تقرير التجارب

فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

لوكلير يهيمن على مجريات الجمعة ويتصدر التجارب الحرة الثانية في المكسيك

شهدت المراكز الثلاثة الأولى في التجارب الحرة الثانية بمدينة مكسيكو سيتي تمثيلًا لثلاثة فرق مختلفة.

تم التحرير: 30-10-2026

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شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: جيمس ساتون

أنهى شارل لوكلير يوم الجمعة بصورة مثالية في جائزة المكسيك الكبرى، بعدما تصدر التجارب الحرة الثانية، رغم اضطرار زميله في فيراري لويس هاميلتون إلى إنهاء حصته مبكرًا.

وكان السائق المونغاسكي قد تصدر التجارب الحرة الأولى بتوقيت بلغ دقيقة واحدة و18.128 ثانية، قبل أن يحسّن زمنه إلى دقيقة واحدة و17.827 ثانية في الحصة الثانية على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، متفوقًا على لاندو نوريس سائق مكلارين الذي حل ثانيًا.

وكان نوريس واحدًا من عشرة سائقين سلّموا سياراتهم إلى سائقين ناشئين خلال التجارب الحرة الأولى، لكن قائمة المشاركين عادت إلى وضعها المعتاد في الحصة الثانية، ولم يكن مفاجئًا أن نشهد خروج عدد كبير من السائقين مبكرًا إلى الحلبة خلال الحصة التي امتدت لساعة واحدة.

واستُخدمت تركيبات الإطارات الثلاث في الدقائق الأولى، وكان هاميلتون، الذي استخدم إطارات ميديوم، الأسرع مبدئيًا بتوقيت دقيقة واحدة و18.741 ثانية، متقدمًا بفارق 0.498 ثانية على أوسكار بياستري، الذي حل ثانيًا بإطارات هارد على متن سيارة مكلارين.

لكن، وعلى غرار التجارب الحرة الأولى، كان لتطور حالة المسار تأثير كبير في هذه الحلبة التي تعاني من انخفاض التماسك، إذ نجح لوكلير سريعًا في تحسين توقيت زميله بفارق 0.484 ثانية، مسجلًا دقيقة واحدة و18.257 ثانية.

وجاء ذلك باستخدام إطارات ميديوم، بينما كان ماكس فيرستابن الأسرع في المراحل الأولى بين مستخدمي إطارات سوفت، بعدما سجل دقيقة واحدة و19.312 ثانية، قبل أن يتسبب لاحقًا في رفع العلم الأحمر خلال الدقيقة الخامسة عشرة.

واختار سائق ريد بُل خوض مواجهة مباشرة جنبًا إلى جنب مع ليام لاوسون سائق ريسينغ بولز عبر مقطع الملعب، لكن الحادث الذي كان مبالغًا فيه إلى حد كبير تسبب في تطاير الحطام على الحلبة.

وبالتالي، توقفت الحصة لمدة خمس دقائق، قبل استئنافها مع رفع العلم الأخضر، وسرعان ما نجح كيمي أنتونيللي، مستخدمًا إطارات ميديوم، في الفصل بين سيارتي فيراري بعدما سجل دقيقة واحدة و18.559 ثانية، متأخرًا بفارق 0.302 ثانية عن لوكلير.

وبدا بعد ذلك أن السائق المونغاسكي في طريقه إلى توسيع الفارق باستخدام إطارات سوفت، بعدما سجل أزمنة قياسية في المقطعين الأول والثاني، لكنه خرج عن المسار في مقطع الملعب واضطر إلى إلغاء لفّته.

وكلفه ذلك صدارة الترتيب، إذ انتزع بطل العالم الحالي نوريس، الذي كان يستخدم إطارات سوفت أيضًا، المركز الأول بعد مرور 25 دقيقة، بتوقيت بلغ دقيقة واحدة و18.161 ثانية، وذلك قبل لحظات من انغلاق مكابح لوكلير عند المنعطف الأول وإلغائه لفّة أخرى.

وبعدها، فصل بياستري بين سائقي فيراري بتوقيت دقيقة واحدة و18.896 ثانية على إطارات سوفت، بالتزامن مع بدء هاميلتون فقدان الطاقة على الخط المستقيم الرئيسي، قبل أن يتوقف عند مخرج المنعطف الثالث بعد مرور 28 دقيقة.

وتسبب بطل العالم سبع مرات في تفعيل نظام سيارة الأمان الافتراضية لفترة وجيزة، قبل أن تبدأ الأزمنة بالتحسن بصورة أكبر على إطارات سوفت خلال النصف الثاني من الحصة، حيث نجح لوكلير في تحسين التوقيت بفارق 0.195 ثانية، مسجلًا دقيقة واحدة و17.966 ثانية.

ثم عاد لوكلير ليحقق توقيتًا أفضل في لفّته التالية، بلغ دقيقة واحدة و17.827 ثانية، متقدمًا بفارق 0.103 ثانية على نوريس الذي حل ثانيًا، وكان قد سلّم سيارته "إم سي إل 40" إلى ليوناردو فورنارولي خلال التجارب الحرة الأولى.

لكن مع تبقي 20 دقيقة على نهاية الحصة، انتهت محاولات تسجيل الأزمنة السريعة على إطارات سوفت، بعدما بدأ السائقون محاكاة السباق مع حمولة وقود مرتفعة، وهو ما لم يلقَ استحسان سائق هاس المغادر إستيبان أوكون.

وقال السائق الفرنسي لمهندسة السباق لورا مولر: "لا تفعلي ذلك بي"، بعدما اقترحت عليه الانتقال إلى إطارات ميديوم، رغم أن هذا التغيير حدث في نهاية المطاف.

وعلى أية حال، أبقت المحاولات الأخيرة مع حمولة الوقود المرتفعة لوكلير في صدارة الترتيب، أمام نوريس الذي سجل دقيقة واحدة و17.930 ثانية، ليضع السائق البالغ من العمر 26 عامًا أمام جورج راسل، صاحب المركز الثالث، بفارق 0.003 ثانية فقط.

وأنهى زميله في مرسيدس أنتونيللي الحصة في المركز الرابع بتوقيت دقيقة واحدة و18.044 ثانية، متقدمًا على فيرستابن الذي حل خامسًا بتوقيت دقيقة واحدة و18.138 ثانية، وإسحاق حجار سادسًا على متن سيارة ريد بُل الأخرى بتوقيت دقيقة واحدة و18.237 ثانية.

واحتلت ريسينغ بولز المركز السابع عبر السائق الناشئ آرفيد ليندبلاد بتوقيت دقيقة واحدة و18.389 ثانية، بينما أكمل بيير غاسلي سائق ألبين، ولاوسون، وبياستري المراكز العشرة الأولى، بعدما سجلوا على التوالي دقيقة واحدة و18.407 ثانية، ودقيقة واحدة و18.455 ثانية، ودقيقة واحدة و18.469 ثانية.

نتيجة التجارب الحرة الثانية:

المركز السائق # عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س 1 ش. لوكلير فيراري 16 35

1:17.827

S 199.087 2 ل. نوريس مكلارين 1 33

+0.103

1:17.930

0.103 S 198.824 3 ج. راسل مرسيدس 63 31

+0.106

1:17.933

0.003 S 198.816 4 أ. أنتونيللي مرسيدس 12 33

+0.217

1:18.044

0.111 S 198.534 5 م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 26

+0.311

1:18.138

0.094 S 198.295 6 إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 31

+0.410

1:18.237

0.099 S 198.044 7 آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 34

+0.562

1:18.389

0.152 S 197.660 8 ب. غاسلي ألبين 10 33

+0.580

1:18.407

0.018 S 197.615 9 ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 32

+0.628

1:18.455

0.048 S 197.494 10 أ. بياستري مكلارين 81 31

+0.642

1:18.469

0.014 S 197.458 11 ل. هاميلتون فيراري 44 13

+0.685

1:18.512

0.043 S 197.350 12 ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 30

+0.769

1:18.596

0.084 S 197.139 13 إ. أوكون فريق هاس اف1 31 32

+0.947

1:18.774

0.178 S 196.694 14 أ. بيرمان فريق هاس اف1 87 32

+1.022

1:18.849

0.075 S 196.507 15 ن. هلكنبرغ آودي 27 35

+1.196

1:19.023

0.174 S 196.074 16 ف. كولابينتو ألبين 43 34

+1.305

1:19.132

0.109 S 195.804 17 ك. ساينز الإبن ويليامز 55 28

+1.421

1:19.248

0.116 S 195.517 18 س. بيريز كاديلاك-فيراري 11 33

+1.579

1:19.406

0.158 S 195.128 19 أ. ألبون ويليامز 23 31

+1.751

1:19.578

0.172 S 194.707 20 ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 24

+1.804

1:19.631

0.053 S 194.577 21 ف. بوتاس كاديلاك-فيراري 77 33

+2.338

1:20.165

0.534 S 193.281 22 غ. بورتوليتو آودي 5 12

+2.347

1:20.174

0.009 S 193.259

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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