لوكلير يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى في بول ريكار
سجّل شارل لوكلير الزمن الأسرع مع انطلاق مجريات عطلة نهاية أسبوع جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد ليتغلّب على غريمه ماكس فيرشتابن بفارق أقلّ من عُشرٍ من الثانية.
شرع شارل لوكلير في اختبار الأرضيّة الجديدة التي جلبتها فيراري لهذه الجولة، في حين عمدت أغلب الفرق الأخرى كذلك لاختبار مختلف التحديثات المتاحة.
في الأثناء تمّ تأكيد تلقي زميله كارلوس ساينز الإبن لعقوبة التراجع 10 مراكز مبدئيًا بالنظر إلى حصوله على وحدة تحكّمٍ إلكتروني جديدة، ومن المرجّح أن يحصل على المزيد من المكوّنات في بقيّة مجريات عطلة نهاية الأسبوع وبالتالي انطلاقه من آخر الترتيب.
ومجدّدًا كان الأداء متقاربًا بين فيراري وريد بُل – عبر فيرشتابن - في الأمام، لكنّ فجوة كبيرة نسبيًا فصلتهما مبدئيًا عن مرسيدس التي رشّحها الكثيرون لتكون أقرب.
وذهبت الصدارة في النهاية للوكلير بعد تسجيله 1:33.930 دقيقة حيث تفوّق على غريمه ماكس فيرشتابن بفارق 0.091 ثانية.
وحل ساينز الإبن ثالثًا لكن على بُعد ثلث ثانية عن زميله، بينما كان جورج راسل أفضل البقيّة في المركز الرابع بفارقٍ قارب الثانية عن لوكلير.
ونجح بيير غاسلي في التواجد في المركز الخامس متفوّقًا على سيرجيو بيريز الذي عانى مجدّدًا للجولة الثالثة على التوالي يوم الجمعة.
أمّا المركز السابع فقد كان من نصيب لاندو نوريس، بينما أحدث أليكسندر ألبون بعض المفاجأة بحلوله ثامنًا لصالح ويليامز.
وضمن تعويضه للويس هاميلتون في هذه الحصّة، تواجد نيك دي فريز في المركز التاسع على متن سيارة مرسيدس الثانية، ليتفوّق على دانيال ريكاردو الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.
وأجرى السائقون محاكاة قليلة للمسافات الطويلة في نهاية الحصّة، حيث بدا أنّ فيرشتابن تمتّع بالأفضليّة على حساب ثنائيّ فيراري فيها.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|23
|1:33.930
|223.902
|2
|1
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|ريد بُل
|19
|1:34.021
|0.091
|0.091
|223.686
|3
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|21
|1:34.268
|0.338
|0.247
|223.100
|4
|63
|جورج راسل
|مرسيدس
|مرسيدس
|25
|1:34.881
|0.951
|0.613
|221.658
|5
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|21
|1:34.979
|1.049
|0.098
|221.430
|6
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|ريد بُل
|21
|1:35.174
|1.244
|0.195
|220.976
|7
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|21
|1:35.232
|1.302
|0.058
|220.841
|8
|23
|ألكسندر ألبون
|ويليامز
|مرسيدس
|24
|1:35.414
|1.484
|0.182
|220.420
|9
|19
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|مرسيدس
|23
|1:35.426
|1.496
|0.012
|220.392
|10
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|21
|1:35.660
|1.730
|0.234
|219.853
|11
|24
|غوانيو جو
|ألفا روميو
|فيراري
|21
|1:35.676
|1.746
|0.016
|219.816
|12
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|19
|1:35.810
|1.880
|0.134
|219.509
|13
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|21
|1:35.828
|1.898
|0.018
|219.468
|14
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|24
|1:35.851
|1.921
|0.023
|219.415
|15
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|22
|1:35.875
|1.945
|0.024
|219.360
|16
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|19
|1:36.022
|2.092
|0.147
|219.024
|17
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|22
|1:36.104
|2.174
|0.082
|218.837
|18
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|26
|1:36.127
|2.197
|0.023
|218.785
|19
|88
|روبرت كوبتسا
|ألفا روميو
|فيراري
|19
|1:36.332
|2.402
|0.205
|218.319
|20
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|23
|1:37.043
|3.113
|0.711
|216.720
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