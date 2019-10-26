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فورمولا 1 / جائزة المكسيك الكبرى / تقرير التجارب

لوكلير يتفوّق على فيتيل بـ 0.027 ثانية في التجارب الثالثة في المكسيك

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لوكلير يتفوّق على فيتيل بـ 0.027 ثانية في التجارب الثالثة في المكسيك
من قبل:
26-10-2019

سحب شارل لوكلير البساط من تحت قدمَي زميله سيباستيان فيتيل في اللحظات الأخيرة من عمر التجارب الحرّة الثالثة ليضمن الصدارة بالتوجّه إلى التجارب التأهيليّة من جائزة المكسيك الكبرى.

انطلقت الحصّة في ظروفٍ مشابهة لتلك التي كانت عليها في التجارب الحرّة الأولى، حيث تهاطلت الأمطار صباحًا قبل انطلاق الحصّة وأدّت إلى تنظيف المسار من طبقة المطاط، كما أنّ بعض الأجزاء لم تكن قد جفّت بعد في تلك المرحلة.

ولم يدخل معظم السائقين إلى الحلبة، بينما أجرى البعض الآخر بعض اللفّات البطيئة نسبيًا بالمقارنة مع أزمنة الأمس بالنظر إلى استخدامهم لإطارات "انترميديت".

واشتكى لويس هاميلتون من مشكلة في سيارته، حيث قال لمهندسه: "هل أعود إلى خطّ الحظائر مباشرة؟" فقال له مهندسه بأنّه يتمّ العمل على حلّ المشكلة قبل أن يقول له: "بوسعك البقاء على الحلبة".

لكنّ البريطاني لم يبقَ لفترة طويلة وسرعان ما عاد إلى المرآب.

لكنّ السائقين انتقلوا في آخر رُبع ساعة إلى إطارات "ملساء" وسرعان ما امتلأت الحلبة وبدأت الأزمنة بالتهاوي سريعًا.

وحاول أغلب السائقين إجراء طلعتين بالرغم من ضيق الوقت، حيث تواجد الجميع على إطارات "سوفت" في النهاية، وكانت الغلبة من نصيب لوكلير الذي تمكّن من حرمان فيتيل من الصدارة بفارق 0.027 ثانية بعد أن سجّل توقيتًا وقدره 1:16.145 دقيقة.

وحلّ فالتيري بوتاس ثالثًا لصالح مرسيدس في ظلّ تحسّن أداء السهام الفضيّة بالمقارنة مع مجريات الأمس، حيث قال مهندس الفنلندي: "لوكلير وفيتيل أمامنا بعُشرٍ من الثانية فقط، لذا لدينا معركة بين أيدينا".

وذهب المركز الرابع إلى سائق مرسيدس الآخر هاميلتون، حيث كان على بُعد رُبع ثانية عن الصدارة.

لكنّ الصورة لم تكن واضحة بالكامل، حيث حلّ كارلوس ساينز الإبن خامسًا مستفيدًا من معاناة سائقَي ريد بُل من الزحام على الإطارات الجديدة.

إذ أثناء تحسينه لزمنه في لفّة سريعة، وجد فيرشتابن نفسه عالقًا خلف كيمي رايكونن عند المنعطف الـ 11 وقال عبر اللاسلكي بعد أن أبطأ سرعته: "هذا لا يُصدّق".

وحدث الأمر ذاته مع زميله أليكسندر ألبون الذي بدا سريعًا هذا اليوم بعد حادثه بالأمس، حيث حجزه روبرت كوبتسا بشكلٍ واضح عند ذات المنطقة واكتفى التايلاندي بالمركز الثامن خلف بيير غاسلي.

أمّا المركز التاسع فقد كان من نصيب لاندو نوريس، بينما أكمل البطل المحليّ سيرجيو بيريز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل عدد اللفات الزمن الفارق الفاصل معدل السرعة
1 16 Monaco شارل لوكلير فيراري 14 01:16.145     203.485
2 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري 11 01:16.172 00.027 00.027 203.413
3 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس 18 01:16.259 00.114 00.087 203.181
4 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس 16 01:16.381 00.236 00.122 202.856
5 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين 14 01:16.638 00.493 00.257 202.176
6 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل 12 01:16.903 00.758 00.265 201.479
7 10 France بيير غاسلي تورو روسو 10 01:17.090 00.945 00.187 200.991
8 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل 19 01:17.094 00.949 00.004 200.980
9 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين 11 01:17.146 01.001 00.052 200.845
10 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت 10 01:17.207 01.062 00.061 200.686
11 26 Russian Federation دانييل كفيات تورو روسو 14 01:17.529 01.384 00.322 199.852
12 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو 19 01:17.740 01.595 00.211 199.310
13 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت 8 01:17.866 01.721 00.126 198.988
14 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو 8 01:17.881 01.736 00.015 198.949
15 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس 12 01:18.132 01.987 00.251 198.310
16 8 France رومان غروجان هاس 14 01:18.527 02.382 00.395 197.313
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز 13 01:20.965 04.820 02.438 191.371
18 88 Poland روبرت كوبتسا ويليامز 13 01:22.002 05.857 01.037 188.951
19 27 Germany نيكو هلكنبرغ رينو 1        
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة المكسيك الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثالثة
الكاتب مروان الوافي

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