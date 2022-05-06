لوكلير يتقدّم بـ 0.071 ثانية على راسل في التجارب الأولى الفوضويّة في ميامي

سارع السائقون إلى الدخول إلى الحلبة من أجل التعوّد على المسار الجديد عليهم، لكن مع تلك العجلة، فقد كادت أن تقع حادثة بين جورج راسل وسيارة ألبين الخاصة بإستيبان أوكون التي تمّ تسريحها بشكلٍ غير آمنٍ في طريقه في خطّ الحظائر، حيث قال سائق مرسيدس: "لقد كان ذلك وشيكًا للغاية".

وسرعان ما بدأ السائقون باستكشاف الحدود، حيث قال فيرشتابن: "لمست الجدار حرفيًا بشكلٍ طفيف عند الخروج من المنعطف".

وتتالت الأخطاء، حيث انزلق شارل لوكلير، وتلاه يوكي تسونودا بعد لحظات، كلّ ذلك خلال الدقائق الأولى من عمر الحصّة.

وكادت أن تقع حادثة خطيرة عندما رفع دانيال ريكاردو قدمه عن دوّاسة الوقود على الخطّ المستقيم وكان ميك شوماخر خلفه مباشرة وبالكاد تمكّن سائق هاس من تفادي الاصطدام به، حيث أعلنت إدارة السباق تحقيقها في الواقعة بعد الحصّة.

وتعرّض فالتيري بوتاس لحادث بعد منتصف الحصّة، وهو ما تسبّب في رفع العلم الأحمر لإبعاد سيارته.

ولدى استئناف الحصّة مع بقاء 16 دقيقة على النهاية، فقد انزلق كارلوس ساينز الإبن بشكلٍ درامي وأضرّ بمجموعة إطاراته "سوفت".

وبدا أنّ حزمة تحديثات مرسيدس قد آتت ثمارها، حيث بدا جورج راسل أكثر تنافسيّة على متن سيارة "دبليو13".

وبعد إضاعته معظم لفّاته الأولى على مجموعة إطارات "سوفت" إمّا بسبب الزحام أو الأخطاء، تمكّن لوكلير أخيرًا من جمع لفّة جيّدة مُسجّلًا 1:31.098 ثانية، وتقدّم بـ 0.071 ثانية على راسل سائق مرسيدس.

أمّا فيرشتابن فقد كان أقلّ السائقين نشاطًا بخلاف بوتاس المتعرّض لحادث، وذلك برصيد 14 لفّة فقط، وحلّ ثالثًا على بُعد 0.179 ثانية عن غريمه لوكلير.

وذهب المركز الرابع إلى سيرجيو بيريز الذي تقدّم على بيير غاسلي، في حين عاد ساينز على إطارات "ميديوم" القديمة – التي بلغ عمرها 22 لفّة بعد إهداره لإطارات "سوفت" – وتمكّن من تحسين زمنه في النهاية والحلول سادسًا على بُعد 0.430 ثانية فقط عن لوكلير، وهو ما يُنبئ بوتيرة قويّة للحصان الجامح.

وحلّ أليكسندر ألبون سابعًا أمام لويس هاميلتون الذي واصل عدم القدرة على مجاراة زميله راسل، في حين أكمل كيفن ماغنوسن وريكاردو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: