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فورمولا 1 / جائزة ميامي الكبرى تقرير التجارب

لوكلير يتقدّم بـ 0.071 ثانية على راسل في التجارب الأولى الفوضويّة في ميامي

سجّل شارل لوكلير الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الأولى لجائزة ميامي الكبرى للفورمولا واحد ليتقدّم بـ 0.071 ثانية على جورج راسل المستفيد من تحديثات مرسيدس، وذلك ضمن حصّة فوضويّة شهدت الكثير من الانزلاقات والحوادث الوشيكة.

لوكلير يتقدّم بـ 0.071 ثانية على راسل في التجارب الأولى الفوضويّة في ميامي

سارع السائقون إلى الدخول إلى الحلبة من أجل التعوّد على المسار الجديد عليهم، لكن مع تلك العجلة، فقد كادت أن تقع حادثة بين جورج راسل وسيارة ألبين الخاصة بإستيبان أوكون التي تمّ تسريحها بشكلٍ غير آمنٍ في طريقه في خطّ الحظائر، حيث قال سائق مرسيدس: "لقد كان ذلك وشيكًا للغاية".

وسرعان ما بدأ السائقون باستكشاف الحدود، حيث قال فيرشتابن: "لمست الجدار حرفيًا بشكلٍ طفيف عند الخروج من المنعطف".

وتتالت الأخطاء، حيث انزلق شارل لوكلير، وتلاه يوكي تسونودا بعد لحظات، كلّ ذلك خلال الدقائق الأولى من عمر الحصّة.

وكادت أن تقع حادثة خطيرة عندما رفع دانيال ريكاردو قدمه عن دوّاسة الوقود على الخطّ المستقيم وكان ميك شوماخر خلفه مباشرة وبالكاد تمكّن سائق هاس من تفادي الاصطدام به، حيث أعلنت إدارة السباق تحقيقها في الواقعة بعد الحصّة.

وتعرّض فالتيري بوتاس لحادث بعد منتصف الحصّة، وهو ما تسبّب في رفع العلم الأحمر لإبعاد سيارته.

ولدى استئناف الحصّة مع بقاء 16 دقيقة على النهاية، فقد انزلق كارلوس ساينز الإبن بشكلٍ درامي وأضرّ بمجموعة إطاراته "سوفت".

وبدا أنّ حزمة تحديثات مرسيدس قد آتت ثمارها، حيث بدا جورج راسل أكثر تنافسيّة على متن سيارة "دبليو13".

وبعد إضاعته معظم لفّاته الأولى على مجموعة إطارات "سوفت" إمّا بسبب الزحام أو الأخطاء، تمكّن لوكلير أخيرًا من جمع لفّة جيّدة مُسجّلًا 1:31.098 ثانية، وتقدّم بـ 0.071 ثانية على راسل سائق مرسيدس.

أمّا فيرشتابن فقد كان أقلّ السائقين نشاطًا بخلاف بوتاس المتعرّض لحادث، وذلك برصيد 14 لفّة فقط، وحلّ ثالثًا على بُعد 0.179 ثانية عن غريمه لوكلير.

وذهب المركز الرابع إلى سيرجيو بيريز الذي تقدّم على بيير غاسلي، في حين عاد ساينز على إطارات "ميديوم" القديمة – التي بلغ عمرها 22 لفّة بعد إهداره لإطارات "سوفت" – وتمكّن من تحسين زمنه في النهاية والحلول سادسًا على بُعد 0.430 ثانية فقط عن لوكلير، وهو ما يُنبئ بوتيرة قويّة للحصان الجامح.

وحلّ أليكسندر ألبون سابعًا أمام لويس هاميلتون الذي واصل عدم القدرة على مجاراة زميله راسل، في حين أكمل كيفن ماغنوسن وريكاردو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 26 1:31.098    
2 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 23 1:31.169 0.071 0.071
3 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 14 1:31.277 0.179 0.108
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 22 1:31.301 0.203 0.024
5 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 27 1:31.498 0.400 0.197
6 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 25 1:31.528 0.430 0.030
7 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 20 1:31.854 0.756 0.326
8 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 23 1:31.956 0.858 0.102
9 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 20 1:32.559 1.461 0.603
10 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 21 1:32.592 1.494 0.033
11 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 26 1:32.615 1.517 0.023
12 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 31 1:32.884 1.786 0.269
13 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 23 1:33.020 1.922 0.136
14 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 24 1:33.024 1.926 0.004
15 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 27 1:33.417 2.319 0.393
16 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 23 1:33.576 2.478 0.159
17 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 13 1:33.773 2.675 0.197
18 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 27 1:34.043 2.945 0.270
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 20 1:34.945 3.847 0.902
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 27 1:35.637 4.539 0.692
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