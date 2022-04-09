لوكلير يتفوّق على فيرشتابن وينطلق أوّلًا في أستراليا

عرف القسم الثالث الأخير بداية نارية عبر فصل 0.001 ثانية بين سائقي ريد بُل وكان ثنائيّ فيراري وألونسو بصدد تقديم وتيرة قويّة بعدهما، وذلك في ظلّ ضغط ريد بُل منذ اللفّة الأولى، بينما احتاجت فيراري للفّتي تحمية.

لكن في لحظة إكمال لوكلير لفّته وتقدّمه إلى الصدارة، فإنّ ألونسو الذي كان الأسرع على الإطلاق في المقطع الثاني خرج عن المسار واصطدم بالجدار الجانبي.

وقال الإسباني: "لقد فقدت الأنظمة الهيدروليكيّة ولم يكن بوسعي نقل الغيارات".

وتسبّب الحادث بالطبع في رفع العلم الأحمر مع بقاء 7 دقائق تقريبًا، وهو ما حرم عددًا من السائقين من تسجيل أزمنة سريعة مبكّرة وعلى رأسهم كارلوس ساينز الإبن.

واستؤنفت الحصّة بعد استبعاد سيارة ألبين، وسرعان ما قال جورج راسل سائق مرسيدس: "الأمر أشبه بالقيادة على الجليد الآن" في إشارة إلى تراجع مستويات التماسك.

لكن لم يبدُ أنّ الوضع بذلك السوء في الحقيقة، إذ حسّن بيريز زمنه متقدّمًا إلى المركز الثاني بفارق 0.001 ثانية عن لوكلير المتصدّر مع بقاء ثلاث دقائق على النهاية.

وبقي الجميع بانتظار لوكلير، حيث قدّم سائق فيراري لفّة صاروخيّة وكان الوحيد القادر على كسر حاجز الـ 78 لفّة بعد أن سجّل 1:17.868 دقيقة ليضمن قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثانية هذا الموسم.

وسينطلق سائق فيراري أمام فيرشتابن وبيريز، بينما قدّم لاندو نوريس لفّة قويّة بعد معاناة مكلارين في أوّل جولتين من الموسم ليتواجد في المركز الرابع لكن بفارق 0.835 ثانية عن الصدارة.

أمّا لويس هاميلتون فقد أكمل لفّة إضافيّة أخيرة تقدّم من خلالها إلى المركز الخامس أمام زميله جورج راسل.

وذهب المركز السابع إلى صاحب الأرض والجمهور دانيال ريكاردو الذي تقدّم على إستيبان أوكون، في حين فشل كارلوس ساينز الإبن في تقديم زمن جيّد في محاولته الوحيدة الأخيرة بعد ضياع لفّته الأولى بسبب العلم الأحمر، واكتفى سائق فيراري بالمركز التاسع، ما يترك لوكلير وحيدًا أمام ثنائيّ ريد بُل في سباق الأحد في الأمام.

أمّا المركز العاشر فقد عاد لألونسو مبدئيًا بانتظار تقييم الضرر والمشكلة الهيدروليكيّة على سيارته.

القسم الأوّل:

تواصلت مواجهة فريق فيراري للارتدادات، حيث قال ساينز: "هناك بعض الارتدادات الجنونيّة".

في الأثناء كانت المعركة متقاربة في الخلف على آخر المراكز العابرة إلى القسم الثاني، بالرغم من أنّه بدا أنّ أحد تلك المراكز قد حُسم في ظلّ عدم تمكّن فريق أستون مارتن من إتمام تصليح سيارة سيباستيان فيتيل بعد حادثه في التجارب الثالثة.

بالتزامن مع ذلك أتمّ الفريق تصليح سيارة زميله لانس سترول حيث دخل الحلبة مع بقاء أقلّ من 3 دقائق، لكنّ الكندي تجاوز مواطنه نيكولاس لاتيفي قبل أن يُبطئ سرعته وهو ما دفع الأخير للعودة لمحاولة تجاوزه، لكنّ سترول تحرّك ولمسه ما تسبّب في كسر نظام تعليقه مجدّدًا ودفع لاتيفي لانزلاقٍ كبير واصطدام سيارته بالجدار وتدميرها وهو ما أدّى إلى رفع العلم الأحمر.

وكما يقول المثل فإنّ "مصائب قومٍ عند قومٍ فوائد"، إذ سمح ذلك التأخير بإتمام تصليح سيارة فيتيل، ليتمكّن من الحصول على فرصة إكمال لفّة واحدة في هذا القسم ومحاولة العبور إلى القسم الثاني.

وانتهى القسم بخروج أليكسندر ألبون، كما طلب منه فريقه ويليامز إيقاف السيارة فورًا خلال لفّة عودته.

وخرج كيفن ماغنوسن بشكلٍ مفاجئ وسينطلق من المركز الـ 17 أمام فيتيل، في حين تذيّل لاتيفي وسترول الترتيب.

القسم الثاني:

سارع السائقون إلى الدخول إلى الحلبة بعد تساقط بعض زخّات المطر الخفيفة بين القسمين.

وتواجدت ريد بُل في المقدّمة مجدّدًا، لكنّ فيراري لم تكن بالمستوى المعهود هذه المرّة، لكنّ بيريز وجد نفسه تحت التحقيق للاشتباه في فشله في الإبطاء من سرعته في منطقة الأعلام الصفراء بعد خروج جورج راسل عن المسار.

في الأثناء تذمّر هاميلتون من تعطيله من قبل فيرشتابن، حيث قال: "ما الذي تفعله سيارة ريد بُل"، وسأل فيرشتابن فورًا مهندسه قائلًا: "هل هو في لفّة سريعة" وأكّد له مهندسه ذلك، فردّ فيرشتابن: "اللعنة".

وطلب لوكلير في نهاية الحصّة تغيير حاجب خوذته بأكثر واحد داكن كون أشعّة الشمس كانت بزاوية منخفضة للغاية، كما وجّه فيرشتابن وهاميلتون طلبات مماثلة.

وانتهى القسم بخروج بيير غاسلي، وفالتيري بوتاس ويوكي تسونودا، وجو غوانيو وميك شوماخر الذي تفوّق في هذه التصفيات على زميله ماغنوسن.