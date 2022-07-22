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فورمولا 1 / جائزة فرنسا الكبرى تقرير التجارب

لوكلير يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى في بول ريكار

سجّل شارل لوكلير الزمن الأسرع مع انطلاق مجريات عطلة نهاية أسبوع جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد ليتغلّب على غريمه ماكس فيرشتابن بفارق أقلّ من عُشرٍ من الثانية.

لوكلير يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى في بول ريكار

شرع شارل لوكلير في اختبار الأرضيّة الجديدة التي جلبتها فيراري لهذه الجولة، في حين عمدت أغلب الفرق الأخرى كذلك لاختبار مختلف التحديثات المتاحة.

في الأثناء تمّ تأكيد تلقي زميله كارلوس ساينز الإبن لعقوبة التراجع 10 مراكز مبدئيًا بالنظر إلى حصوله على وحدة تحكّمٍ إلكتروني جديدة، ومن المرجّح أن يحصل على المزيد من المكوّنات في بقيّة مجريات عطلة نهاية الأسبوع وبالتالي انطلاقه من آخر الترتيب.

ومجدّدًا كان الأداء متقاربًا بين فيراري وريد بُل – عبر فيرشتابن - في الأمام، لكنّ فجوة كبيرة نسبيًا فصلتهما مبدئيًا عن مرسيدس التي رشّحها الكثيرون لتكون أقرب.

وذهبت الصدارة في النهاية للوكلير بعد تسجيله 1:33.930 دقيقة حيث تفوّق على غريمه ماكس فيرشتابن بفارق 0.091 ثانية.

وحل ساينز الإبن ثالثًا لكن على بُعد ثلث ثانية عن زميله، بينما كان جورج راسل أفضل البقيّة في المركز الرابع بفارقٍ قارب الثانية عن لوكلير.

ونجح بيير غاسلي في التواجد في المركز الخامس متفوّقًا على سيرجيو بيريز الذي عانى مجدّدًا للجولة الثالثة على التوالي يوم الجمعة.

أمّا المركز السابع فقد كان من نصيب لاندو نوريس، بينما أحدث أليكسندر ألبون بعض المفاجأة بحلوله ثامنًا لصالح ويليامز.

وضمن تعويضه للويس هاميلتون في هذه الحصّة، تواجد نيك دي فريز في المركز التاسع على متن سيارة مرسيدس الثانية، ليتفوّق على دانيال ريكاردو الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

وأجرى السائقون محاكاة قليلة للمسافات الطويلة في نهاية الحصّة، حيث بدا أنّ فيرشتابن تمتّع بالأفضليّة على حساب ثنائيّ فيراري فيها.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 23 1:33.930     223.902
2 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 19 1:34.021 0.091 0.091 223.686
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 21 1:34.268 0.338 0.247 223.100
4 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 25 1:34.881 0.951 0.613 221.658
5 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 21 1:34.979 1.049 0.098 221.430
6 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 21 1:35.174 1.244 0.195 220.976
7 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 21 1:35.232 1.302 0.058 220.841
8 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 24 1:35.414 1.484 0.182 220.420
9 19 Netherlands نيك دي فريز مرسيدس مرسيدس 23 1:35.426 1.496 0.012 220.392
10 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 21 1:35.660 1.730 0.234 219.853
11 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 21 1:35.676 1.746 0.016 219.816
12 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 19 1:35.810 1.880 0.134 219.509
13 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 21 1:35.828 1.898 0.018 219.468
14 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 24 1:35.851 1.921 0.023 219.415
15 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 22 1:35.875 1.945 0.024 219.360
16 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 19 1:36.022 2.092 0.147 219.024
17 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 22 1:36.104 2.174 0.082 218.837
18 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 26 1:36.127 2.197 0.023 218.785
19 88 Poland روبرت كوبتسا ألفا روميو فيراري 19 1:36.332 2.402 0.205 218.319
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 23 1:37.043 3.113 0.711 216.720
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