة.

وعاد السائقون إثر ذلك على إطارات "سوفت"، حيث بدأت الأزمنة بالتحسّن بنسقٍ سريع.

وحلّق لوكلير وحيدًا حينها بوتيرة لم يتمكّن أيّ سائقٍ آخر، ما عدا زميله ساينز، من مجاراتها، حيث سجّل 1:12.656 دقيقة وتقدّم بـ 0.044 ثانية على زميله كارلوس ساينز الإبن.

وفصلت فجوة كبيرة نسبيًا بين ثنائيّ فيراري وثنائيّ ريد بُل، حيث كان سيرجيو بيريز ثالثًا على بُعد 0.379 ثانية عن الصدارة بعد تفوّقه على زميله ماكس فيرشتابن الذي كان أبطأ من لوكلير بـ 0.447 ثانية.

وواصل لاندو نوريس فرض نفسه كأفضل البقيّة في المركز الخامس لصالح مكلارين، وذلك بعد تفوّقه بعُشر من الثانية على جورج راسل، بينما كان بيير غاسلي آخر السائقين ضمن مجال ثانية مع الصدارة.

وذهب المركز الثامن إلى فرناندو ألونسو الذي تقدّم على فيتيل، في حين أكمل يوكي تسونودا ترتيب العشرة الأوائل.

وعلى صعيد محاكاة السباق فقد حصلت ريد بُل على قدر لفّات نظيفة أكثر، في حين واجه ثنائيّ فيراري الكثير من الزحام، لكن يُمكن القول بأنّ ثنائيّ الحصان الجامح تمتّع بالوتيرة الأسرع في المجمل حتى على إطارات "هارد" مقابل "ميديوم" لريد بُل.

نتيجة الحصّة: