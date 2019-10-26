لوكلير يتفوّق على فيتيل بـ 0.027 ثانية في التجارب الثالثة في المكسيك

انطلقت الحصّة في ظروفٍ مشابهة لتلك التي كانت عليها في التجارب الحرّة الأولى، حيث تهاطلت الأمطار صباحًا قبل انطلاق الحصّة وأدّت إلى تنظيف المسار من طبقة المطاط، كما أنّ بعض الأجزاء لم تكن قد جفّت بعد في تلك المرحلة.

ولم يدخل معظم السائقين إلى الحلبة، بينما أجرى البعض الآخر بعض اللفّات البطيئة نسبيًا بالمقارنة مع أزمنة الأمس بالنظر إلى استخدامهم لإطارات "انترميديت".

واشتكى لويس هاميلتون من مشكلة في سيارته، حيث قال لمهندسه: "هل أعود إلى خطّ الحظائر مباشرة؟" فقال له مهندسه بأنّه يتمّ العمل على حلّ المشكلة قبل أن يقول له: "بوسعك البقاء على الحلبة".

لكنّ البريطاني لم يبقَ لفترة طويلة وسرعان ما عاد إلى المرآب.

لكنّ السائقين انتقلوا في آخر رُبع ساعة إلى إطارات "ملساء" وسرعان ما امتلأت الحلبة وبدأت الأزمنة بالتهاوي سريعًا.

وحاول أغلب السائقين إجراء طلعتين بالرغم من ضيق الوقت، حيث تواجد الجميع على إطارات "سوفت" في النهاية، وكانت الغلبة من نصيب لوكلير الذي تمكّن من حرمان فيتيل من الصدارة بفارق 0.027 ثانية بعد أن سجّل توقيتًا وقدره 1:16.145 دقيقة.

وحلّ فالتيري بوتاس ثالثًا لصالح مرسيدس في ظلّ تحسّن أداء السهام الفضيّة بالمقارنة مع مجريات الأمس، حيث قال مهندس الفنلندي: "لوكلير وفيتيل أمامنا بعُشرٍ من الثانية فقط، لذا لدينا معركة بين أيدينا".

وذهب المركز الرابع إلى سائق مرسيدس الآخر هاميلتون، حيث كان على بُعد رُبع ثانية عن الصدارة.

لكنّ الصورة لم تكن واضحة بالكامل، حيث حلّ كارلوس ساينز الإبن خامسًا مستفيدًا من معاناة سائقَي ريد بُل من الزحام على الإطارات الجديدة.

إذ أثناء تحسينه لزمنه في لفّة سريعة، وجد فيرشتابن نفسه عالقًا خلف كيمي رايكونن عند المنعطف الـ 11 وقال عبر اللاسلكي بعد أن أبطأ سرعته: "هذا لا يُصدّق".

وحدث الأمر ذاته مع زميله أليكسندر ألبون الذي بدا سريعًا هذا اليوم بعد حادثه بالأمس، حيث حجزه روبرت كوبتسا بشكلٍ واضح عند ذات المنطقة واكتفى التايلاندي بالمركز الثامن خلف بيير غاسلي.

أمّا المركز التاسع فقد كان من نصيب لاندو نوريس، بينما أكمل البطل المحليّ سيرجيو بيريز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: